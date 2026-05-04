Memperkenalkan HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph: Sekarang dalam pratinjau publik

Migrasi ke cloud seharusnya membuat infrastruktur lebih mudah untuk disediakan dan dikelola. Bagi banyak perusahaan, kenyataannya lebih rumit. Titik nyeri baru muncul yang merusak kecepatan, keamanan, dan skala cloud.

Ambil keadaan “normal” untuk organisasi sekarang: penyimpanan data infrastruktur disimpan dalam silo. Akibatnya, jarang ada gambaran terpadu tentang apa yang terjadi di lingkungan hybrid dan multi-cloud. Sebaliknya, tim platform menggabungkannya sendiri atau akhirnya membeli alat yang berbeda untuk membantu, menciptakan lebih banyak penyebaran. Mereka berjuang untuk melacak siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas sumber daya yang berbeda. Patching keamanan dan mitigasi risiko semakin sulit, kompleksitas tumbuh dan biaya meningkat.

Di sinilah HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph membantu. Sebuah grafik pengetahuan terpusat yang digerakkan oleh peristiwa, Infragraph memberikan visibilitas terpadu yang menjaga fokus di tempatnya: memberdayakan organisasi untuk mengamankan dan mengoptimalkan infrastruktur. Insight statis digantikan oleh pembaruan dinamis, didukung oleh data yang bersumber dari seluruh properti organisasi. Di masa depan, ini akan memberikan fondasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menggunakan AI untuk mengotomatiskan alur kerja utama.

Di IBM Think, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph akan tersedia untuk pelanggan HCP Terraform yang memenuhi syarat dalam pratinjau publik. Di blog ini, kami akan menguraikan mengapa Infragraph adalah sumber daya yang harus dimiliki oleh tim platform saat mereka memerangi tantangan yang terus berkembang dalam mengelola infrastruktur kompleks di era AI. Kami juga akan merinci bagaimana pelanggan HCP Terraform dapat mulai menggunakan fungsi ini sekarang.