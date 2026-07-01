IBM® webMethods Hybrid Integration: Dari konektivitas hingga kontrol di era AI

IBM® memperluas kemampuan IBM® webMethods Hybrid Integration dengan berbagai kemampuan baru yang membantu perusahaan mengelola tata kelola interaksi AI, memanfaatkan konteks bisnis B2B, memodernisasi fondasi integrasi, serta memperluas pengalaman digital tepercaya di seluruh lingkungan hybrid.
IBM® memperkenalkan inovasi baru di IBM® webMethods Hybrid Integration yang membantu organisasi pindah melampaui sekadar menghubungkan sistem untuk Orchestrate sistem saraf digital perusahaan AI.
Bersama-sama, inovasi ini menjawab realitas operasional yang dihadapi perusahaan ketika AI, API, peristiwa, transaksi B2B, dan sistem hybrid menjadi semakin saling terhubung. Organisasi memerlukan cara untuk mengelola tata kelola interaksi AI, memberikan konteks yang lebih jelas kepada tim bisnis mengenai transaksi mitra, membantu pengembang menemukan serta menggunakan kembali API dan peristiwa, sekaligus memodernisasi fondasi integrasi tanpa menciptakan silo baru maupun kesenjangan tata kelola.
Menurut IBM® Institute for Business Value, 68% perusahaan meyakini bahwa inisiatif AI akan gagal tanpa kemampuan integrasi yang lebih kuat. Insight tersebut menegaskan apa yang kami dengar dari pelanggan setiap hari: keberhasilan AI bergantung pada kemampuan untuk menghubungkan dan mengelola tata kelola data serta sistem dengan kepercayaan, kecepatan, dan kendali.
Agen AI dengan cepat menjadi bagian aktif dalam alur kerja perusahaan. Agen AI memanggil API, mengakses data, menggunakan berbagai alat, dan berkolaborasi dengan AI agent lain secara real time. Namun, menerapkan gateway yang terpisah untuk LLM, MCP, komunikasi antargen AI, dan lainnya ibarat mengoperasikan bandara dengan pos pemeriksaan keamanan yang berbeda untuk setiap maskapai, sehingga menciptakan kompleksitas yang tidak perlu dan titik buta operasional.
IBM® DataPower Interact Gateway menyederhanakan lingkungan ini dengan menyediakan satu titik kontrol tepercaya untuk interaksi AI. Solusi ini bertindak sebagai lapisan mediasi antara agen AI, model, API perusahaan, alat, dan sumber data, memungkinkan organisasi untuk menerapkan kebijakan keamanan, tata kelola, pengamatan, dan akses yang konsisten di seluruh ekosistem AI mereka.
Organisasi dapat mengekspos REST API yang ada sebagai alat Model Context Protocol (MCP) tanpa menulis ulang logika bisnis, memungkinkan kemampuan perusahaan yang telah terbukti menjadi segera dapat digunakan oleh agen AI sekaligus mempertahankan investasi yang ada. Ketika pola dan standar interaksi AI baru muncul, perusahaan dapat memperluas model tata kelola yang sama tanpa memperkenalkan gateway khusus lainnya.
Hasilnya adalah fondasi yang aman dan berbasis kebijakan yang membantu organisasi mempercepat adopsi AI, memaksimalkan penggunaan kembali, dan berinovasi dengan percaya diri tanpa mengorbankan kontrol.
Setiap pesanan yang dikirim, faktur diproses atau konfirmasi yang diterima mewakili lebih dari sekadar transaksi teknis—ini mewakili komitmen bisnis. Namun ketika terjadi kesalahan, tim sering menghabiskan waktu berjam-jam menyatukan log dan dokumen dari berbagai sistem untuk menjawab pertanyaan sederhana: Apa yang terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Ini seperti mencoba melacak paket dengan mengumpulkan pembaruan dari kurir, gudang, dan kantor bea cukai yang berbeda alih-alih memiliki satu tampilan pengiriman menyeluruh. Data ada, tetapi konteksnya hilang. Masalahnya bukan kekurangan data; itu kurangnya konteks bisnis.
IBM® WebMethods B2B Workspace mengubah persamaan itu dengan mengubah data operasional yang terfragmentasi menjadi pengalaman yang sadar bisnis. Melalui tampilan kontekstual, berbasis peran, dan Ketertelusuran Dokumen B2B, secara otomatis menghubungkan dokumen di seluruh mitra, sistem, dan proses bisnis untuk memberikan narasi bisnis menyeluruh yang terpadu.
Ini merupakan pergeseran dari melacak transaksi untuk memahami hasil bisnis. Alih-alih mengandalkan TI untuk mengumpulkan informasi, tim bisnis dan operasi dapat langsung melihat apa yang terjadi, memahami dependensi dan mengidentifikasi di mana proses rusak.
