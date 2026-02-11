Memilih silikon yang tepat untuk beban kerja yang tepat: Mengapa pilihan arsitektur penting di era kinerja cloud berikutnya

Beban kerja modern—terutama yang melibatkan inferensi AI, analitik, dan pemrosesan data—menempatkan tuntutan yang sangat berbeda pada infrastruktur dibandingkan dengan aplikasi perusahaan tradisional.
Beban kerja ini mendapatkan manfaat dari:
Untuk mendukung kebutuhan ini, IBM® Cloud telah memperkenalkan prosesor Intel® Xeon® 6 dengan core kinerja (P-core) pada IBM® Cloud Virtual Server for VPC.
Dengan arsitektur baru ini, IBM® Cloud mampu menghadirkan hingga dua kali lebih banyak vCPU dalam satu domain NUMA, sehingga membantu beban kerja menskalakan secara efisien sekaligus mempertahankan lokalitas memori—faktor krusial bagi aplikasi yang sensitif terhadap latensi dan padat data.
Selain itu, instans Intel Xeon 6 menyediakan cache hingga 5MB per inti, sehingga memungkinkan akses cepat ke data yang sering digunakan dan meningkatkan efisiensi keseluruhan beban kerja untuk analitik, inferensi AI, serta beban kerja yang intensif memori.
“Seiring beban kerja cloud terus berkembang, kinerja harus diterapkan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi,” ujar Srini Krishna, Intel Fellow, Produk Pusat Data, Intel Corporation. "Intel® Xeon 6 menghadirkan core yang dioptimalkan untuk kinerja dan dirancang bagi beban kerja modern seperti inferensi AI, analitik, serta pemrosesan data dengan throughput tinggi. Bekerja sama dengan IBM® Cloud memungkinkan kami menghadirkan kemajuan arsitektur ini kepada pelanggan secara terarah dan berbasis pada kebutuhan beban kerja.”
Kinerja komputasi saja tidak lagi memadai untuk beban kerja cloud modern. Perpindahan data antarlayanan, lintas node, serta menuju pipeline AI dan analitik kini menjadi sama krusialnya.
Dengan Intel Xeon 6 di IBM® Cloud Virtual Server for VPC, pelanggan dapat mencapai throughput jaringan hingga 100 Gbps per kartu antarmuka jaringan virtual (VNIC). Kemampuan jaringan dengan throughput tinggi ini mendukung beban kerja yang padat data dan terdistribusi, yang bergantung pada komunikasi antarlayanan yang cepat serta dapat diprediksi.
Dikombinasikan dengan core yang dioptimalkan untuk kinerja serta peningkatan kepadatan vCPU per domain NUMA, arsitektur ini dirancang untuk membantu beban kerja menskalakan secara horizontal maupun vertikal tanpa menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan.
Evolusi ini bertujuan untuk menyelaraskan arsitektur dengan tujuan beban kerja.
Prosesor Intel Xeon GenerasI ke-4 terus memainkan peran penting di seluruh IBM® Cloud, menghadirkan kinerja tujuan umum yang seimbang serta kompatibilitas luas dengan tumpukan perangkat lunak perusahaan.
Sangat cocok untuk:
Prosesor ini tetap menjadi pilihan yang sangat baik untuk menjalankan aplikasi bisnis penting yang mengutamakan konsistensi, fleksibilitas, dan kinerja yang telah terbukti.
Prosesor Intel Xeon 6 dengan P-core memperluas fondasi ini dengan menangani beban kerja yang membutuhkan kinerja yang lebih terarah, termasuk:
Intel Xeon 6 mewakili spesialisasi yang dirancang untuk melengkapi opsi komputasi yang ada serta memberi pelanggan kontrol yang lebih besar atas bagaimana kinerja diterapkan.
Pendekatan IBM® Cloud terhadap infrastruktur bersifat terarah. Kami tidak mengejar pilihan arsitektur demi kepentingannya sendiri—kami melakukannya untuk membantu klien menjalankan beban kerja yang tepat pada platform yang tepat, dengan kejelasan dan keyakinan. Dengan menghadirkan arsitektur komputasi tujuan umum yang seimbang serta arsitektur yang dioptimalkan untuk kinerja dalam IBM® Cloud Virtual Server for VPC, kami bertujuan memungkinkan pelanggan untuk:
Pilihan arsitektur ini semakin diperkuat oleh IBM® Cloud Flex Profiles, yang memberikan fleksibilitas tambahan kepada pelanggan dalam menskalakan dan mengalokasikan sumber daya komputasi untuk memenuhi kebutuhan beban kerja dengan biaya terendah per vCPU.
Seiring beban kerja cloud terus berkembang, infrastruktur juga harus berevolusi mengikutinya—bukan dengan sekadar mengejar metrik kinerja mentah, melainkan dengan menghadirkan kejelasan arsitektur, penyelarasan beban kerja, serta pilihan yang terarah.
Kolaborasi IBM® Cloud dengan Intel melampaui satu generasi prosesor tertentu. Bersama-sama, IBM® dan Intel menghadirkan mikroarsitektur CPU serta inovasi AI terbaru ke cloud—termasuk prosesor Intel Xeon dan akselerator AI Intel Gaudi—dengan fokus pada kinerja, keamanan, dan beban kerja perusahaan di dunia nyata. Kolaborasi ini membantu pelanggan memodernisasi infrastruktur, menskalakan AI, dan berinovasi dengan percaya diri di seluruh lingkungan hybrid cloud.
Di IBM® Cloud, kami mendefinisikan kinerja cloud bukan berdasarkan satu jenis prosesor, melainkan pada kemampuan memilih silikon yang tepat untuk beban kerja yang tepat—serta menghadirkan kinerja secara presisi di titik yang paling krusial.
