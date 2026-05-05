IBM Z Database Assistant menghadirkan operasi cerdas untuk era AI

Ketika perusahaan menskalakan AI, efisiensi operasional database menjadi yang terpenting untuk membuka nilai penuh data Z tepercaya.
Hari ini, kami memperkenalkan IBM Z Database Assistant, langkah baru dalam membantu perusahaan memodernisasi operasi database untuk memenuhi tuntutan era AI.
IBM Z sudah menggerakkan transaksi penting di dunia. Ini terpercaya, aman, dan terus menghasilkan data bernilai tinggi. Namun buka data itu untuk analitik real-time dan AI membutuhkan lebih dari sekadar akses. Ini membutuhkan sistem yang dapat beroperasi secara cerdas, konsisten dan dalam skala besar.
Perusahaan dengan cepat beralih dari eksperimen AI ke adopsi skala. Namun, seiring kemajuan organisasi, tantangan muncul — bukan dalam ambisi, tetapi dalam kesiapan operasional. Di seluruh industri, administrator database menghadapi tantangan umum yaitu waktu yang sangat besar yang dihabiskan untuk memantau, memecahkan masalah, dan mengelola lingkungan yang semakin kompleks
Administrator database dibebani dengan mengelola kompleksitas sistem yang berkembang, menyisakan waktu terbatas untuk pekerjaan bernilai lebih tinggi. Sinyal penting—kemacetan kinerja, perselisihan kunci, kendala sumber daya—sering terkubur di seluruh alat, membutuhkan keahlian mendalam dan upaya manual untuk menafsirkan. Saat adopsi AI semakin cepat, model ini tidak berskala.
IBM Z Database Assistant mengubah dinamika ini dengan membawa kecerdasan langsung ke manajemen database Db2 dan IMS pada mainframe. Ini terus menilai kesehatan database, memunculkan apa yang paling penting, menjelaskan masalah dalam konteks dan membimbing tim menuju tindakan yang tepat. Ini bukan tentang menambahkan lapisan pemantauan lain. Ini tentang mengurangi kebutuhan akan interpretasi manual dan memungkinkan tim untuk bertindak dengan kecepatan dan kepercayaan diri yang lebih besar.
Hasilnya adalah pergeseran dari manajemen reaktif ke operasi yang lebih proaktif dan efisien — di mana administrator database menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pemecahan masalah database secara manual, menanggapi peringatan seperti penurunan kinerja dan pemadaman aplikasi, dan menangani tugas-tugas berulang seperti penyediaan, penghapusan penyediaan, pembuatan ulang indeks, atau pencadangan log. Sebaliknya, mereka dapat lebih fokus pada prioritas strategis seperti meningkatkan kualitas data, memperkuat keamanan, dan merancang alur kerja yang tangguh. Administrasi database otomatis yang cerdas menghilangkan gesekan operasional—memungkinkan data IBM Z mendukung adopsi AI dalam skala besar.
Peluang bagi perusahaan jelas: buka nilai penuh data IBM Z tepercaya untuk mendorong analitik dan AI dalam skala besar. Namun sementara organisasi menyadari pentingnya modernisasi, banyak yang belum mengembangkan alur kerja operasional yang diperlukan untuk mendukung visi itu.
IBM Z Database Assistant membantu menutup kesenjangan itu dengan berfokus pada apa yang paling penting bagi tim administrasi database. Ini memungkinkan DBA untuk pindah melampaui pengawasan manual dan menjadi operasi yang lebih cerdas dan terpandu di seluruh area utama. Dibangun di atas serangkaian agen AI yang berpusat pada DBA, IBM Z Database Assistant menggabungkan agen cerdas dengan dasbor UI yang intuitif dan berbasis konteks untuk memberikan kemampuan berikut:
Dengan menyederhanakan bagaimana lingkungan database dinilai, dipahami, dan dikelola, IBM Z Database Assistant memastikan bahwa data tepercaya tetap tersedia terus menerus dan siap untuk mendukung bisnis perusahaan, AI, dan analitik. Sama pentingnya, ini membantu alamat tantangan keterampilan yang berkembang dengan menanamkan pengetahuan operasional langsung ke dalam alur kerja—memungkinkan tim untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi tanpa hanya mengandalkan keahlian yang langka.
Menghadap ke depan, operasi perusahaan akan lanjutkan berkembang menuju model yang lebih cerdas, adaptif, dan semakin otonom.
IBM Z Database Assistant adalah langkah kunci dalam perkembangan itu. Ini membentuk lapisan operasional di mana insight tidak hanya muncul tetapi dikontekstualisasikan dan ditindaklanjuti — meletakkan dasar bagi sistem yang dapat semakin mengoptimalkan diri mereka sendiri dan berintegrasi lebih langsung dengan alur kerja berbasis AI.
Sebagai bagian dari portofolio manajemen data dan aplikasi IBM Z yang lebih luas, ia memainkan peran penting dalam memungkinkan organisasi untuk beralih dari sistem catatan yang stabil ke sistem tindakan cerdas.
Karena di era AI, kesuksesan tidak akan ditentukan oleh akses ke data saja, tetapi oleh seberapa efektif organisasi dapat mengoperasikannya.
