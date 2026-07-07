IBM COBOL Elevate for z/OS: Era baru optimasi dan modernisasi aplikasi COBOL

IBM mengumumkan IBM COBOL Elevate for z/OS, solusi komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi memodernisasi aplikasi COBOL yang penting untuk bisnis melalui pengoptimalan kinerja otomatis, peningkatan kompiler yang dipercepat, dan insight kinerja yang dapat ditindaklanjuti.
Aplikasi COBOL tetap menjadi dasar bagi banyak sistem bisnis paling penting di dunia. Ketika organisasi terus memodernisasi lingkungan TI mereka, mereka menghadapi tekanan yang meningkat untuk meningkatkan kinerja aplikasi, mempertahankan tingkat perangkat lunak yang didukung, dan mengurangi ketergantungan pada keterampilan khusus sambil terus memberikan operasi bisnis yang tidak terganggu.
IBM COBOL Elevate for z/OS membantu mengatasi tantangan ini dengan menyatukan otomatisasi, analitik, dan kemampuan yang dibantu AI dalam satu solusi. Dirancang untuk organisasi yang menjalankan aplikasi COBOL di IBM Z, perangkat lunak ini membantu menyederhanakan upaya modernisasi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas aplikasi, produktivitas pengembang, dan efisiensi operasional.
IBM z17 adalah platform terkemuka di industri untuk aplikasi COBOL yang penting untuk bisnis, menyatukan perangkat keras khusus dan kompiler COBOL generasi berikutnya untuk memberikan kinerja, ketahanan, dan efisiensi yang tak tertandingi. Jelajahi IBM COBOL Elevate dengan z17 frame tunggal & instalasi rak baru untuk memaksimalkan nilai investasi yang ada dan memanfaatkan kemampuan COBOL baru untuk mempercepat perjalanan modernisasi.
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IBM COBOL Elevate for z/OS dirancang untuk menyatukan tiga kemampuan pelengkap untuk membantu organisasi mengoptimalkan, meningkatkan, dan merampingkan kinerja aplikasi COBOL.
IBM COBOL Elevate for z/OS melakukan analisis kinerja di awal untuk menentukan program COBOL apa yang memerlukan pengoptimalan. Perangkat lunak ini dibangun untuk mengidentifikasi program COBOL yang memerlukan pengoptimalan melalui pengaturan satu kali yang mudah dan membantu proses pengoptimalan. Aplikasi COBOL yang diidentifikasi dioptimalkan tanpa perubahan kode sumber, kebutuhan untuk kompilasi ulang,atau aktivitas analisis kinerja yang ekstensif.
IBM COBOL Elevate dibangun untuk mengurangi upaya pengujian pra-penerapan untuk modul COBOL yang dioptimalkan, sehingga memungkinkan organisasi untuk mendapatkan nilai tambahan dari aplikasi COBOL yang ada.
Kemampuan Simplify Compiler Upgrades dirancang untuk membantu organisasi mempercepat peningkatan ke tingkat kompiler COBOL Enterprise yang didukung.
Melalui analisis inventaris otomatis, penilaian kesiapan, remediasi dengan bantuan AI, dan alur kerja terpandu, tim dapat lebih memahami dependensi aplikasi, mengidentifikasi persyaratan peningkatan, dan memprediksi risiko proyek. Fitur ini membantu organisasi mempertahankan kemampuan sambil memanfaatkan inovasi Enterprise COBOL dan IBM Z terbaru.
Performance Insights membantu organisasi mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi masalah kinerja secara langsung dalam kode sumber COBOL. Menggunakan analisis statis dan dinamis bersama dengan data eksekusi nyata, IBM COBOL Elevate memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang membantu pengembang fokus pada masalah yang diidentifikasi dengan dampak terbesar. Dengan menghubungkan analisis langsung ke kode sumber, organisasi dapat melanjutkan dengan cepat dari identifikasi ke remediasi.
Organisasi mencari cara praktis untuk memodernisasi aplikasi yang ada sambil mempertahankan keandalan dan ketahanan yang diandalkan oleh bisnis mereka.
IBM COBOL Elevate for z/OS dibangun untuk membantu mengatasi tantangan modernisasi aplikasi COBOL utama dengan:
Bersama-sama, kemampuan ini dirancang untuk membantu organisasi memodernisasi dengan kecepatan yang lebih tinggi sambil terus memanfaatkan logika bisnis dan stabilitas operasional yang tertanam dalam aplikasi COBOL mereka.
IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 direncanakan untuk tersedia mulai 18 September 2026. Untuk informasi tambahan tentang IBM COBOL Elevate for z/OS, hubungi perwakilan IBM atau IBM Business Partner Anda.