Memperkenalkan agen AI baru di IBM® Engineering AI Hub 1.2: Item kerja berkualitas lebih tinggi, eksekusi lebih cepat

IBM® Engineering Lifecycle Management (ELM) akan segera memperluas kemampuan otomatisasi yang didukung AI untuk mendorong kualitas dan konsistensi dalam manajemen alur kerja teknik.
IBM® Engineering AI Hub 1.2 sedang mempersiapkan untuk meluncurkan agen penulisan Work Item baru, yang dirancang untuk membuat draf berkualitas tinggi dan terstruktur dengan baik untuk epos, fitur, dan cerita pengguna, langsung di dalam antarmuka IBM® Engineering Workflow Management.
Langkah ini membantu mengurangi penulisan manual dan meningkatkan kualitas dasar pembuatan item kerja, untuk memungkinkan para insinyur menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengklarifikasi maksud dan lebih banyak waktu memberikan hasil yang diinginkan dan nilai pelanggan.
Dengan ketersediaan umum yang direncanakan pada 26 Maret 2026, peluncuran yang akan datang memperkuat komitmen IBM® untuk memberikan solusi modern dan mudah digunakan yang membantu organisasi memaksimalkan nilai data teknik mereka dan meningkatkan produktivitas di seluruh siklus pengembangan.
Agen penyusunan Work Item baru meminimalkan upaya manual dan berulang yang terlibat dalam menyusun epos, fitur, dan cerita pengguna dengan membantu dalam proses pembuatan titik awal yang terstruktur dan berkualitas tinggi. Solusi ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas penulisan berulang dan memastikan bahwa setiap item pekerjaan dimulai dengan fondasi yang jelas dan konsisten.
Dengan menerapkan struktur dan bahasa yang seragam, agen meningkatkan kejelasan di seluruh tim, membantu pemangku kepentingan produk, teknik, dan kualitas tetap selaras sejak awal, dan mengurangi kesalahpahaman yang biasanya memperlambat tim.
Dengan tersedianya draf yang matang sejak dini, tim dapat memasuki siklus perencanaan dengan lebih percaya diri dan efisien. Agen penyusunan Work Item menyediakan item kerja yang sudah menangkap konteks dan maksud penting, yang mengarah pada sesi persiapan yang lebih cepat, estimasi yang lebih akurat, dan perencanaan sprint dan rilis yang lebih lancar. Karena item pekerjaan dimulai dengan detail yang lebih lengkap, pengerjaan ulang hilir yang disebabkan oleh informasi yang tidak jelas atau hilang berkurang secara signifikan, membantu tim menghindari penundaan, mengurangi waktu tunggu, dan memberikan nilai pelanggan lebih cepat.
Agen baru ini berdiri di pusat rilis IBM® Engineering AI Hub V1.2 yang akan datang, memperluas rangkaian agen AI yang berkembang dan dibangun untuk membantu tim dengan cepat membuat fitur, cerita pengguna, dan tugas berkualitas tinggi, langsung di dalam Engineering Workflow Management ELM. Ini dirancang untuk meningkatkan ketangkasan, mempercepat perencanaan dan meningkatkan keselarasan, konsistensi, dan kejelasan di seluruh tim, proyek, program, dan lini produk.
Inovasi rekayasa yang didukung dengan otomatisasi AI baru ini dengan demikian tertanam di mana perencanaan terjadi, memungkinkan iterasi yang lebih cepat dan mengurangi overhead proses yang dapat dihindari.
Bersamaan dengan agen penyusunan Work Item, V1.2 membawa kemajuan lebih lanjut: klien berbasis web baru untuk administrator, memungkinkan untuk mengonfigurasi Engineering AI Hub dan agen yang dikelolanya; dan peningkatan quality analysis Persyaratan yang memungkinkan praktisi untuk mengabaikan skor yang tidak selaras dengan keahlian mereka.
IBM® AI Hub memberdayakan tim untuk mengelola berbagai program kompleks, dengan fokus pada skala perusahaan, dengan membantu mengotomatiskan pekerjaan rekayasa yang memakan waktu atau berulang di seluruh siklus hidup—memungkinkan para pakar untuk pindah lebih cepat, sambil mempertahankan ketelitian untuk penyampaian yang penting dan keselamatan.
Di luar agen penyusunan Work Item, IBM® Engineering AI Hub mencakup agen untuk quality analysis Persyaratan (meningkatkan kejelasan dan presisi), asisten Teknik (untuk kueri percakapan, pencarian topik atau terjemahan), penemuan contoh penggunaan MBSE (menghubungkan persyaratan bahasa alami ke model sistem), dan sinopsis Item Kerja (merangkum pekerjaan atau cacat yang kompleks).
Secara bersama-sama, agen-agen ini memperkuat kesinambungan dan keterlacakan digital—mulai dari tahap kebutuhan hingga perencanaan dan eksekusi—sehingga organisasi engineering dapat meningkatkan skala pengiriman tanpa mengorbankan kualitas, keselarasan, maupun visibilitas.
