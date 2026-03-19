Ilustrasi digital latar belakang abu-abu dengan ikon yang saling terhubung di sebelah kanan oleh garis putus-putus, beberapa ikon termasuk awan biru, kotak biru dengan kunci dan gembok di dalam, dan lainnya
Memperkenalkan Key Protect Dedicated dari IBM Cloud: Dibuat untuk beban kerja cloud dengan jaminan tinggi

Isolasi kriptografi dan kontrol milik pelanggan terencana.

diterbitkan 19 Maret 2026

Dengan meningkatnya tekanan seputar kedaulatan data, kemampuan audit, dan kepatuhan regional, para pemimpin keamanan membutuhkan keyakinan mutlak bahwa kunci enkripsi mereka adalah milik mereka sendiri, tidak tersedia untuk penyedia cloud atau pihak luar mana pun.

IBM Cloud Key Protect Dedicated memberikan hal yang tepat: model Simpan Kunci Anda Sendiri untuk satu pengguna, penerapan layanan manajemen kunci cloud native IBM yang mengutamakan isolasi dengan domain HSM khusus dan model kepercayaan ketat milik pelanggan.

Key Protect Dedicated memberikan jaminan teknis yang tinggi dengan mengisolasi kunci secara kriptografis dari operator cloud menggunakan HSM khusus dan akses yang dikendalikan pelanggan. Desain ini memastikan pemisahan tugas dan menjamin bahwa hanya pelanggan yang dapat mengakses atau mengoperasikan kunci enkripsi mereka.

Ringkasan: 6 kemampuan utama

IBM® Cloud Key Protect Dedicated memberikan kepemilikan dan isolasi kunci sejati untuk beban kerja cloud yang paling sensitif dan memenuhi kepatuhan peraturan. Inilah cara membuatnya untuk mencapai jaminan tinggi dalam skala besar.  

  1. Khusus berdasarkan desain, cloud-native dalam skala besar. Key Protect Dedicated memberi Anda tumpukan yang sepenuhnya terisolasi dengan domain HSM khusus untuk pemisahan akar kepercayaan dan batas per penyewa, ideal untuk layanan keuangan, layanan kesehatan, sektor publik, dan lingkungan jaminan tinggi lainnya.
  2. Keep Your Own Key (KYOK) = total kepemilikan kunci. Anda memiliki kontrol penuh atas kunci master/root, melengkapi BYOK sehingga Anda dapat memenuhi persyaratan kedaulatan, audit, dan residensi yang ketat dengan percaya diri.
  3. Kontainer rahasia dengan Intel® TDX. Key Protect dirancang untuk menjalankan layanan kriptografi di kontainer rahasia Red Hat OpenShift, memanfaatkan enclave aman Intel TDX untuk membantu melindungi data yang digunakan, tidak hanya saat tidak digunakan atau dalam transit.
  4. Jaminan yang didukung HSM. Layanan ini menggunakan HSM FIPS 140-3 Level 4 (di bawah sertifikasi NIST) untuk melindungi materi utama dari ancaman fisik dan lingkungan, mendukung persyaratan perusahaan dan peraturan yang ketat.
  5. Operasi yang mengutamakan hybrid. Pesawat kontrol cloud terpadu dan model API dirancang untuk bekerja di seluruh model sewa dan vendor (termasuk Utimaco, Thales, Marvell) untuk mengurangi penguncian dan menyederhanakan modernisasi.
  6. Keunggulan operasional yang terintegrasi. Skala berbasis Kubernetes, telemetri yang kuat, dan otomatisasi DevSecOps meningkatkan ketahanan dan orientasi sekaligus menjaga SLA dan observabilitas tetap menjadi fokus.

Jika sesuai: 5 contoh penggunaan bernilai tinggi

Kami telah merangkai pola-pola paling umum yang kami lihat di antara pelanggan yang teregulasi. Gunakan ini sebagai titik awal untuk program dan arsitektur referensi Anda.

1) Layanan keuangan: Mengisolasi data berisiko tinggi dan memenuhi aturan regional

Bank dan penyedia pembayaran menghadapi kontrol kunci yang terbagi-bagi, ancaman orang dalam/infrastruktur, dan kewajiban regional seperti DORA, C5, ISMAP, dan lainnya. Dengan KYOK satu pengguna dan domain HSM khusus, Anda dapat memusatkan tata kelola di seluruh saluran pembayaran, perdagangan, dan analitik—menjembatani sistem lama dan cloud seraya menyelaraskan dengan persyaratan FS Cloud dan PCI.

Hasilnya: kontrol yang lebih kuat, audit yang lebih bersih, modernisasi yang lebih aman.

2) Layanan Kesehatan: Melindungi PHI dengan kepemilikan dan audit yang ketat

Penyedia membutuhkan enkripsi yang konsisten di seluruh EHR, pencitraan, telehealth, dan AI klinis—ditambah log yang tepat untuk peninjauan HIPAA/HITRUST. Key Protect Dedicated memberikan penerapan per wilayah, isolasi kunci satu pengguna, dan pencatatan terpadu sehingga Anda selalu tahu apa saja yang bisa diakses oleh seseorang—dan dapat membuktikannya.

Hasilnya: kepatuhan yang disederhanakan, masalah audit yang lebih sedikit, peluncuran layanan kesehatan digital yang lebih cepat.

3) AI gen yang diatur: Kunci kontrol untuk model, data, dan artefak

Pipeline gen AI menjangkau data lake, penyimpanan vektor, dan repositori model, seringkali dengan enkripsi yang tidak konsisten dan tanpa pemilik tunggal. Terapkan BYOK/KYOK di aset watsonx.ai dan watsonx.data dengan kunci khusus yang didukung HSM untuk menegakkan garis keturunan dan residensi sambil mempercepat postur RAG yang telah disetujui sebelumnya.

Hasilnya: AI yang diatur dengan serah tangan keamanan yang lebih sedikit dan bukti yang lebih jelas.

4) IBM PowerVS (AIX dan Linux): Menyatukan enkripsi untuk sistem inti

AIX, DB2, SAP, dan cadangan sering menggabungkan metode tanpa pemilik yang jelas. KYOK satu pengguna dan domain HSM khusus memungkinkan migrasi LPAR yang aman, perpindahan SAP ke cloud, dan operasi DR/cadangan—sekaligus menyimpan kunci di wilayah yang Anda butuhkan.

Hasilnya: adopsi PowerVS yang lebih cepat dengan kontrol dan tata kelola yang dapat diverifikasi.

5) Aplikasi Cloud Native: Mengoperasikan platform dan infrastruktur dengan aman

Gunakan Key Protect Dedicated untuk menstandarkan enkripsi untuk database, penyimpanan objek, dan kontainer, dengan pagar pembatas otorisasi ganda untuk tindakan sensitif seperti penghapusan kunci atau prosedur kunci utama. Hasil: lebih sedikit kesalahan konfigurasi, audit yang lebih bersih, dan waktu peluncuran yang berpindah dari hitungan minggu ke hari.

Memulai

Key Protect Dedicated memberi organisasi kebebasan untuk berpindah cepat di cloud, tanpa melepaskan kendali atas kunci, batasan, atau kepercayaan mereka.

Vivek Kinra

Director, Product Management - IBM Cloud Platform, Security and Compliance | CISSP

Damneet Basak

Senior Product Manager - IBM Cloud Security