Memperkenalkan Alur di Orchestrate: Menyingkap AI agen yang andal dan dapat diskalakan

12 Agustus 2025
Kami dengan senang mengumumkan fitur baru yang tangguh di watsonx Orchestrate: Alur—cara terstruktur dan andal untuk memandu agen AI melalui proses banyak langkah yang kompleks dengan presisi dan kontrol.
Ketika perusahaan mengadopsi AI agen untuk mengotomatiskan tugas yang lebih canggih, kebutuhan akan prediktabilitas, akurasi, dan pengulangan menjadi penting. Itulah tepatnya tujuan rancangan Alur.
Agen AI dirancang untuk menafsirkan tujuan pengguna dan secara mandiri memutuskan alat mana yang harus digunakan dan cara menggunakannya. Otonomi ini sangat tangguh—memungkinkan agen untuk beradaptasi berdasarkan konteks, data, dan bahkan penalaran probabilistik. Namun, ketika taruhannya besar—seperti mengubah data sensitif, memproses dokumen, atau mengoordinasikan lintas sistem—kita harus membuat persiapan yang matang. Itulah sebabnya watsonx Orchestrate menggunakan alur untuk memandu perilaku agen, memastikan bahwa tindakan cerdas dan dapat diandalkan.
Alur membawa determinisme pada eksekusi agen. Mereka menentukan dengan tepat alat mana yang harus digunakan, bagaimana urutannya, dan dalam kondisi apa. Ketika seorang agen memanggil sebuah alur, ia tidak berimprovisasi, melainkan mengikuti jalur yang dirancang dengan sengaja, ditetapkan dengan baik, dan dapat digunakan kembali. Itu berarti lebih sedikit kejutan, lebih banyak konsistensi, dan kepercayaan yang lebih besar dalam setiap hasil.
Ketika agen memanggil alur:
Ini membuat aliran ideal untuk:
Banyak proses bisnis membutuhkan lebih dari satu orang. Alur memudahkan pembuatan pengalaman banyak pengguna menjadi antarmuka satu agen—menjeda untuk mendapatkan persetujuan, memberi tahu pemangku kepentingan, atau merutekan tugas ke orang yang tepat pada waktu yang tepat.
Dan meskipun agen dapat dipandu dengan bahasa alami, alur menawarkan alternatif yang lebih dapat diandalkan ketika akurasi merupakan hal sangat penting. Mereka menggabungkan alat menjadi satu unit terstruktur yang memastikan proses berjalan dengan benar setiap saat. Saat ini, watsonx Orchestrate memberdayakan individu untuk mengotomatiskan tugas dengan mudah. Akhir tahun ini, kami melangkah lebih jauh—memperkenalkan kolaborasi banyak pengguna untuk membuka tingkat produktivitas tim dan otomatisasi bersama yang baru.
Alur sangat berharga di industri di mana presisi dan kepatuhan tidak dapat diperdebatkan.
Dalam layanan keuangan, misalnya, alur dapat mengotomatiskan seluruh proses orientasi klien baru—memverifikasi identitas, mengumpulkan dokumentasi, melakukan penilaian risiko, dan memicu pemeriksaan kepatuhan—semua seraya memastikan bahwa setiap langkah mengikuti pedoman peraturan.
Dalam perawatan kesehatan, alur dapat mendukung penerimaan pasien dengan mengekstrak data dari formulir, memvalidasi detail asuransi, dan mengarahkan informasi ke sistem atau personel yang sesuai, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan waktu penyelesaian.
Dalam retail dan e-commerce, alur dapat merampingkan pembaruan inventaris, menyinkronkan data produk di seluruh platform, dan memicu peringatan ketika tingkat stok turun di bawah ambang batas—memastikan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana alur membantu organisasi beralih dari otomatisasi reaktif ke orkestrasi proaktif.
Peluncuran ini menandai langkah maju yang besar dalam cara agen dan alur bekerja bersama di watsonx Orchestrate, memadukan fleksibilitas agen dengan keandalan alur untuk memberikan otomatisasi yang cerdas dan dapat diskalakan.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang alur agen di watsonx Orchestrate, kunjungi halaman web watsonx Orchestrate atau mulai uji coba gratis selama 30 hari.