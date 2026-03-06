Memperkenalkan AI agen untuk Order Management dengan IBM Sterling OMS

Pengenalan kemampuan AI agen yang akan datang dalam IBM Sterling Order Management System (OMS) akan membawa AI agen mutakhir ke dalam platform IBM Sterling OMS, menanamkan kecerdasan dengan lancar di seluruh siklus hidup pesanan sambil memanfaatkan fondasi yang kuat dari sistem yang ada.

Dengan IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On yang baru, pengguna dapat meningkatkan akurasi pemenuhan pesanan, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh lingkungan omnichannel yang kompleks. Toolkit ini mencakup agen untuk informasi pesanan, penerapan kupon, pembatalan pesanan, segmentasi inventaris, dan penilaian risiko kontrak, masing-masing memberikan kecerdasan yang ditargetkan untuk mengurangi kesalahan, mengoptimalkan keputusan, dan melindungi pendapatan.

Catatan: Ketersediaan umum untuk kemampuan AI agen baru dalam IBM Sterling Order Management System (OMS) direncanakan akan dirilis pada 6 Maret 2026, menghadirkan keputusan dan otomatisasi berbasis AI langsung ke platform OMS.