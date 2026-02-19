Memperkenalkan agen AI baru di IBM® Engineering AI Hub 1.2: Item kerja berkualitas lebih tinggi, eksekusi lebih cepat

IBM® Engineering AI Hub 1.2 sedang mempersiapkan untuk meluncurkan agen penulisan Work Item baru, yang dirancang untuk membuat draf berkualitas tinggi dan terstruktur dengan baik untuk epos, fitur, dan cerita pengguna, langsung di dalam antarmuka IBM® Engineering Workflow Management.

Langkah ini membantu mengurangi penulisan manual dan meningkatkan kualitas dasar pembuatan item kerja, untuk memungkinkan para insinyur menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengklarifikasi maksud dan lebih banyak waktu memberikan hasil yang diinginkan dan nilai pelanggan.

Dengan ketersediaan umum yang direncanakan pada 26 Maret 2026, peluncuran yang akan datang memperkuat komitmen IBM® untuk memberikan solusi modern dan mudah digunakan yang membantu organisasi memaksimalkan nilai data teknik mereka dan meningkatkan produktivitas di seluruh siklus pengembangan.