Instana kini mendukung pemantauan aplikasi PHP di AWS Fargate

Seiring dengan percepatan transformasi cloud native oleh organisasi, platform seperti AWS Fargate menjadi penting untuk menerapkan beban kerja berkontainer yang dapat diskalakan tanpa beban operasional dari mengelola server. Pada saat yang sama, PHP tetap menjadi landasan pengembangan web modern, memberdayakan segala sesuatu mulai dari platform konten hingga API bisnis yang penting.

Itulah sebabnya kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Instana kini menawarkan dukungan penuh untuk memantau aplikasi PHP yang berjalan di AWS Fargate—menghadirkan observabilitas real-time tingkat lanjut ke beban kerja PHP di lingkungan nirserver yang dinamis.