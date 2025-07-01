1 Juli 2025
Bisnis dari semua ukuran menghadapi tekanan yang meningkat untuk memindahkan data dalam jumlah besar dengan cepat, aman, dan andal. Baik mendukung tim yang terdistribusi, memungkinkan kolaborasi jarak jauh, atau mengotomatiskan transfer file yang sensitif terhadap waktu, kebutuhan akan pergerakan data yang efisien lebih penting dari sebelumnya.
Tetapi tidak semua organisasi siap untuk memulai penerapan perusahaan skala penuh sejak hari pertama. Banyak departemen dalam perusahaan besar, serta usaha kecil dan menengah (UKM), mencari cara yang lebih sederhana dan hemat biaya untuk memulai. Baik tim media yang berbagi aset dengan resolusi tinggi, unit riset yang memindahkan kumpulan data, atau UKM yang mencoba merampingkan alur kerja dasar, semua tim ini membutuhkan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka—tanpa mengorbankan kecepatan atau keamanan.
Aspera Lite adalah solusi transfer file on premises berbasis langganan yang dirancang khusus untuk penerapan tingkat pemula yang terfokus. Solusi ini memberikan kekuatan IBM Aspera dengan teknologi FASP yang dipatenkan—memastikan transfer file yang cepat, aman, dan dapat diprediksi—dikemas untuk tim kecil, departemen, atau organisasi yang baru memulai perjalanan mereka menuju alur kerja yang lebih canggih.
Dengan Aspera Lite, Anda dapat:
Baik departemen dalam perusahaan besar atau UKM dengan sumber daya TI yang ramping, Aspera Lite memberi Anda cara yang cepat, aman, dan dapat diskalakan untuk memodernisasi transfer file sesuai keinginan Anda.
Banyak organisasi membutuhkan transfer file berkecepatan tinggi dan aman—tetapi mungkin tidak memerlukan atau tidak siap untuk model penerapan yang lebih besar dalam skala penuh. IBM Aspera Lite mengatasi hal ini dengan penawaran dapat diskalakan yang mendukung:
IBM Aspera Lite mencakup koleksi komponen perangkat lunak yang dipilih secara khusus untuk mendukung transfer dan berbagi file yang cepat dan aman:
Anda dapat memilih dari tiga opsi bandwidth—100 Mbps, 500 Mbps, atau 1 Gbps—berdasarkan kebutuhan kinerja mereka. Semua tingkatan mencakup volume transfer data tak terbatas dan dilisensikan melalui langganan tahunan berjangka waktu tetap.
IBM Aspera Lite membawa kekuatan teknologi transfer file berkecepatan tinggi Aspera ke segmen dan contoh penggunaan baru. Solusi ini menawarkan titik masuk strategis yang dapat ditingkatkan menjadi penerapan yang lebih luas dan ekosistem mitra kolaboratif seiring waktu.
Dengan mengatasi kebutuhan organisasi dengan beban kerja yang lebih kecil dan anggaran yang lebih ketat, Aspera Lite melengkapi portofolio IBM Aspera yang lebih luas.
Siap menyederhanakan transfer file Anda? IBM Aspera Lite sekarang tersedia sebagai solusi global berbasis langganan untuk pergerakan data yang cepat dan aman. Detail pemesanan, dokumentasi, dan sumber daya dukungan tersedia di Dokumentasi IBM.
Untuk mempelajari lebih lanjut, hubungi perwakilan IBM Anda atau kunjungi halaman produk IBM Aspera.