IBM® Expert Labs memperkenalkan penawaran Layanan AI untuk Maximo Application Suite

IBM® Expert Labs dengan bangga mengumumkan serangkaian penawaran Layanan AI untuk Maximo Application Suite dari IBM yang akan memberikan pendekatan terpadu untuk mendukung organisasi yang memulai perjalanan AI mereka dalam suite tersebut.
IBM Expert Labs akan membantu tim fokus pada hasil bisnis yang jelas dengan mengidentifikasi tantangan pemeliharaan prioritas dan mempersiapkan Maximo Application Suite untuk menanganinya.
Pendekatan terstruktur kami, mulai dari penemuan hingga penerapan, memastikan time to value yang cepat dan transformasi yang dapat diskalakan:
Tim pemeliharaan umumnya menavigasi proses terfragmentasi yang memerlukan langkah-langkah manual untuk memverifikasi pekerjaan, menetapkan sumber daya, dan menangkap informasi kegagalan. Inefisiensi meningkatkan waktu tunggu untuk supervisor dan insinyur dan membatasi kemampuan untuk memprioritaskan kegiatan pemeliharaan.
Penawaran layanan ini dirancang untuk menerapkan kemampuan AI untuk Maximo dengan cepat di mana paling penting untuk meningkatkan keandalan dan pelaporan aset, mengurangi upaya yang terbuang melalui otomatisasi, dan merampingkan pemrosesan. Kemampuan ini menurunkan biaya, menghemat waktu, dan memastikan tim pemeliharaan dapat fokus pada tugas-tugas bernilai tinggi. Menggunakan Maximo AI Discovery Workshop akan membantu organisasi mengklarifikasi kebutuhan bisnis, menilai kemampuan saat ini, dan menentukan visi untuk operasi pemeliharaan. Lokakarya ini menunjukkan tantangan operasional dan mengidentifikasi contoh penggunaan AI yang dapat mengatasinya.
Hasilnya adalah arsitektur target dan peta jalan yang menunjukkan bagaimana AI dapat meningkatkan keputusan, memperkuat keandalan, dan mendukung keuntungan yang terukur.
Setelah Maximo AI Service disiapkan, organisasi dapat menerapkan kemampuan AI yang ditargetkan yang mendukung peran pemeliharaan tertentu. Beberapa contoh penggunaan IBM yang siap diterapkan membantu tim menerapkan solusi dan mewujudkan nilai dengan cepat.
Contoh penggunaan yang siap diterapkan dari Expert Labs:
Mulai gunakan Maximo Application Suite AI Discovery Workshop IBM untuk mengeksplorasi bagaimana AI dan IBM Maximo dapat memajukan pendekatan manajemen aset Anda di seluruh pemeliharaan, keandalan, operasi, dan keberlanjutan.