Memperkenalkan Alur di Orchestrate: Menyingkap AI agen yang andal dan dapat diskalakan

Agen AI dirancang untuk menafsirkan tujuan pengguna dan secara mandiri memutuskan alat mana yang harus digunakan dan cara menggunakannya. Otonomi ini sangat tangguh—memungkinkan agen untuk beradaptasi berdasarkan konteks, data, dan bahkan penalaran probabilistik. Namun, ketika taruhannya besar—seperti mengubah data sensitif, memproses dokumen, atau mengoordinasikan lintas sistem—kita harus membuat persiapan yang matang. Itulah sebabnya watsonx Orchestrate menggunakan alur untuk memandu perilaku agen, memastikan bahwa tindakan cerdas dan dapat diandalkan.

Alur membawa determinisme pada eksekusi agen. Mereka menentukan dengan tepat alat mana yang harus digunakan, bagaimana urutannya, dan dalam kondisi apa. Ketika seorang agen memanggil sebuah alur, ia tidak berimprovisasi, melainkan mengikuti jalur yang dirancang dengan sengaja, ditetapkan dengan baik, dan dapat digunakan kembali. Itu berarti lebih sedikit kejutan, lebih banyak konsistensi, dan kepercayaan yang lebih besar dalam setiap hasil.

Ketika agen memanggil alur:

Rangkaian alat sudah ditentukan sebelumnya .

. Logika eksekusi bersifat tetap (misalnya, kondisional, coba lagi, percabangan).

(misalnya, kondisional, coba lagi, percabangan). Penanganan data dilakukan secara eksplisit, termasuk bagaimana input dipetakan, diubah, dan diteruskan di antara langkah.

Ini membuat aliran ideal untuk: