Memilih silikon yang tepat untuk beban kerja yang tepat: Mengapa pilihan arsitektur penting di era kinerja cloud berikutnya

Beban kerja modern—terutama yang melibatkan inferensi AI, analitik, dan pemrosesan data—menempatkan tuntutan yang sangat berbeda pada infrastruktur dibandingkan dengan aplikasi perusahaan tradisional.

Beban kerja ini mendapatkan manfaat dari:

Kinerja per-core yang tinggi

Latensi yang dapat diprediksi dalam domain NUMA

Bandwidth memori yang kuat dan lokalitas cache

Penanganan operasi vektor dan berat throughput yang efisien

Untuk mendukung kebutuhan ini, IBM® Cloud telah memperkenalkan prosesor Intel® Xeon® 6 dengan core kinerja (P-core) pada IBM® Cloud Virtual Server for VPC.

Dengan arsitektur baru ini, IBM® Cloud mampu menghadirkan hingga dua kali lebih banyak vCPU dalam satu domain NUMA, sehingga membantu beban kerja menskalakan secara efisien sekaligus mempertahankan lokalitas memori—faktor krusial bagi aplikasi yang sensitif terhadap latensi dan padat data.

Selain itu, instans Intel Xeon 6 menyediakan cache hingga 5MB per inti, sehingga memungkinkan akses cepat ke data yang sering digunakan dan meningkatkan efisiensi keseluruhan beban kerja untuk analitik, inferensi AI, serta beban kerja yang intensif memori.

“Seiring beban kerja cloud terus berkembang, kinerja harus diterapkan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi,” ujar Srini Krishna, Intel Fellow, Produk Pusat Data, Intel Corporation. "Intel® Xeon 6 menghadirkan core yang dioptimalkan untuk kinerja dan dirancang bagi beban kerja modern seperti inferensi AI, analitik, serta pemrosesan data dengan throughput tinggi. Bekerja sama dengan IBM® Cloud memungkinkan kami menghadirkan kemajuan arsitektur ini kepada pelanggan secara terarah dan berbasis pada kebutuhan beban kerja.”