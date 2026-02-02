IBM® Expert Labs memperkenalkan penawaran Layanan AI untuk Maximo Application Suite

Tim pemeliharaan umumnya menavigasi proses terfragmentasi yang memerlukan langkah-langkah manual untuk memverifikasi pekerjaan, menetapkan sumber daya, dan menangkap informasi kegagalan. Inefisiensi meningkatkan waktu tunggu untuk supervisor dan insinyur dan membatasi kemampuan untuk memprioritaskan kegiatan pemeliharaan.

Penawaran layanan ini dirancang untuk menerapkan kemampuan AI untuk Maximo dengan cepat di mana paling penting untuk meningkatkan keandalan dan pelaporan aset, mengurangi upaya yang terbuang melalui otomatisasi, dan merampingkan pemrosesan. Kemampuan ini menurunkan biaya, menghemat waktu, dan memastikan tim pemeliharaan dapat fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi. Menggunakan Maximo AI Discovery Workshop akan membantu organisasi mengklarifikasi kebutuhan bisnis, menilai kemampuan saat ini, dan menentukan visi untuk operasi pemeliharaan. Lokakarya ini menunjukkan tantangan operasional dan mengidentifikasi contoh penggunaan AI yang dapat mengatasinya.

Hasilnya adalah arsitektur target dan peta jalan yang menunjukkan bagaimana AI dapat meningkatkan keputusan, memperkuat keandalan, dan mendukung keuntungan yang terukur.