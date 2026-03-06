Memperkenalkan AI agen untuk Order Management dengan IBM Sterling OMS

Dengan mengintegrasikan AI canggih ke dalam sistem manajemen pesanan (OMS) yang ada, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan, mengoptimalkan alur kerja, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan—tanpa perlu perombakan sistem yang lengkap.
Pengenalan kemampuan AI agen yang akan datang dalam IBM Sterling Order Management System (OMS) akan membawa AI agen mutakhir ke dalam platform IBM Sterling OMS, menanamkan kecerdasan dengan lancar di seluruh siklus hidup pesanan sambil memanfaatkan fondasi yang kuat dari sistem yang ada.
Dengan IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On yang baru, pengguna dapat meningkatkan akurasi pemenuhan pesanan, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh lingkungan omnichannel yang kompleks. Toolkit ini mencakup agen untuk informasi pesanan, penerapan kupon, pembatalan pesanan, segmentasi inventaris, dan penilaian risiko kontrak, masing-masing memberikan kecerdasan yang ditargetkan untuk mengurangi kesalahan, mengoptimalkan keputusan, dan melindungi pendapatan.
Catatan: Ketersediaan umum untuk kemampuan AI agen baru dalam IBM Sterling Order Management System (OMS) direncanakan akan dirilis pada 6 Maret 2026, menghadirkan keputusan dan otomatisasi berbasis AI langsung ke platform OMS.
Nilai utama berbasis AI yang disediakan IBM Sterling OMS adalah kemampuan untuk melakukan pengendalian prediktif di seluruh siklus hidup pesanan. Kemampuan prediktif berbasis AI memungkinkan tim Anda untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi hambatan sebelum terjadi, meningkatkan kecepatan dan akurasi pemenuhan pesanan.
Baik itu memprediksi potensi penundaan dalam rantai pasokan, mengidentifikasi kekurangan inventaris, atau memperkirakan lonjakan permintaan pelanggan, kemampuan AI memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan berbasis data dengan lebih cepat dan percaya diri. Analisis prediktif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memungkinkan layanan pelanggan proaktif, membantu perusahaan memenuhi harapan pelanggan sambil mengurangi risiko terjadinya kesalahan yang merugikan.
Otomatisasi adalah salah satu pilar penting dari integrasi AI agen. Dengan perilisan ini, pengguna IBM Sterling OMS akan memiliki kemampuan untuk mengotomatiskan tugas rutin dan berulang yang biasanya menyita sumber daya manusia yang berharga.
Dengan mengotomatiskan proses ini, bisnis dapat membebaskan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi, mendorong inovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini mengarah pada penghematan waktu dan pengurangan biaya, karena AI mengambil alih tugas yang memakan waktu, memungkinkan tim Anda untuk menskalakan tanpa membutuhkan lebih banyak sumber daya.
Bayangkan sebuah pesanan yang harus dirutekan ke gudang tertentu berdasarkan tingkat inventaris, kedekatan, dan biaya pengiriman. Dengan kemampuan yang didukung AI, proses perutean ini akan otomatis, memastikan bahwa pesanan ditangani dengan cepat dan efisien, sekaligus mengurangi kesalahan manusia dan mengoptimalkan biaya pengiriman.
Salah satu kekhawatiran umum terkait AI adalah kurangnya transparansi, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang penting. Dengan AI agen, IBM Sterling OMS mengatasi tantangan ini dengan menawarkan pengambilan keputusan yang dapat dijelaskan. Fitur ini memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh AI dapat dilacak, dijelaskan, dan dipahami oleh pengguna.
Misalnya, jika sebuah pesanan ditunda atau dialihkan rutenya, sistem AI akan memberikan penjelasan tentang bagaimana dan mengapa keputusan itu dibuat. Baik itu disebabkan oleh kendala rantai pasokan, ketersediaan inventaris atau logistik pengiriman, pengguna akan mendapatkan alasan yang jelas dan mudah dipahami di balik setiap keputusan. Transparansi ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan tetapi juga memungkinkan pengoptimalan berkelanjutan dari sistem AI berdasarkan masukan dan perubahan kondisi bisnis.
Tidak seperti sistem lain yang memerlukan perombakan total, AI agen terintegrasi dengan lancar ke dalam fondasi IBM Sterling OMS yang sudah ada. Anda tidak perlu mengganti atau membangun ulang sistem manajemen pesanan Anda; sebaliknya, Anda dapat menyempurnakannya dengan kemampuan AI yang memberikan manfaat langsung.
Mengapa harus sekarang? Ketika transformasi digital terus membentuk kembali industri, AI telah muncul sebagai pendorong utama inovasi di berbagai fungsi bisnis, termasuk Order Management. Bisnis yang telah menggunakan AI sudah melihat manfaat di bidang-bidang seperti pengoptimalan rantai pasokan, forecasting permintaan, dan pemenuhan pesanan.
AI agen untuk IBM Sterling OMS dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang yang ingin tetap berada di depan. Ini bukan hanya tentang membuat operasi lebih cepat atau lebih efisien—melainkan tentang memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cerdas, yang dapat mendorong kesuksesan jangka panjang. Dan karena solusi ini terintegrasi langsung ke dalam infrastruktur IBM Sterling OMS yang sudah ada, bisnis dapat merasakan manfaat ini tanpa harus mengalami gangguan akibat penggantian di seluruh sistem.
