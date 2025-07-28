Instana kini mendukung pemantauan aplikasi PHP di AWS Fargate

28 Juli 2025
Seiring dengan percepatan transformasi cloud native oleh organisasi, platform seperti AWS Fargate menjadi penting untuk menerapkan beban kerja berkontainer yang dapat diskalakan tanpa beban operasional dari mengelola server. Pada saat yang sama, PHP tetap menjadi landasan pengembangan web modern, memberdayakan segala sesuatu mulai dari platform konten hingga API bisnis yang penting.
Itulah sebabnya kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Instana kini menawarkan dukungan penuh untuk memantau aplikasi PHP yang berjalan di AWS Fargate—menghadirkan observabilitas real-time tingkat lanjut ke beban kerja PHP di lingkungan nirserver yang dinamis.
Instana memberikan visibilitas komprehensif tentang kesehatan dan kinerja beban kerja Fargate Anda, termasuk metrik infrastruktur utama seperti pemanfaatan CPU dan memori pada tingkat tugas ECS.
Gunakan dasbor integrasi bawaan untuk mendapatkan ikhtisar tingkat tinggi tentang lingkungan Fargate Anda dan memastikan infrastruktur dasar yang mendukung aplikasi PHP Anda beroperasi secara efisien dan efektif.
Dengan menghubungkan infrastruktur dan data aplikasi, Instana membantu Anda menjaga stabilitas dan skalabilitas seiring bertambahnya beban kerja Anda.
Kemampuan APM Instana memungkinkan Anda melacak jejak terdistribusi dari aplikasi PHP Anda, menawarkan insight mendalam tentang bagaimana layanan Anda menangani permintaan di seluruh arsitektur layanan mikro Anda.
Untuk visibilitas yang lebih besar, Anda dapat menerapkan beberapa kolektor Instana AWS Fargate untuk waktu proses berbeda—memberikan pandangan holistik tentang ekosistem aplikasi Anda, bahkan ketika dibuat dengan kombinasi bahasa dan kerangka kerja.
Jika Anda sudah menggunakan Instana, mengaktifkan dukungan PHP di Fargate cepat dan mudah:
Penambahan dukungan PHP pada AWS Fargate merupakan langkah maju lainnya dalam misi Instana untuk menghadirkan observabilitas tanpa batas—memberdayakan tim untuk memantau beban kerja apa pun, di mana saja.
Baik Anda memigrasikan aplikasi lama ke cloud atau membangun layanan cloud native dari bawah ke atas, Instana memastikan Anda memiliki visibilitas mendalam, insight tentang kinerja, dan analitik real-time yang diperlukan untuk membangun dan beroperasi dengan percaya diri.
Cobalah hari ini dan dapatkan pengalaman pemantauan PHP yang lebih baik di Fargate.