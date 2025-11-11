Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM watsonx Orchestrate diakui dengan Red Dot Design Award 2025 untuk Keunggulan dalam Desain AI Perusahaan

Juri Red Dot memberikan pengakuan kepada tim desain IBM atas pekerjaan perintisnya dalam merancang sistem AI yang dapat dijelaskan, dapat diaudit, dan siap untuk adopsi oleh perusahaan dunia nyata.

diterbitkan 11 November 2025
Pebisnis yang tersenyum sambil bertepuk tangan dalam rapat kantor

IBM watsonx Orchestrate telah dianugerahi Red Dot Design Award untuk pencapaian luar biasa dalam desain produk dan komunikasi. Penghargaan ini diberikan selama Red Dot Gala di Berlin, di mana para pemenang dari seluruh dunia berkumpul untuk merayakan karya desain paling inovatif dan berdampak tahun ini.

Red Dot Award adalah salah satu kompetisi desain paling bergengsi di dunia, yang memberikan pengakuan atas keunggulan di berbagai desain produk, desain merek dan komunikasi, dan konsep desain. Dibentuk pada tahun 1955, kompetisi ini menarik lebih dari 20.000 pengajuan dari lebih dari 60 negara setiap tahun, dan entri dievaluasi oleh juri internasional independen beranggotakan desainer, profesor, dan pemimpin industri. Pada tahun 2025, 30 pakar desain dari seluruh dunia melakukan tinjauan terhadap kiriman, memilih hanya sebagian kecil peserta yang memiliki keunggulan ini.

Red Dot memberikan pengakuan kepada IBM watsonx Orchestrate karena memajukan desain AI perusahaan yang bertanggung jawab

Juri Red Dot memberikan pengakuan kepada tim desain IBM atas pekerjaan perintisnya dalam merancang sistem AI yang dapat dijelaskan, dapat diaudit, dan siap untuk adopsi oleh perusahaan dunia nyata.

IBM watsonx Orchestrate memungkinkan organisasi untuk membangun dan menerapkan agen AI yang beroperasi dengan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan—langkah penting menuju penskalaan AI dengan aman dan efektif di lingkungan bisnis.

Tim desain IBM berfokus pada 3 prinsip utama:

  • Kepercayaan dan tata kelola: Memastikan perilaku agen AI dapat dijelaskan, dapat ditinjau, dan diaudit sehingga pemimpin perusahaan dapat menyetujui penerapan dengan percaya diri.
  • Membangun agen, bukan hanya memberi perintah: Menyediakan kerangka kerja untuk membuat agen AI yang dapat digunakan kembali dengan kemampuan yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan pembangun untuk menguji, menyempurnakan, dan meningkatkan kinerja agen.
  • Kejelasan dalam sistem yang kompleks: Mengubah proses perusahaan yang rumit—seperti orkestrasi, kepatuhan, dan pengalihan antara agen AI dan manusia—menjadi antarmuka yang intuitif, transparan, dan dapat digunakan.

Pendekatan ini memosisikan IBM watsonx Orchestrate sebagai pemimpin dalam desain AI yang bertanggung jawab, menjembatani kesenjangan antara inovasi dan kepercayaan pada solusi AI untuk perusahaan. Pengakuan Red Dot mencerminkan kolaborasi di seluruh organisasi global IBM, termasuk tim dalam desain, manajemen produk, pengembangan, penjualan teknologi, pemasaran, tata kelola, dan masukan dari pelanggan awal yang membantu membentuk watsonx Orchestrate menjadi produk yang kuat dan bertanggung jawab.

Menetapkan standar untuk AI perusahaan

Meskipun penghargaan bukanlah tujuannya, pengakuan Red Dot menegaskan komitmen IBM untuk memastikan bahwa AI dapat dirancang, diatur, dan dipercaya. Kehormatan tersebut menandakan bahwa AI perusahaan tidak harus menjadi kotak hitam—AI dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan berpusat pada manusia sejak dari desain.

Ketika IBM terus memajukan inovasi AI agen, penghargaan ini menyoroti bagaimana keunggulan desain dan rekayasa AI yang bertanggung jawab bersatu untuk membantu organisasi dengan percaya diri mengadopsi AI dalam skala besar.

Jelajahi Red Dot

Kunjungi halaman produk Orchestrate

Steve Kim

Program Director, Design

Pelajari lebih lanjut Jelajahi Orchestrate hari ini Kunjungi Red Dot