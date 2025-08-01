IBM memenangkan Penghargaan Penyedia Layanan Terbaik Tahun 2025 dari SSON

1 Agustus 2025
IBM dinobatkan sebagai Penyedia Layanan Tahun 2025 di SSON Impact Awards di Estoril, Portugal—sebuah pengakuan atas kepemimpinan kami dalam memajukan layanan bersama dan keunggulan pengalihdayaan .
Kolaborasi IBM dengan Amway, perusahaan penjualan langsung global untuk merampingkan operasi utang usahanya, adalah contoh yang menonjol dari layanan bersama kami. Dengan memanfaatkan alur kerja dan otomatisasi berbasis AI, IBM membakukan proses, meningkatkan manajemen data, dan meminimalkan kesalahan manual—yang mengarah pada efisiensi yang lebih besar dan peningkatan kepuasan pelanggan.
Bersama-sama, kami mulai mengubah operasi utang dagang mereka. Dengan menerapkan alur kerja cerdas IBM yang didukung AI dan layanan BPO, kami membantu mereka:
Hasilnya? Peningkatan produktivitas sebesar 38%, pengurangan waktu siklus faktur selama 10 hari, kepuasan pelanggan meningkat dari 91% menjadi 96%, dan eskalasi berkurang sebesar 90%.
"Kemitraan dengan IBM telah memungkinkan Amway untuk mengimplementasikan alur kerja yang benar-benar global dalam skala besar yang diberdayakan oleh kecerdasan buatan," ujar Michael van der Ploeg, Vice-President GBS dan Corporate Controller Amway.
SSON Impact Award menyoroti organisasi yang memimpin dalam hal inovasi, keunggulan operasional, dan transformasi strategis. Memenangkan penghargaan ini memperkuat posisi IBM sebagai mitra tepercaya dalam membantu perusahaan memodernisasi operasi melalui AI, otomatisasi, dan keahlian industri yang mendalam.
“Semua tim IBM Consulting, termasuk saya sendiri, merasa sangat bangga dan berterima kasih atas pengakuan besar ini,” kata Joan Torres, Vice President/Senior Partner IBM Consulting.
Di IBM, kami percaya bahwa masa depan operasi bisnis adalah yang didukung AI—di mana teknologi meningkatkan keahlian manusia, tidak menggantikannya. Pendekatan kami terhadap transformasi proses bisnis didasarkan pada:
“Kami tidak hanya mengoptimalkan proses,” kata Amit Dube' dari IBM Consulting, “kami bermitra dan membantu organisasi membangun operasi yang lebih cerdas dan lebih tangguh yang dapat beradaptasi dengan perubahan dan menskalakan dengan percaya diri.”
Ini tidak menyangkut mengotomatiskan proses lama. Ini tentang mendesain ulang proses dari bawah ke atas—dengan gen AI, insight prediktif, dan kolaborasi manusia-mesin sebagai intinya.
Penghargaan ini menginspirasi kami untuk terus berinovasi. Kami berdedikasi untuk membantu klien di seluruh industri menggunakan AI dan otomatisasi untuk mencapai hasil bisnis yang nyata.
“Penghargaan ini menekankan nilai berbeda yang kami berikan dengan menanamkan aset AI dan alur kerja agen dalam skala besar,” kata Sachin Varma, Global Managing Partner, Business Operations Delivery, IBM Consulting. “Bagi IBM, ini bukan tujuan sampingan—inilah hal terpenting bagaimana kami mendorong hasil transformatif untuk klien kami.”
Penghargaan ini merupakan bukti hubungan Amway-IBM. Bersama-sama, kami telah pindah melampaui pengalihdayaan ke penyediaan sumber yang tepat—membangun bisnis yang lebih cerdas dan lebih tangguh yang memberikan nilai pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.
Pada masa mendatang, kemitraan kami difokuskan pada pertumbuhan yang didukung oleh AI agen—sistem yang tidak hanya membantu tetapi bertindak dengan otonomi, belajar, dan beradaptasi untuk memberikan nilai berkelanjutan. Saat kami memperdalam kolaborasi, IBM dan Amway siap memimpin gelombang operasi cerdas berikutnya, membentuk masa depan pekerjaan dan pengalaman pelanggan.