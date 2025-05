Memperkenalkan IBM Enterprise Application Runtimes

Modernisasi telah terbukti sulit karena organisasi menghadapi tantangan yang saling bertentangan: biaya tinggi untuk pindah ke versi dan waktu proses Java yang lebih baru, serta migrasi yang mengancam stabilitas operasional dan keberlangsungan bisnis. Tim pengembangan Anda mungkin ingin menjalankan aplikasi modern dengan beban kerja Java yang lebih baru, tetapi administrator Anda harus fokus untuk menjaga stabilitas dan keamanan infrastruktur yang ada.

IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) memperkenalkan IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) ke dalam portofolio, yang memungkinkan organisasi untuk melakukan lebih banyak hal dengan model operasional mereka saat ini dengan memanfaatkan investasi yang sudah ada di konsol administratif IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) dan memungkinkan beban kerja Java 8 dan Java 17 untuk dikelola dalam satu model operasional. Dengan IBM MoRE, klien IBM WAS ND dapat memodernisasi lebih banyak aplikasi dan menyiapkan jalan menuju teknologi yang lebih baru tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar untuk mengadopsi operasi alternatif.

Fokuskan perhatian Anda pada lebih banyak inovasi, lebih banyak efisiensi, dan lebih banyak kolaborasi sambil mempercepat pengembangan aplikasi baru untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pasar saat ini dan di masa depan.