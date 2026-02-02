Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® Expert Labs memperkenalkan penawaran Layanan AI untuk Maximo Application Suite

IBM® Expert Labs dengan bangga mengumumkan serangkaian penawaran Layanan AI untuk Maximo Application Suite dari IBM yang akan memberikan pendekatan terpadu untuk mendukung organisasi yang memulai perjalanan AI mereka dalam suite tersebut.

By Simon Melia , Jaydev Hari

IBM Expert Labs akan membantu tim fokus pada hasil bisnis yang jelas dengan mengidentifikasi tantangan pemeliharaan prioritas dan mempersiapkan Maximo Application Suite untuk menanganinya.

Perjalanan dan penawaran Expert Labs Maximo AI

Pendekatan terstruktur kami, mulai dari penemuan hingga penerapan, memastikan time to value yang cepat dan transformasi yang dapat diskalakan:

Perjalanan Expert Labs Maximo AI
Expers Labs menawarkan paket layanan utama yang dirancang sebagai titik masuk bernilai cepat, disesuaikan dengan tahap Anda dalam perjalanan Maximo AI. Penawaran ini membantu menentukan peta jalan strategis, menyiapkan Maximo AI, dan menerapkan contoh penggunaan yang telah ditentukan sebelumnya.

  • Maximo AI Discovery Workshop: Sebuah pendekatan kolaboratif untuk menilai kebutuhan bisnis dan teknis Anda serta menentukan arsitektur strategis dan peta jalan untuk mempercepat hasil dengan Maximo AI
  • Siapkan dan aktifkan Maximo AI: Siapkan Maximo AI yang didukung melalui asisten Maximo AI untuk menerapkan contoh penggunaan baru, mendorong produktivitas dan pertumbuhan.
  • Konfigurasi dan bangun contoh penggunaan: Terapkan contoh penggunaan yang ditentukan selama lokakarya atau implementasikan contoh penggunaan yang telah kami tentukan sebelumnya dengan cepat—memanfaatkan kemampuan Maximo AI yang tersedia—untuk memberikan solusi dengan cepat dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menskalakan ke seluruh organisasi.

Mengatasi tantangan pemeliharaan di seluruh operasi aset

Tim pemeliharaan umumnya menavigasi proses terfragmentasi yang memerlukan langkah-langkah manual untuk memverifikasi pekerjaan, menetapkan sumber daya, dan menangkap informasi kegagalan. Inefisiensi meningkatkan waktu tunggu untuk supervisor dan insinyur dan membatasi kemampuan untuk memprioritaskan kegiatan pemeliharaan.

Penawaran layanan ini dirancang untuk menerapkan kemampuan AI untuk Maximo dengan cepat di mana paling penting untuk meningkatkan keandalan dan pelaporan aset, mengurangi upaya yang terbuang melalui otomatisasi, dan merampingkan pemrosesan. Kemampuan ini menurunkan biaya, menghemat waktu, dan memastikan tim pemeliharaan dapat fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi. Menggunakan Maximo AI Discovery Workshop akan membantu organisasi mengklarifikasi kebutuhan bisnis, menilai kemampuan saat ini, dan menentukan visi untuk operasi pemeliharaan. Lokakarya ini menunjukkan tantangan operasional dan mengidentifikasi contoh penggunaan AI yang dapat mengatasinya.

Hasilnya adalah arsitektur target dan peta jalan yang menunjukkan bagaimana AI dapat meningkatkan keputusan, memperkuat keandalan, dan mendukung keuntungan yang terukur.

3 contoh penggunaan fungsionalitas AI baru

Setelah Maximo AI Service disiapkan, organisasi dapat menerapkan kemampuan AI yang ditargetkan yang mendukung peran pemeliharaan tertentu. Beberapa contoh penggunaan IBM yang siap diterapkan membantu tim menerapkan solusi dan mewujudkan nilai dengan cepat.

Contoh penggunaan yang siap diterapkan dari Expert Labs:

  • Terapkan penilaian perintah kerja yang didukung AI dengan Asisten Maximo: Meningkatkan kualitas perintah kerja peninjauan dengan menyederhanakan pengambilan informasi, memvalidasi detail pesanan kerja, dan memandu tindakan tindak lanjut yang diperlukan.
  • Menerapkan deteksi dan resolusi pesanan kerja duplikat dengan Maximo AI Service: Mengurangi upaya yang terbuang dan alokasi sumber daya dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan beberapa perintah kerja yang dibuat untuk masalah aset yang sama.
  • Menerapkan kode kegagalan yang direkomendasikan dengan Maximo AI Service: Meningkatkan keandalan jangka panjang dengan menganalisis perintah kerja yang telah diselesaikan dan merekomendasikan kode kegagalan yang akurat yang memperkuat pelaporan dan perencanaan pemeliharaan di masa mendatang.

Mulailah hari ini

Mulai gunakan Maximo Application Suite AI Discovery Workshop IBM untuk mengeksplorasi bagaimana AI dan IBM Maximo dapat memajukan pendekatan manajemen aset Anda di seluruh pemeliharaan, keandalan, operasi, dan keberlanjutan.

