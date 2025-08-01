IBM memenangkan Penghargaan Penyedia Layanan Terbaik Tahun 2025 dari SSON

Kolaborasi IBM dengan Amway, perusahaan penjualan langsung global untuk merampingkan operasi utang usahanya, adalah contoh yang menonjol dari layanan bersama kami. Dengan memanfaatkan alur kerja dan otomatisasi berbasis AI, IBM membakukan proses, meningkatkan manajemen data, dan meminimalkan kesalahan manual—yang mengarah pada efisiensi yang lebih besar dan peningkatan kepuasan pelanggan.

Bersama-sama, kami mulai mengubah operasi utang dagang mereka. Dengan menerapkan alur kerja cerdas IBM yang didukung AI dan layanan BPO, kami membantu mereka:

Membakukan dan mengotomatiskan proses di 58 negara

Meningkatkan manajemen data dan analitik menggunakan watsonx‚ AI generatif

Meningkatkan keberlangsungan bisnis dan kepatuhan

Mengurangi kesalahan manual dan intervensi

Mencapai lebih dari 50% pemrosesan faktur tanpa sentuh

Hasilnya? Peningkatan produktivitas sebesar 38%, pengurangan waktu siklus faktur selama 10 hari, kepuasan pelanggan meningkat dari 91% menjadi 96%, dan eskalasi berkurang sebesar 90%.

"Kemitraan dengan IBM telah memungkinkan Amway untuk mengimplementasikan alur kerja yang benar-benar global dalam skala besar yang diberdayakan oleh kecerdasan buatan," ujar Michael van der Ploeg, Vice-President GBS dan Corporate Controller Amway.