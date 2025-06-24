25 Juni 2025
Pertanyaan utama tentang modernisasi aplikasi mainframe bukan lagi tentang perlu dilakukan atau tidak, tetapi tentang seberapa cepat dan efektif hal itu dapat dilakukan. Dengan 89% organisasi memodernisasi lingkungan mainframe mereka, manfaat strategis sistem ini dalam mencapai tujuan bisnis lebih jelas dari sebelumnya. Di garis depan transformasi ini adalah IBM® watsonx Code Assistant for Z: solusi AI dan otomatisasi yang dibuat khusus yang dirancang untuk mempercepat modernisasi mainframe dengan risiko yang lebih rendah, biaya yang lebih rendah, dan dukungan siklus hidup penuh.
Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan peningkatan utama yang akan diterapkan ke watsonx Code Assistant for Z—tersedia untuk klien mulai 27 Juni 2025—sebagai bagian dari versi 2.6. Peningkatan ini merampingkan pengembangan, menjembatani kesenjangan pengetahuan, dan meningkatkan produktivitas.
Dengan kemampuan Pembuatan Kode baru di watsonx Code Assistant for Z, Anda sekarang dapat membuat kode COBOL baru atau memperbarui kode COBOL yang ada dengan presisi dan kecepatan. Pengembang dapat berinteraksi dengan AI menggunakan prompt bahasa alami yang sederhana melalui antarmuka obrolan dalam VS Code IDE mereka, yang dengan cepat menghasilkan kode yang selaras dengan spesifikasi dan konteks proyek mereka.
watsonx Code Assistant for Z juga memberikan saran kode in-line real-time saat Anda bekerja—sehingga membantu Anda membuat kode lebih cepat dan lebih efisien. Saran-saran ini peka konteks, memanfaatkan kode yang ada dalam program, dan standar pengodean untuk membuat rekomendasi yang lebih akurat dan relevan.
Didukung oleh model bahasa besar yang disetel dengan baik yang dilatih dengan COBOL serta middleware IBM Z, kode yang dihasilkan dioptimalkan untuk kualitas dan kinerja yang diperlukan dalam aplikasi mainframe.
Kemampuan Code Generation membantu klien memperpendek siklus pengembangan, mengurangi upaya manual, dan memberikan kode COBOL yang konsisten dan berkualitas tinggi. Hal ini membantu para pengembang junior untuk lebih cepat menguasai dan juga para pengembang yang sudah berpengalaman untuk lebih efisien.
IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation membantu klien lebih cepat memahami aplikasi mainframe dengan menjelaskan kode dalam bahasa alami. Saat ini mendukung COBOL, JCL, PL/I dan REXX, dan tersedia dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris, Jepang, Portugis, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Pada Q1 2025, kami meluncurkan fitur obrolan AI dan fitur AI agen untuk penjelasan kode, yang memberdayakan klien untuk berinteraksi dengan kode mereka dan dengan mudah mendapatkan pemahaman holistik melalui insight yang kaya konteks dan relevan dengan aplikasi.
Dengan versi 2.6, kami memperluas dukungan lebih jauh:
Kemampuan Code Explanation dapat diterapkan secara on premises dan sebagai layanan.
Pertimbangkan skenario ini: Angie, seorang arsitek aplikasi yang baru bergabung, diminta untuk menambahkan fungsionalitas pada aplikasi asuransinya dengan menambahkan logika baru untuk promosi pelanggan dan mengimplementasikan diskon 15% untuk pelanggan Kendaraan Listrik dari polis asuransi Motor. Dia tidak terbiasa dengan aturan bisnis yang ada dan perlu dengan cepat mengidentifikasi logika di balik perhitungan diskon.
Dengan watsonx Code Assistant for Z, Angie mengambil jalan yang lebih cerdas. Menggunakan penemuan aturan bisnis dan AI generatif, ia memilih aplikasi yang relevan, memasukkan beberapa kata kunci atau prompt ke dalam chat AI, dan langsung menyaring ratusan program dan variabel ke dalam lingkup yang terfokus dan relevan. Dia dapat memvisualisasikan bagaimana variabel dan artefak aplikasi terhubung, meninjau aturan bisnis, dan mengidentifikasi logika yang dia butuhkan dalam hitungan menit.
Dengan Business Rule Discovery, klien dapat:
UI yang disederhanakan, dikombinasikan dengan obrolan dan pencarian AI, membuat analisis aplikasi lebih intuitif—yang memberikan insight instan dan sadar konteks, serta memanfaatkan agen AI analisis mainframe khusus.
Kami berharap kemampuan pemahaman aplikasi yang disempurnakan akan tersedia di watsonx Code Assistant for Z pada akhir tahun 2025.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana watsonx Code Assistant for Z dapat membantu mempercepat perjalanan modernisasi aplikasi Anda, jadwalkan demo dengan tim kami.