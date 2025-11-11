IBM watsonx Orchestrate diakui dengan Red Dot Design Award 2025 untuk Keunggulan dalam Desain AI Perusahaan

Juri Red Dot memberikan pengakuan kepada tim desain IBM atas pekerjaan perintisnya dalam merancang sistem AI yang dapat dijelaskan, dapat diaudit, dan siap untuk adopsi oleh perusahaan dunia nyata.

IBM watsonx Orchestrate memungkinkan organisasi untuk membangun dan menerapkan agen AI yang beroperasi dengan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan—langkah penting menuju penskalaan AI dengan aman dan efektif di lingkungan bisnis.

Tim desain IBM berfokus pada 3 prinsip utama:

Kepercayaan dan tata kelola: Memastikan perilaku agen AI dapat dijelaskan, dapat ditinjau, dan diaudit sehingga pemimpin perusahaan dapat menyetujui penerapan dengan percaya diri.

Memastikan perilaku agen AI dapat dijelaskan, dapat ditinjau, dan diaudit sehingga pemimpin perusahaan dapat menyetujui penerapan dengan percaya diri. Membangun agen, bukan hanya memberi perintah: Menyediakan kerangka kerja untuk membuat agen AI yang dapat digunakan kembali dengan kemampuan yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan pembangun untuk menguji, menyempurnakan, dan meningkatkan kinerja agen.

Menyediakan kerangka kerja untuk membuat agen AI yang dapat digunakan kembali dengan kemampuan yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan pembangun untuk menguji, menyempurnakan, dan meningkatkan kinerja agen. Kejelasan dalam sistem yang kompleks: Mengubah proses perusahaan yang rumit—seperti orkestrasi, kepatuhan, dan pengalihan antara agen AI dan manusia—menjadi antarmuka yang intuitif, transparan, dan dapat digunakan.

Pendekatan ini memosisikan IBM watsonx Orchestrate sebagai pemimpin dalam desain AI yang bertanggung jawab, menjembatani kesenjangan antara inovasi dan kepercayaan pada solusi AI untuk perusahaan. Pengakuan Red Dot mencerminkan kolaborasi di seluruh organisasi global IBM, termasuk tim dalam desain, manajemen produk, pengembangan, penjualan teknologi, pemasaran, tata kelola, dan masukan dari pelanggan awal yang membantu membentuk watsonx Orchestrate menjadi produk yang kuat dan bertanggung jawab.