Dalam lingkungan perusahaan yang dinamis saat ini, permintaan akan operasi yang tangguh, tangkas, serta berbiaya optimal sangat penting. Meskipun otomatisasi telah memberikan efisiensi yang nyata, kemunculan AI agen mendefinisikan ulang kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan kemampuan otonomi, adaptasi, dan pengambilan keputusan yang tertanam, AI agen siap untuk merevolusi operasi bisnis dengan mengefisienkan alur kerja, meningkatkan kecerdasan keputusan, dan membuka peluang inovasi.

Watsonx Orchestrate berada di garis depan revolusi ini. Sebagai alat orkestrasi kode rendah/no-code, agen AI ini memberdayakan pengguna bisnis untuk membangun, menerapkan, dan mengelola asisten dan agen AI yang mengotomatiskan alur kerja yang kompleks. Agen-agen ini dirancang untuk menangani tugas multi-langkah, dengan lancar terintegrasi dengan sistem perusahaan yang ada seperti Workday, SAP, dan Salesforce, dan merespons instruksi bahasa alami. Platform ini juga menawarkan kopilot khusus untuk setiap domain dalam bidang-bidang penting seperti layanan pelanggan, pembuatan kode, dan SDM.

Sebagai Luminary, IBM berada dalam tingkat yang sejajar dengan para inovator tingkat atas dalam AI agen. Pengakuan ini mencerminkan kekuatan platform watsonx Orchestrate kami, yang memungkinkan pengguna bisnis untuk membangun dan menerapkan agen AI yang mengotomatiskan alur kerja yang kompleks—tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam.

Dengan watsonx Orchestrate, pengguna dapat:

Mengotomatiskan tugas multilangkah seperti penjadwalan wawancara dan pembuatan surat penawaran

Integrasikan dengan lancar dengan sistem perusahaan seperti Workday, SAP, dan Salesforce

Manfaatkan agen khusus setiap domain untuk SDM, layanan pelanggan, dan penjualan

Gunakan bahasa alami untuk memberi instruksi kepada agen dan menyesuaikan alur kerja secara dinamis

Pengakuan ini memvalidasi komitmen kami untuk menghadirkan AI berstandar perusahaan yang mudah diakses, dapat diskalakan, dan berdampak.