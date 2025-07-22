22 Juli 2025
IBM z/OS telah menjadi dasar bagi perusahaan yang membutuhkan keandalan, skalabilitas, dan keamanan yang tak tertandingi. Pada tahun 2025, IBM membangun fondasi yang kuat ini dengan z/OS 3.2, rilis berikutnya dari mainframe andalan IBM, yang dirancang untuk menghadirkan nilai z17 baru. Versi terbaru z/OS ini direkayasa untuk memungkinkan klien mengintegrasikan aplikasi dan data mereka ke lingkungan hybrid cloud, sambil memanfaatkan kekuatan mainframe untuk mendukung beban kerja berbasis AI saat ini.
Ketika perusahaan menghadapi pertumbuhan data dan transaksi yang eksplosif, urgensi untuk memodernisasi dan mengintegrasikan AI sambil tetap memprioritaskan kinerja, keamanan, dan kepatuhan menjadi sangat besar. z/OS 3.2 menjawab tantangan ini dengan memperkenalkan dukungan untuk teknologi akselerasi AI baru di IBM z17, yang dibuat untuk membantu organisasi menjalankan model AI tradisional dan AI generatif secara langsung pada data sensitif di tempat, yang meminimalkan risiko yang terkait dengan pergerakan data sekaligus mempercepat waktu untuk mendapatkan insight.
Dengan enkripsi berteknologi tinggi dan deteksi ancaman canggih, organisasi dapat memproses volume data yang terus bertambah, mempertahankan tingkat keamanan dan efisiensi operasional tertinggi. Dengan memanfaatkan kemampuan AI dalam sistem operasi, z/OS 3.2 dibangun untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan operasi.
z/OS dirancang untuk organisasi yang ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan pengambilan keputusan, mengungkap peluang baru untuk pertumbuhan, dan mengekstrak nilai yang lebih besar dari data dan aplikasi yang ada. z/OS 3.2 membantu klien menghadirkan nilai data mereka pada sistem perekam data melalui API modern, yang direkayasa untuk membuat data z/OS dapat diakses di lingkungan cloud hybrid dan AI tanpa menggunakan Extract-Transform-Load (ETL) yang dapat berbiaya mahal dan rawan kesalahan.
DFSMS Cloud Data Access (CDA) dan DFSMS Object Access Method (OAM), melalui REST API standar industri, mengintegrasikan data bisnis inti dengan hybrid cloud melalui modernisasi akses dan pengelolaan data tidak terstruktur pada z/OS, dan memungkinkan lingkungan terdistribusi untuk mengakses data z/OS yang ada.
Peningkatan pada API EzNoSQL sekarang memungkinkan aplikasi menggunakan Python di z/OS, selain COBOL, C dan Java, yang memungkinkan klien untuk membangun database NoSQL yang dapat diskalakan dan dapat diakses langsung di z/OS untuk mengaktifkan analisis data dan pemodelan prediktif untuk aplikasi perusahaan.
Di balik kemampuan AI terintegrasi ini adalah tumpukan teknologi yang kuat yang mencakup kerangka kerja sumber terbuka, pustaka zDNN, dan alat AI, semuanya dioptimalkan untuk prosesor Telum II IBM® z17, Integrated Accelerator untuk AI, dan Spyre Accelerator 1. Komponen-komponen ini bekerja bersama dan dibangun untuk memungkinkan inferensi dan eksekusi model secara real-time dengan kecepatan tinggi langsung di platform, sehingga meminimalkan latensi dan menghilangkan kebutuhan untuk memindahkan data sensitif.
AI sekarang dapat disematkan ke dalam beban kerja sangat penting, mendukung contoh penggunaan tingkat lanjut seperti deteksi penipuan, pengoptimalan rantai pasokan, dan pengambilan keputusan dengan kinerja tinggi dan keamanan.
z/OS 3.2 menyediakan platform yang sangat mudah diamankan dan dapat diskalakan untuk menjalankan aplikasi sangat penting, untuk melindungi data sensitif dan sistem dari ancaman cyber dan gangguan lainnya. Komitmen IBM terhadap ketahanan siber tercermin dalam fitur keamanan platform yang kuat, termasuk algoritma kriptografi yang aman dari quantum, enkripsi yang mendalam, metode autentikasi canggih, dan pemindaian integritas. Dengan IBM Threat Detection for z/OS (TDz) dan fungsionalitas karantina baru melalui penahanan userid RACF, klien memiliki perlindungan tambahan terhadap potensi ancaman siber.
