Bisnis dari semua ukuran menghadapi tekanan yang meningkat untuk memindahkan data dalam jumlah besar dengan cepat, aman, dan andal. Baik mendukung tim yang terdistribusi, memungkinkan kolaborasi jarak jauh, atau mengotomatiskan transfer file yang sensitif terhadap waktu, kebutuhan akan pergerakan data yang efisien lebih penting dari sebelumnya.

Tetapi tidak semua organisasi siap untuk memulai penerapan perusahaan skala penuh sejak hari pertama. Banyak departemen dalam perusahaan besar, serta usaha kecil dan menengah (UKM), mencari cara yang lebih sederhana dan hemat biaya untuk memulai. Baik tim media yang berbagi aset dengan resolusi tinggi, unit riset yang memindahkan kumpulan data, atau UKM yang mencoba merampingkan alur kerja dasar, semua tim ini membutuhkan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka—tanpa mengorbankan kecepatan atau keamanan.