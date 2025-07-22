z/OS dirancang untuk organisasi yang ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan pengambilan keputusan, mengungkap peluang baru untuk pertumbuhan, dan mengekstrak nilai yang lebih besar dari data dan aplikasi yang ada. z/OS 3.2 membantu klien menghadirkan nilai data mereka pada sistem perekam data melalui API modern, yang direkayasa untuk membuat data z/OS dapat diakses di lingkungan cloud hybrid dan AI tanpa menggunakan Extract-Transform-Load (ETL) yang dapat berbiaya mahal dan rawan kesalahan.

DFSMS Cloud Data Access (CDA) dan DFSMS Object Access Method (OAM), melalui REST API standar industri, mengintegrasikan data bisnis inti dengan hybrid cloud melalui modernisasi akses dan pengelolaan data tidak terstruktur pada z/OS, dan memungkinkan lingkungan terdistribusi untuk mengakses data z/OS yang ada.

Peningkatan pada API EzNoSQL sekarang memungkinkan aplikasi menggunakan Python di z/OS, selain COBOL, C dan Java, yang memungkinkan klien untuk membangun database NoSQL yang dapat diskalakan dan dapat diakses langsung di z/OS untuk mengaktifkan analisis data dan pemodelan prediktif untuk aplikasi perusahaan.

Di balik kemampuan AI terintegrasi ini adalah tumpukan teknologi yang kuat yang mencakup kerangka kerja sumber terbuka, pustaka zDNN, dan alat AI, semuanya dioptimalkan untuk prosesor Telum II IBM® z17, Integrated Accelerator untuk AI, dan Spyre Accelerator 1. Komponen-komponen ini bekerja bersama dan dibangun untuk memungkinkan inferensi dan eksekusi model secara real-time dengan kecepatan tinggi langsung di platform, sehingga meminimalkan latensi dan menghilangkan kebutuhan untuk memindahkan data sensitif.

AI sekarang dapat disematkan ke dalam beban kerja sangat penting, mendukung contoh penggunaan tingkat lanjut seperti deteksi penipuan, pengoptimalan rantai pasokan, dan pengambilan keputusan dengan kinerja tinggi dan keamanan.