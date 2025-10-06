Tim teknik sedang menjalani transformasi yang luas dalam rekayasa kompleks serta product lifecycle management, dan AI generatif dapat membantu. Namun, dalam domain rekayasa di mana akurasi dan kepatuhan merupakan hal yang tidak dapat ditawar dan hasilnya harus benar, menerapkan AI generatif tidak dapat dilakukan tanpa perhitungan.
Bahkan satu saja persyaratan yang tidak sesuai dapat menyebabkan pengerjaan ulang yang mahal, penundaan jadwal, dan hasil berkualitas rendah yang dapat membahayakan produk dan terkadang kelangsungan hidup perusahaan. Ini sangat penting untuk industri yang penting bagi keselamatan dan diatur seperti otomotif, kedirgantaraan, atau perangkat medis, di mana kesalahan dapat berdampak pada kesuksesan produk dan bisnis. Aplikasi AI yang tidak memiliki ketelitian kelas perusahaan atau melewati perlindungan penting dapat menodai janji kecepatan dan otomatisasi yang ingin mereka berikan.
Melakukannya dengan benar dapat menghasilkan kecepatan dan kejelasan serta membangun kepercayaan diri yang lebih besar bagi tim teknik dan pemangku kepentingan Anda.
Salah satu pola yang menjanjikan untuk AI dalam rekayasa adalah menerapkan otomatisasi AI tingkat tugas yang didukung oleh agen yang dibuat khusus dan dirancang secara spesifik untuk memenuhi tugas-tugas ini. Kemampuan ini memungkinkan jenis otomatisasi baru sekaligus mengatasi sejumlah risiko kesalahan yang ditimbulkan oleh kueri umum pada model bahasa besar (LLM).
Kami telah mengambil pendekatan ini dalam produk IBM Engineering AI Hub v1.0 mendatang. Produk ini merupakan add-on pada IBM Engineering Lifecycle Management, yang akan menyediakan agen yang muncul pada pengguna sebagai fitur “pintar” baru dalam alat yang sudah ada.
Rilis pertama, dengan ketersediaan yang direncanakan mulai 14 Oktober 2025, menyertakan agen yang dirancang untuk contoh penggunaan ini:
Insinyur akan dapat mengakses hasil yang didukung AI ini dalam pengalaman pengguna terintegrasi saat menggunakan aplikasi rekayasa persyaratan DOORS Next serta pelacakan dan perencanaan Manajemen Alur Kerja aplikasi.
Agen menjanjikan, tetapi mereka bukan obat mujarab. Prinsip desain kami termasuk mempertahankan kendali manusia (bayangkan seperti ini: AI merekomendasikan, manusia memutuskan), menetapkan ekspektasi yang realistis dengan pengguna, dan mengumpulkan bukti melalui verifikasi dan validasi bahwa otomatisasi tingkat tugas menunjukkan tingkat akurasi, keandalan, dan kebergunaan yang memadai.
Seiring dengan semakin banyaknya produk dan sistem yang menjadi "berfokus pada perangkat lunak" dan kompleksitas yang semakin meningkat, kebutuhan akan alat yang lebih cerdas dan otomatis semakin besar. IBM Engineering AI Hub dibangun untuk menjadi langkah ke arah ini.
