IBM COBOL Elevate for z/OS: Era baru optimasi dan modernisasi aplikasi COBOL

Aplikasi COBOL tetap menjadi dasar bagi banyak sistem bisnis paling penting di dunia. Ketika organisasi terus memodernisasi lingkungan TI mereka, mereka menghadapi tekanan yang meningkat untuk meningkatkan kinerja aplikasi, mempertahankan tingkat perangkat lunak yang didukung, dan mengurangi ketergantungan pada keterampilan khusus sambil terus memberikan operasi bisnis yang tidak terganggu.

IBM COBOL Elevate for z/OS membantu mengatasi tantangan ini dengan menyatukan otomatisasi, analitik, dan kemampuan yang dibantu AI dalam satu solusi. Dirancang untuk organisasi yang menjalankan aplikasi COBOL di IBM Z, perangkat lunak ini membantu menyederhanakan upaya modernisasi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas aplikasi, produktivitas pengembang, dan efisiensi operasional.

IBM z17 adalah platform terkemuka di industri untuk aplikasi COBOL yang penting untuk bisnis, menyatukan perangkat keras khusus dan kompiler COBOL generasi berikutnya untuk memberikan kinerja, ketahanan, dan efisiensi yang tak tertandingi. Jelajahi IBM COBOL Elevate dengan z17 frame tunggal & instalasi rak baru untuk memaksimalkan nilai investasi yang ada dan memanfaatkan kemampuan COBOL baru untuk mempercepat perjalanan modernisasi.

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