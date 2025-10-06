Tim teknik sedang menjalani transformasi yang luas dalam rekayasa kompleks serta product lifecycle management, dan AI generatif dapat membantu. Namun, dalam domain rekayasa di mana akurasi dan kepatuhan merupakan hal yang tidak dapat ditawar dan hasilnya harus benar, menerapkan AI generatif tidak dapat dilakukan tanpa perhitungan.

Bahkan satu saja persyaratan yang tidak sesuai dapat menyebabkan pengerjaan ulang yang mahal, penundaan jadwal, dan hasil berkualitas rendah yang dapat membahayakan produk dan terkadang kelangsungan hidup perusahaan. Ini sangat penting untuk industri yang penting bagi keselamatan dan diatur seperti otomotif, kedirgantaraan, atau perangkat medis, di mana kesalahan dapat berdampak pada kesuksesan produk dan bisnis. Aplikasi AI yang tidak memiliki ketelitian kelas perusahaan atau melewati perlindungan penting dapat menodai janji kecepatan dan otomatisasi yang ingin mereka berikan.

Melakukannya dengan benar dapat menghasilkan kecepatan dan kejelasan serta membangun kepercayaan diri yang lebih besar bagi tim teknik dan pemangku kepentingan Anda.