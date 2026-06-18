IBM® memperkenalkan bantuan agen di watsonx Orchestrate untuk mengubah kinerja pusat kontak

IBM® mengumumkan ketersediaan umum Agent Assist di IBM® watsonx Orchestrate, sebuah kemampuan baru yang memberikan panduan AI secara real-time kepada agen layanan pelanggan selama interaksi langsung dengan pelanggan. Fitur ini dirancang untuk mengurangi waktu penanganan panggilan, meningkatkan tingkat penyelesaian pada kontak pertama (first contact resolution), serta membantu pusat kontak meningkatkan keahlian di seluruh tenaga kerja agen mereka.

Agent Assist terintegrasi secara native dalam watsonx Orchestrate tanpa memerlukan pembelian tambahan. Solusi ini bekerja dengan lancar pada Genesys Cloud, salah satu platform layanan pelanggan terkemuka di dunia, dengan menghadirkan deteksi maksud pelanggan, pemicu proses otomatis, dan rekomendasi tindakan terbaik berikutnya langsung di dalam workspace agen yang sudah digunakan oleh tim. Kemampuan ini mendukung interaksi melalui saluran suara maupun obrolan.

Pengumuman ini mencerminkan strategi IBM® yang lebih luas dalam menerapkan AI, bukan sebagai pengganti pekerja manusia, melainkan sebagai pengganda produktivitas yang menangani berbagai tugas rutin dalam layanan pelanggan. Dengan demikian, agen dapat lebih berfokus pada pengambilan keputusan, empati, dan penyelesaian masalah. Agent Assist melengkapi rangkaian kemampuan agen yang terus berkembang di watsonx Orchestrate, memungkinkan perusahaan mengotomatiskan alur kerja secara menyeluruh sambil tetap memastikan manusia memegang kendali atas setiap keputusan yang berdampak penting.