z/OS 3.2 melanjutkan fokus kami untuk melindungi data klien dari ancaman quantum yang muncul dan pelanggaran data dengan mengimplementasikan algoritma yang aman dari quantum dari Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST). Fitur keamanan yang telah disempurnakan dalam z/OS 3.2 membantu bisnis mengatasi risiko ancaman dunia maya dan pelanggaran data yang belum terlihat. Peningkatan ini dirancang untuk membantu klien dan bisnis melindungi integritas dan kerahasiaan data mereka, mengatasi persyaratan peraturan dan mandat kepatuhan mereka.
Selain itu, z/OS 3.2 merampingkan tugas-tugas manajemen untuk memberikan pengalaman yang lebih intuitif dan ramah pengguna bagi tim TI. Kemampuan otomatisasi canggih dan API platform ini direkayasa untuk membantu organisasi menyederhanakan operasi TI mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. z/OS 3.2 memanfaatkan alat dan kemampuan yang berteknologi AI seperti Workload Manager (WLM) yang didukung AI untuk memprediksi lonjakan beban kerja dan secara proaktif menyesuaikan diri untuk memenuhi permintaan2. Prediksi berbasis data yang didukung AI ini membantu organisasi untuk terus mengakses aplikasi dan layanan penting, tanpa gangguan.
Untuk membantu lebih menyederhanakan operasi, z/OS 3.2 memperkenalkan Plugin Manajemen Penyimpanan z/OSMF yang memanfaatkan fungsionalitas REST API manajemen penyimpanan yang ditingkatkan untuk menyediakan tampilan struktur Storage Management Subsystem (SMS) serta Control Data Sets (CDS) nonaktif. Antarmuka modern yang disederhanakan ini memungkinkan administrator penyimpanan untuk dengan cepat meningkatkan kecepatan dalam melakukan tugas manajemen penyimpanan mainframe. Dengan memodernisasi pengalaman pengguna dan membuat tugas-tugas inti lebih mudah diakses, IBM melengkapi para profesional mainframe generasi berikutnya dengan alat dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk meraih kesuksesan. Peningkatan ini dibangun berdasarkan upaya berkelanjutan IBM untuk menyederhanakan manajemen z/OS dan membuat platform lebih intuitif dan efisien untuk semua pengguna.
z/OS 3.2 merupakan tonggak penting dalam komputasi mainframe. Fitur AI yang inovatif, keamanan yang ditingkatkan, dan kemampuan manajemen yang efisien menjadikannya platform penting bagi organisasi yang ingin mendorong pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan tetap unggul dalam persaingan. Dengan berinvestasi di z/OS 3.2, bisnis dapat menghadirkan potensi aset mainframe mereka dan menyiapkan diri untuk kesuksesan jangka panjang dalam lingkungan digital yang makin kompleks dan berubah dengan cepat.
z/OS 3.2 direncanakan akan tersedia secara umum pada 30 September 2025. Pelajari lebih lanjut tentang z/OS dan mulai gunakan. Bergabunglah dengan Komunitas IBM z/OS untuk tetap terhubung dengan fitur terbaru, diskusi, dan acara seputar z/OS.
Kami mengundang Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang rilis baru yang menarik ini melalui surat pengumuman kami dan webinar mendatang pada 29 Juli 2025 pukul 13:00 ET untuk mengetahui gambaran teknis mendalam tentang fitur dan kemampuan baru yang ditawarkan z/OS 3.2. Daftar di sini.
Coba z/OS 3.2 secara langsung dan dengarkan para pakar di konferensi TechXchange mendatang di Orlando, FL dari 6-9 Oktober 2025.
Sumber
1 Dukungan IBM Spyre AI Accelerator diperkirakan tersedia pada Kuartal 4 2025.
2 Kemampuan ini diperkirakan akan tersedia pada kuartal 4 tahun 2025.
Pernyataan-pernyataan mengenai arah dan maksud IBM di masa depan dapat berubah atau dibatalkan tanpa pemberitahuan, dan hanya mewakili tujuan dan sasaran.