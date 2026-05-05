IBM Z Database Assistant menghadirkan operasi cerdas untuk era AI

Perusahaan dengan cepat beralih dari eksperimen AI ke adopsi skala. Namun, seiring kemajuan organisasi, tantangan muncul — bukan dalam ambisi, tetapi dalam kesiapan operasional. Di seluruh industri, administrator database menghadapi tantangan umum yaitu waktu yang sangat besar yang dihabiskan untuk memantau, memecahkan masalah, dan mengelola lingkungan yang semakin kompleks

Administrator database dibebani dengan mengelola kompleksitas sistem yang berkembang, menyisakan waktu terbatas untuk pekerjaan bernilai lebih tinggi. Sinyal penting—kemacetan kinerja, perselisihan kunci, kendala sumber daya—sering terkubur di seluruh alat, membutuhkan keahlian mendalam dan upaya manual untuk menafsirkan. Saat adopsi AI semakin cepat, model ini tidak berskala.

IBM Z Database Assistant mengubah dinamika ini dengan membawa kecerdasan langsung ke manajemen database Db2 dan IMS pada mainframe. Ini terus menilai kesehatan database, memunculkan apa yang paling penting, menjelaskan masalah dalam konteks dan membimbing tim menuju tindakan yang tepat. Ini bukan tentang menambahkan lapisan pemantauan lain. Ini tentang mengurangi kebutuhan akan interpretasi manual dan memungkinkan tim untuk bertindak dengan kecepatan dan kepercayaan diri yang lebih besar.

Hasilnya adalah pergeseran dari manajemen reaktif ke operasi yang lebih proaktif dan efisien — di mana administrator database menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemecahan masalah database secara manual, menanggapi peringatan seperti penurunan kinerja dan pemadaman aplikasi, dan menangani tugas-tugas berulang seperti penyediaan, penghapusan penyediaan, pembuatan ulang indeks, atau pencadangan log. Sebaliknya, mereka dapat lebih fokus pada prioritas strategis seperti meningkatkan kualitas data, memperkuat keamanan, dan merancang alur kerja yang tangguh. Administrasi database otomatis yang cerdas menghilangkan gesekan operasional—memungkinkan data IBM Z mendukung adopsi AI dalam skala besar.