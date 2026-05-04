Memperkenalkan HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph: Sekarang dalam pratinjau publik

Perkebunan hibrida dan multi-cloud menciptakan silo data. HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph menyediakan satu sumber kebenaran untuk membantu mengoptimalkan dan mengamankan infrastruktur.
Migrasi ke cloud seharusnya membuat infrastruktur lebih mudah untuk disediakan dan dikelola. Bagi banyak perusahaan, kenyataannya lebih rumit. Titik nyeri baru muncul yang merusak kecepatan, keamanan, dan skala cloud.
Ambil keadaan “normal” untuk organisasi sekarang: penyimpanan data infrastruktur disimpan dalam silo. Akibatnya, jarang ada gambaran terpadu tentang apa yang terjadi di lingkungan hybrid dan multi-cloud. Sebaliknya, tim platform menggabungkannya sendiri atau akhirnya membeli alat yang berbeda untuk membantu, menciptakan lebih banyak penyebaran. Mereka berjuang untuk melacak siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas sumber daya yang berbeda. Patching keamanan dan mitigasi risiko semakin sulit, kompleksitas tumbuh dan biaya meningkat.
Di sinilah HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph membantu. Sebuah grafik pengetahuan terpusat yang digerakkan oleh peristiwa, Infragraph memberikan visibilitas terpadu yang menjaga fokus di tempatnya: memberdayakan organisasi untuk mengamankan dan mengoptimalkan infrastruktur. Insight statis digantikan oleh pembaruan dinamis, didukung oleh data yang bersumber dari seluruh properti organisasi. Di masa depan, ini akan memberikan fondasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menggunakan AI untuk mengotomatiskan alur kerja utama.
Di IBM Think, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa HCP Terraform yang didukung oleh Infragraph akan tersedia untuk pelanggan HCP Terraform yang memenuhi syarat dalam pratinjau publik. Di blog ini, kami akan menguraikan mengapa Infragraph adalah sumber daya yang harus dimiliki oleh tim platform saat mereka memerangi tantangan yang terus berkembang dalam mengelola infrastruktur kompleks di era AI. Kami juga akan merinci bagaimana pelanggan HCP Terraform dapat mulai menggunakan fungsi ini sekarang.
Bagi tim platform, kebenaran telah lama sulit dipahami. Sebagian besar perusahaan rata-rata menggunakan lima layanan atau lebih untuk mengelola lingkungan cloud mereka, menurut riset HashiCorp.
Mencoba menggali snapshot yang akurat memerlukan konsolidasi data dari semua ekosistem, alur kerja, dan aplikasi yang berbeda, seringkali melalui proses manual dan rumit. Pada saat siap untuk dianalisis, data sudah kedaluwarsa. Tampilan statis ini memperlambat waktu respons dan menyebabkan pengeluaran yang tidak terduga. Masalahnya tidak menjadi lebih baik, terutama karena perubahan infrastruktur terjadi lebih sering, eksploitasi terjadi lebih cepat, dan biaya menjadi tidak terkendali lebih cepat.
Misalnya, ketika AI memungkinkan peretas menargetkan kerentanan dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa, setiap penyimpangan keamanan harus ditemukan dan ditambal secara real-time. Atau untuk membatasi biaya, tim platform perlu menyelidiki lonjakan penggunaan yang tidak terduga sebelum mereka meningkatkan tagihan. Tetapi alih-alih peringatan proaktif, pendekatan lama untuk manajemen hybrid dan multi-cloud sering meninggalkan organisasi dengan apa yang disebut “data kotor” - informasi usang dari server, VM, dan sistem cloud.
Dengan Infragraph, aset diperbarui secara berkala melalui koneksi langsung ke setiap ekosistem, dengan Pencarian Terraform juga tersedia untuk aliran data yang lebih dalam atau khusus. Saat data mendarat di AWS, Azure, GCP, atau on premises, Infragraph dapat diperbarui, akhirnya memberi tim platform kebenaran infrastruktur terpadu yang mereka cari.
Patching cloud, manajemen drift, kepatuhan, audit pelaporan; di banyak organisasi, proses inti ini masih ad-hoc, manual, dan terlalu mahal. Waktu yang harus dihabiskan secara proaktif mendeteksi masalah dihabiskan untuk menavigasi silo data.
Bahkan dengan kemampuan keamanan dan data yang lebih kuat, jika data tersebar, perusahaan masih akan beroperasi dari belakang dalam hal mengidentifikasi, memperbaiki, dan mencegah masalah. Seperti manusia, tanpa mengatasi fragmentasi data yang mendasarinya, agen AI berjuang untuk menavigasi silo di lingkungan hibrida atau multi-cloud.
Infragraph memberikan pandangan yang lebih jelas tentang alokasi sumber daya dan kepemilikan untuk membantu mengoptimalkan pengeluaran infrastruktur. CloudOps, platform, dan tim keamanan dapat memperoleh insight melalui kueri bahasa alami. Dan karena semakin banyak perusahaan yang ingin mengadopsi AI, Infragraph akan berfungsi sebagai fondasi pengetahuan terpadu untuk menggerakkan alur kerja otomatis yang tepercaya.
Seperti yang diumumkan di IBM Think 2026, jika Anda sudah menjadi pelanggan HCP Terraform, mulai 8 Mei 2026, Anda akan dapat mengakses pratinjau publik Terraform yang didukung oleh Infragraph.
Mulailah dengan Infragraph dengan masuk ke organisasi HCP Anda, lalu klik ubin Infragraph untuk mengonfigurasi koneksi, mengatur kueri, dan menambahkan pengguna.
