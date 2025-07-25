25 Juli 2025
IBM watsonx Orchestrate telah diakui sebagai peraih predikat Luminary dalam Innovation Watch: Agentic AI Products 2025 menurut Everest Group—gelar bergengsi yang menyoroti kepemimpinan kami dalam lingkungan AI agen yang berkembang pesat. Penunjukan bergengsi ini menggarisbawahi kepemimpinan IBM dalam lingkungan AI agen yang berkembang pesat dan komitmen kami untuk memberikan solusi mutakhir yang memberdayakan CIO dan CTO untuk mendorong transformasi bisnis yang signifikan.
Innovation Watch dari Everest Group adalah penilaian komprehensif terhadap 24 penyedia teknologi terkemuka yang menawarkan produk AI agen. Solusi ini memberdayakan perusahaan untuk membangun agen cerdas yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan secara otonom, orkestrasi alur kerja, dan adaptasi dinamis—yang mengubah cara bisnis beroperasi di seluruh fungsi seperti SDM, dukungan pelanggan, pengadaan, dan penjualan.
Laporan ini berfokus pada platform kode rendah/no-code dan agen yang dapat disesuaikan dan telah dibangun sebelumnya yang dirancang untuk pengguna bisnis, tetapi tidak mencakup kerangka kerja yang berpusat pada pengembang. Penyedia dievaluasi menurut 2 dimensi utama:
Berdasarkan kriteria ini, Everest Group mengklasifikasikan vendor ke dalam 4 kategori: Luminary (Pionir), Fast Follower (Pengikut Cepat), Influencer (Pemengaruh), dan Seeker (Pencari).
Dalam lingkungan perusahaan yang dinamis saat ini, permintaan akan operasi yang tangguh, tangkas, serta berbiaya optimal sangat penting. Meskipun otomatisasi telah memberikan efisiensi yang nyata, kemunculan AI agen mendefinisikan ulang kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan kemampuan otonomi, adaptasi, dan pengambilan keputusan yang tertanam, AI agen siap untuk merevolusi operasi bisnis dengan mengefisienkan alur kerja, meningkatkan kecerdasan keputusan, dan membuka peluang inovasi.
Watsonx Orchestrate berada di garis depan revolusi ini. Sebagai alat orkestrasi kode rendah/no-code, agen AI ini memberdayakan pengguna bisnis untuk membangun, menerapkan, dan mengelola asisten dan agen AI yang mengotomatiskan alur kerja yang kompleks. Agen-agen ini dirancang untuk menangani tugas multi-langkah, dengan lancar terintegrasi dengan sistem perusahaan yang ada seperti Workday, SAP, dan Salesforce, dan merespons instruksi bahasa alami. Platform ini juga menawarkan kopilot khusus untuk setiap domain dalam bidang-bidang penting seperti layanan pelanggan, pembuatan kode, dan SDM.
Sebagai Luminary, IBM berada dalam tingkat yang sejajar dengan para inovator tingkat atas dalam AI agen. Pengakuan ini mencerminkan kekuatan platform watsonx Orchestrate kami, yang memungkinkan pengguna bisnis untuk membangun dan menerapkan agen AI yang mengotomatiskan alur kerja yang kompleks—tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam.
Dengan watsonx Orchestrate, pengguna dapat:
Pengakuan ini memvalidasi komitmen kami untuk menghadirkan AI berstandar perusahaan yang mudah diakses, dapat diskalakan, dan berdampak.
AI agen membentuk kembali masa depan pekerjaan. Ketika bisnis berusaha untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengambilan keputusan, platform seperti IBM watsonx Orchestrate memimpin jalan—memberdayakan tim untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit upaya dan mencapai tingkat efisiensi baru. Pengakuan dari Everest Group ini memperkuat posisi IBM sebagai mitra tepercaya bagi organisasi-organisasi yang melakukan transformasi berbasis AI.