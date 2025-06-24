Pertanyaan utama tentang modernisasi aplikasi mainframe bukan lagi tentang perlu dilakukan atau tidak, tetapi tentang seberapa cepat dan efektif hal itu dapat dilakukan. Dengan 89% organisasi memodernisasi lingkungan mainframe mereka, manfaat strategis sistem ini dalam mencapai tujuan bisnis lebih jelas dari sebelumnya. Di garis depan transformasi ini adalah IBM® watsonx Code Assistant for Z: solusi AI dan otomatisasi yang dibuat khusus yang dirancang untuk mempercepat modernisasi mainframe dengan risiko yang lebih rendah, biaya yang lebih rendah, dan dukungan siklus hidup penuh.

Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan peningkatan utama yang akan diterapkan ke watsonx Code Assistant for Z—tersedia untuk klien mulai 27 Juni 2025—sebagai bagian dari versi 2.6. Peningkatan ini merampingkan pengembangan, menjembatani kesenjangan pengetahuan, dan meningkatkan produktivitas.