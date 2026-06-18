IBM® memperkenalkan bantuan agen di watsonx Orchestrate untuk mengubah kinerja pusat kontak

Agent Assist melengkapi rangkaian kemampuan agen yang terus berkembang di watsonx Orchestrate, memungkinkan bisnis mengotomatiskan alur kerja secara menyeluruh sambil tetap memastikan manusia memegang kendali atas setiap keputusan yang berdampak penting.
IBM® mengumumkan ketersediaan umum Agent Assist di IBM® watsonx Orchestrate, sebuah kemampuan baru yang memberikan panduan AI secara real-time kepada agen layanan pelanggan selama interaksi langsung dengan pelanggan. Fitur ini dirancang untuk mengurangi waktu penanganan panggilan, meningkatkan tingkat penyelesaian pada kontak pertama (first contact resolution), serta membantu pusat kontak meningkatkan keahlian di seluruh tenaga kerja agen mereka.
Agent Assist terintegrasi secara native dalam watsonx Orchestrate tanpa memerlukan pembelian tambahan. Solusi ini bekerja dengan lancar pada Genesys Cloud, salah satu platform layanan pelanggan terkemuka di dunia, dengan menghadirkan deteksi maksud pelanggan, pemicu proses otomatis, dan rekomendasi tindakan terbaik berikutnya langsung di dalam workspace agen yang sudah digunakan oleh tim. Kemampuan ini mendukung interaksi melalui saluran suara maupun obrolan.
Pengumuman ini mencerminkan strategi IBM® yang lebih luas dalam menerapkan AI, bukan sebagai pengganti pekerja manusia, melainkan sebagai pengganda produktivitas yang menangani berbagai tugas rutin dalam layanan pelanggan. Dengan demikian, agen dapat lebih berfokus pada pengambilan keputusan, empati, dan penyelesaian masalah. Agent Assist melengkapi rangkaian kemampuan agen yang terus berkembang di watsonx Orchestrate, memungkinkan perusahaan mengotomatiskan alur kerja secara menyeluruh sambil tetap memastikan manusia memegang kendali atas setiap keputusan yang berdampak penting.
Agent Assist merupakan lapisan AI real-time yang aktif saat interaksi antara pelanggan dan perwakilan layanan dimulai. Selama percakapan berlangsung, baik melalui obrolan maupun suara, sistem mendengarkan percakapan, mendeteksi maksud pelanggan, lalu secara langsung menampilkan informasi yang relevan serta tindakan yang direkomendasikan di dalam Workspace agen yang sudah digunakan.
Tidak perlu lagi berpindah tab, mencari dokumen kebijakan di tengah panggilan, atau mengandalkan ingatan. Agen dapat tetap fokus melayani pelanggan, sementara AI menangani tugas-tugas lainnya. “Para pemimpin pusat kontak telah dijanjikan AI selama bertahun-tahun, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah chatbot yang mengikuti skrip secara kaku,” ujar Kourosh Karimkhany, Product Manager IBM® watsonx Orchestrate. “Agent Assist berbeda. Solusi ini mampu mengikuti percakapan yang kompleks dan dinamis, sekaligus memulai alur kerja otomatis sehingga perwakilan layanan pelanggan dapat tetap fokus berinteraksi dengan pelanggan.”
“Saya tidak merasa pernah melakukan transaksi ini.”
Transaksi yang disengketakan merupakan salah satu alasan paling umum sekaligus paling sensitif terhadap waktu bagi nasabah untuk menghubungi layanan perbankan. Ketika Agent Assist mendeteksi indikasi penipuan atau sengketa dalam percakapan, sistem secara otomatis mengambil riwayat transaksi terbaru nasabah, mengisi formulir pengajuan sengketa, dan menyajikan jalur penyelesaian yang direkomendasikan kepada agen—semuanya sebelum agen perlu mengajukan satu pun pertanyaan lanjutan.
"Saya ingin mengirim uang."
Transfer dana menghasilkan volume panggilan yang tinggi dan membawa risiko yang signifikan jika ditangani secara manual. Agent Assist mengenali maksud terkait transfer sejak awal percakapan, secara otomatis memverifikasi status akun dan batas transfer, serta memandu agen melalui proses autentikasi atau pemeriksaan kepatuhan secara real-time.
“Saya butuh lebih banyak waktu untuk melakukan pembayaran bulan ini.”
Kesulitan pembayaran merupakan percakapan yang sensitif dan membutuhkan empati serta respons yang cepat. Ketika Agent Assist mendeteksi adanya indikasi kesulitan pembayaran dalam percakapan, sistem akan segera menampilkan riwayat pembayaran pelanggan, program bantuan yang memenuhi syarat, serta opsi keringanan yang telah disetujui sebelumnya. Dengan demikian, agen memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menawarkan solusi yang tepat tanpa membuat pelanggan menunggu terlalu lama.
Janji utama Agent Assist adalah membantu setiap agen bekerja dengan performa setara agen terbaik di pusat kontak. Pencarian rutin, pengisian formulir secara otomatis, pemeriksaan kepatuhan, dan pemicu proses semuanya dilakukan secara otomatis di latar belakang, lalu disajikan sebagai rekomendasi yang jelas untuk ditinjau dan dikonfirmasi oleh agen.
Agent Assist terintegrasi secara native dengan Genesys Cloud, menghadirkan panduan AI langsung di dalam Workspace Agen yang telah digunakan oleh tim. Baik dalam interaksi melalui obrolan maupun suara, kemampuan ini memberikan dukungan real-time yang konsisten tanpa memerlukan antarmuka baru untuk dipelajari maupun infrastruktur yang perlu diganti.
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