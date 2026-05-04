Memperkenalkan IBM Cyber Fraud: Transformasi investigasi penipuan dengan AI

Ketika penipuan tumbuh dalam skala dan kompleksitas, organisasi membutuhkan pendekatan baru untuk penyelidikan. IBM Cyber Fraud membawa kecerdasan yang dibantu AI untuk membantu tim pindah lebih cepat dan bertindak dengan percaya diri.
Di IBM Think 2026, kami mengumumkan pratinjau pribadi untuk IBM Cyber Fraud, solusi investigasi penipuan berbantuan AI baru yang dirancang untuk membantu organisasi pindah dari investigasi manual yang terfragmentasi ke operasi yang lebih cepat dan lebih cerdas.
Ketika pembayaran digital lanjutkan tumbuh, begitu pula skala dan kecanggihan penipuan. Lembaga keuangan telah membuat kemajuan signifikan dalam mendeteksi penipuan — tetapi banyak yang masih dibatasi oleh apa yang terjadi selanjutnya.
Tim penipuan saat ini sering diminta untuk menavigasi beberapa sistem yang terputus, mengumpulkan data secara manual, dan mengumpulkan insight sebelum mereka dapat membuat keputusan. Proses ini dapat memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk menunda waktu respons, meningkatkan biaya operasional dan membuat organisasi terpapar risiko berkelanjutan.
Di IBM, kami melihat peluang untuk mengubah ini secara mendasar. IBM Cyber Fraud menyatukan data dari seluruh sistem penipuan, pembayaran, dan keamanan ke dalam pengalaman investigasi terpadu. Dengan mengotomatiskan pengumpulan data, mengatur alur kerja, dan mengaktifkan analisis berbasis bahasa alami, ini memungkinkan penyelidik untuk fokus pada hal yang paling penting: membuat keputusan berdasarkan informasi.
Alih-alih beralih antar alat dan menyatukan konteks secara manual, tim dapat bekerja dari satu ruang kerja investigasi yang mempercepat resolusi dan meningkatkan konsistensi di seluruh kasus.
Dengan IBM Cyber Fraud, organisasi dapat mengurangi waktu investigasi hingga 90%1 sambil meningkatkan kualitas dan konsistensi keputusan. Investigasi yang lebih cepat berarti respons yang lebih cepat. Dan respons yang lebih cepat berarti mengurangi kerugian penipuan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
Dengan mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menghubungkan data, Cyber Fraud memungkinkan penyelidik untuk fokus pada analisis bernilai lebih tinggi daripada tugas berulang. Pergeseran ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu organisasi meningkatkan skala secara lebih efektif, menangani volume peringatan yang terus meningkat tanpa peningkatan jumlah karyawan secara proporsional.
Sama pentingnya, Penipuan Cyber dirancang untuk bekerja dengan lingkungan yang ada. Ini bertindak sebagai lapisan investigasi yang dibantu AI yang terintegrasi dengan manajemen kasus saat ini dan sistem deteksi penipuan yang menghilangkan kebutuhan akan pendekatan rip-and-replace yang mahal.
IBM Cyber Fraud merupakan Langkah selanjutnya dalam evolusi Operasi penipuan di mana AI tidak hanya deteksi risiko tetapi secara aktif mendukung bagaimana organisasi menyelidiki dan menanggapinya. Kami sangat senang membawa kemampuan ini ke pasar dan berkolaborasi dengan klien saat kami Lanjutkan membentuk masa depan penyelidikan penipuan.
Pelajari akses awal ke pratinjau pribadi yang akan datang.
1 Berdasarkan masukan peserta pratinjau pribadi awal