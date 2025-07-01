Memperkenalkan IBM Aspera Lite: Transfer file cepat untuk contoh penggunaan yang ditargetkan dan dapat diskalakan

Middleware Komputasi dan server

1 Juli 2025

 

Penulis

Rashmi Kaushik

Product Director, App Integration Portfolio, Core Software Automation

IBM

Bisnis dari semua ukuran menghadapi tekanan yang meningkat untuk memindahkan data dalam jumlah besar dengan cepat, aman, dan andal. Baik mendukung tim yang terdistribusi, memungkinkan kolaborasi jarak jauh, atau mengotomatiskan transfer file yang sensitif terhadap waktu, kebutuhan akan pergerakan data yang efisien lebih penting dari sebelumnya.

Tetapi tidak semua organisasi siap untuk memulai penerapan perusahaan skala penuh sejak hari pertama. Banyak departemen dalam perusahaan besar, serta usaha kecil dan menengah (UKM), mencari cara yang lebih sederhana dan hemat biaya untuk memulai. Baik tim media yang berbagi aset dengan resolusi tinggi, unit riset yang memindahkan kumpulan data, atau UKM yang mencoba merampingkan alur kerja dasar, semua tim ini membutuhkan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka—tanpa mengorbankan kecepatan atau keamanan.

Di situlah peran IBM Aspera Lite

Aspera Lite adalah solusi transfer file on premises berbasis langganan yang dirancang khusus untuk penerapan tingkat pemula yang terfokus. Solusi ini memberikan kekuatan IBM Aspera dengan teknologi FASP yang dipatenkan—memastikan transfer file yang cepat, aman, dan dapat diprediksi—dikemas untuk tim kecil, departemen, atau organisasi yang baru memulai perjalanan mereka menuju alur kerja yang lebih canggih.

Dengan Aspera Lite, Anda dapat:

  • Membagikan dan menerima file besar dengan cepat tanpa batasan ukuran atau jarak
  • Mengotomatiskan transfer rutin untuk mengurangi upaya manual
  • Mengaktifkan kolaborasi berkecepatan tinggi antara pengguna terdistribusi
  • Memulai dalam skala kecil dan meningkatkan seiring perkembangan kebutuhan transfer data Anda

Baik departemen dalam perusahaan besar atau UKM dengan sumber daya TI yang ramping, Aspera Lite memberi Anda cara yang cepat, aman, dan dapat diskalakan untuk memodernisasi transfer file sesuai keinginan Anda.

Dibangun untuk tim dengan kebutuhan data yang terus berkembang

Banyak organisasi membutuhkan transfer file berkecepatan tinggi dan aman—tetapi mungkin tidak memerlukan atau tidak siap untuk model penerapan yang lebih besar dalam skala penuh. IBM Aspera Lite mengatasi hal ini dengan penawaran dapat diskalakan yang mendukung:

  • Kolaborasi dasar dan berbagi data dari pusat data lokal
  • Otomatisasi sederhana untuk mentransfer data antara lokasi on premises dan dengan mitra
  • Penerapan dan manajemen yang mudah oleh tim TI yang ramping
  • Kinerja berkecepatan tinggi yang melampaui kecepatan alat MFT tradisional

Kemasan yang disederhanakan

IBM Aspera Lite mencakup koleksi komponen perangkat lunak yang dipilih secara khusus untuk mendukung transfer dan berbagi file yang cepat dan aman:

  • IBM Aspera High-Speed Transfer Endpoint: mesin inti yang memungkinkan transfer aman dan berkecepatan tinggi di antara titik akhir menggunakan teknologi FASP dari Aspera
  • IBM Aspera Faspex: memfasilitasi pertukaran file berbasis paket yang aman dengan antarmuka web yang intuitif dan alur kerja bergaya email
  • IBM Aspera Shares: memungkinkan pengguna untuk menelusuri, mengakses, dan berbagi file di seluruh penyimpanan terdistribusi melalui antarmuka web sederhana
  • IBM Aspera Console: menyediakan pemantauan, otomatisasi, dan kontrol terpusat di semua transfer
  • IBM Aspera Proxy: memungkinkan transfer file yang aman melalui firewall dengan menutupi IP internal dan menegakkan kontrol akses
  • IBM Aspera HTTP Gateway: mendukung transfer HTTPS berbasis browser untuk pengguna di lingkungan terbatas atau tanpa perangkat lunak terinstal

Anda dapat memilih dari tiga opsi bandwidth—100 Mbps, 500 Mbps, atau 1 Gbps—berdasarkan kebutuhan kinerja mereka. Semua tingkatan mencakup volume transfer data tak terbatas dan dilisensikan melalui langganan tahunan berjangka waktu tetap.

3 dampak bisnis utama

  1. Kolaborasi yang dipercepat: memungkinkan tim dan mitra bertukar file besar dengan cepat dan andal, sehingga mempersingkat jadwal proyek
  2. Penurunan biaya overhead operasional: menyederhanakan manajemen dan otomatisasi, sehingga memudahkan penerapan dan penggunaan bahkan dengan sumber daya teknis yang terbatas
  3. Prediktabilitas dan fleksibilitas biaya: menawarkan harga jangka waktu tetap dengan transfer data tidak terbatas, sehingga menghilangkan biaya penggunaan variabel dan membantu mengelola anggaran dengan percaya diri

Memperluas jangkauan IBM Aspera

IBM Aspera Lite membawa kekuatan teknologi transfer file berkecepatan tinggi Aspera ke segmen dan contoh penggunaan baru. Solusi ini menawarkan titik masuk strategis yang dapat ditingkatkan menjadi penerapan yang lebih luas dan ekosistem mitra kolaboratif seiring waktu.

Dengan mengatasi kebutuhan organisasi dengan beban kerja yang lebih kecil dan anggaran yang lebih ketat, Aspera Lite melengkapi portofolio IBM Aspera yang lebih luas.

Memulai dengan IBM Aspera Lite

Siap menyederhanakan transfer file Anda? IBM Aspera Lite sekarang tersedia sebagai solusi global berbasis langganan untuk pergerakan data yang cepat dan aman. Detail pemesanan, dokumentasi, dan sumber daya dukungan tersedia di Dokumentasi IBM.

Untuk mempelajari lebih lanjut, hubungi perwakilan IBM Anda atau kunjungi halaman produk IBM Aspera.