Dengan tingkat konteks ini, tim dapat berpindah melampaui pemecahan masalah reaktif ke pengambilan keputusan, menjawab pertanyaan penting seperti apa yang terjadi, mengapa itu terjadi dan apa yang berisiko selanjutnya, semuanya di satu tempat.
Hasilnya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat, pengurangan ketergantungan pada TI, deteksi risiko lebih awal, dan optimalisasi berkelanjutan dari proses sangat penting seperti pemesanan hingga pembayaran dan pengadaan hingga pembayaran, mengubah data B2B dari artefak back-office menjadi pendorong strategis kinerja bisnis.
Ketika lembaga pemerintah memodernisasi layanan warga atau penyedia layanan kesehatan memigrasikan alur kerja penting ke cloud, kesuksesan tidak diukur hanya dengan kecepatan; tetapi diukur dengan melakukannya tanpa mengorbankan keamanan, kepatuhan, atau kepercayaan publik.
Organisasi di pemerintah dan industri yang sangat diatur lainnya menghadapi tindakan penyeimbangan ini setiap hari. Mereka perlu memodernisasi infrastruktur yang menua sambil beroperasi dalam persyaratan peraturan dan operasional yang ketat.
Dengan IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS untuk Pemerintah mencapai FedRAMP Moderate Authorization, lembaga federal dapat mempercepat adopsi cloud sambil menyelaraskan dengan standar keamanan sektor publik yang ditetapkan. Prinsip rekayasa yang sama memberikan manfaat kepada pelanggan di seluruh layanan keuangan, perawatan kesehatan, energi, dan sektor teregulasi lainnya, di mana ketahanan, tata kelola, dan disiplin operasional adalah persyaratan dasar daripada fitur opsional.
Hasilnya adalah platform integrasi yang memungkinkan organisasi untuk berinovasi dengan percaya diri, mengetahui kepercayaan dan kepatuhan dibangun ke dalam fondasi.
Bisnis digital modern semakin bergantung pada API dan event streams. Namun terlalu sering, pengembang harus menavigasi katalog yang terpisah dan model tata kelola yang tidak terhubung untuk menemukan apa yang mereka butuhkan.
IBM® WebMethods Hybrid Integration menyatukan API dan acara dalam portal pengembang terpadu, memungkinkan tim untuk menemukan, menggunakan, dan menggunakan kembali aset sinkron dan asinkron melalui satu pengalaman yang diatur.
Hasil lebih dari kenyamanan. Langkah ini mempercepat pengembangan, meningkatkan penggunaan kembali, memperkuat tata kelola dan membantu organisasi membangun arsitektur berbasis peristiwa dengan konsistensi dan kepercayaan yang lebih besar.
Inovasi membutuhkan platform modern di bawahnya.
IBM® WebMethods 12.1 memperkenalkan dukungan untuk Jakarta EE 10 dan Java 21 pada IBM® Semeru Runtimes 21, bersama konfigurasi YAML waktu proses dan kontainer yang menyederhanakan penerapan dan operasi. Pengembang juga mendapat manfaat dari kemampuan seperti dukungan asli Apache Avro dengan integrasi registri skema dan pengujian unit bawaan, memungkinkan siklus pengembangan yang lebih cepat dan integrasi yang lebih andal.
Peningkatan ini memberikan organisasi fondasi yang aman, mudah didukung, dan siap menghadapi masa depan yang mengurangi kompleksitas operasional sekaligus meningkatkan produktivitas pengembang.
Integrasi perusahaan memasuki fase baru. Ini bukan lagi hanya tentang menghubungkan aplikasi dan memindahkan data dari satu sistem ke sistem lainnya. Ini tentang memungkinkan organisasi untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab, merespons perubahan lebih cepat, dan beroperasi dengan visibilitas dan kepercayaan yang lebih besar.
Inovasi yang kami perkenalkan di IBM® WebMethods Hybrid Integration mencerminkan pergeseran dari mengatur interaksi AI dan menyederhanakan pengalaman pengembang untuk menyediakan konteks bisnis yang lebih kaya untuk operasi B2B dan mendukung modernisasi di lingkungan yang sangat diatur.
Bersama-sama, mereka mencerminkan keyakinan inti: keunggulan kompetitif tidak akan datang dari menghubungkan lebih banyak sistem saja, tetapi dari mengubah koneksi tersebut menjadi operasi yang tepercaya dan cerdas.
Ide itu adalah inti dari IBM® WebMethods Hybrid Integration. Dengan membantu organisasi menyatukan tata kelola, mempercepat inovasi, dan membangun fondasi tepercaya, kami memungkinkan pelanggan kami untuk merangkul peluang AI sambil tetap memegang kendali kuat atas bisnis mereka.
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