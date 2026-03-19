Memperkenalkan Key Protect Dedicated dari IBM Cloud: Dibuat untuk beban kerja cloud dengan jaminan tinggi

Isolasi kriptografi dan kontrol milik pelanggan terencana.
Dengan meningkatnya tekanan seputar kedaulatan data, kemampuan audit, dan kepatuhan regional, para pemimpin keamanan membutuhkan keyakinan mutlak bahwa kunci enkripsi mereka adalah milik mereka sendiri, tidak tersedia untuk penyedia cloud atau pihak luar mana pun.
IBM Cloud Key Protect Dedicated memberikan hal yang tepat: model Simpan Kunci Anda Sendiri untuk satu pengguna, penerapan layanan manajemen kunci cloud native IBM yang mengutamakan isolasi dengan domain HSM khusus dan model kepercayaan ketat milik pelanggan.
Key Protect Dedicated memberikan jaminan teknis yang tinggi dengan mengisolasi kunci secara kriptografis dari operator cloud menggunakan HSM khusus dan akses yang dikendalikan pelanggan. Desain ini memastikan pemisahan tugas dan menjamin bahwa hanya pelanggan yang dapat mengakses atau mengoperasikan kunci enkripsi mereka.
IBM® Cloud Key Protect Dedicated memberikan kepemilikan dan isolasi kunci sejati untuk beban kerja cloud yang paling sensitif dan memenuhi kepatuhan peraturan. Inilah cara membuatnya untuk mencapai jaminan tinggi dalam skala besar.
Kami telah merangkai pola-pola paling umum yang kami lihat di antara pelanggan yang teregulasi. Gunakan ini sebagai titik awal untuk program dan arsitektur referensi Anda.
Bank dan penyedia pembayaran menghadapi kontrol kunci yang terbagi-bagi, ancaman orang dalam/infrastruktur, dan kewajiban regional seperti DORA, C5, ISMAP, dan lainnya. Dengan KYOK satu pengguna dan domain HSM khusus, Anda dapat memusatkan tata kelola di seluruh saluran pembayaran, perdagangan, dan analitik—menjembatani sistem lama dan cloud seraya menyelaraskan dengan persyaratan FS Cloud dan PCI.
Hasilnya: kontrol yang lebih kuat, audit yang lebih bersih, modernisasi yang lebih aman.
Penyedia membutuhkan enkripsi yang konsisten di seluruh EHR, pencitraan, telehealth, dan AI klinis—ditambah log yang tepat untuk peninjauan HIPAA/HITRUST. Key Protect Dedicated memberikan penerapan per wilayah, isolasi kunci satu pengguna, dan pencatatan terpadu sehingga Anda selalu tahu apa saja yang bisa diakses oleh seseorang—dan dapat membuktikannya.
Hasilnya: kepatuhan yang disederhanakan, masalah audit yang lebih sedikit, peluncuran layanan kesehatan digital yang lebih cepat.
Pipeline gen AI menjangkau data lake, penyimpanan vektor, dan repositori model, seringkali dengan enkripsi yang tidak konsisten dan tanpa pemilik tunggal. Terapkan BYOK/KYOK di aset watsonx.ai dan watsonx.data dengan kunci khusus yang didukung HSM untuk menegakkan garis keturunan dan residensi sambil mempercepat postur RAG yang telah disetujui sebelumnya.
Hasilnya: AI yang diatur dengan serah tangan keamanan yang lebih sedikit dan bukti yang lebih jelas.
AIX, DB2, SAP, dan cadangan sering menggabungkan metode tanpa pemilik yang jelas. KYOK satu pengguna dan domain HSM khusus memungkinkan migrasi LPAR yang aman, perpindahan SAP ke cloud, dan operasi DR/cadangan—sekaligus menyimpan kunci di wilayah yang Anda butuhkan.
Hasilnya: adopsi PowerVS yang lebih cepat dengan kontrol dan tata kelola yang dapat diverifikasi.
Gunakan Key Protect Dedicated untuk menstandarkan enkripsi untuk database, penyimpanan objek, dan kontainer, dengan pagar pembatas otorisasi ganda untuk tindakan sensitif seperti penghapusan kunci atau prosedur kunci utama. Hasil: lebih sedikit kesalahan konfigurasi, audit yang lebih bersih, dan waktu peluncuran yang berpindah dari hitungan minggu ke hari.
Key Protect Dedicated memberi organisasi kebebasan untuk berpindah cepat di cloud, tanpa melepaskan kendali atas kunci, batasan, atau kepercayaan mereka.
