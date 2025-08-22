IBM® watsonx BI sekarang tersedia secara umum di IBM Cloud: Masa depan keputusan cerdas dimulai di sini

Masa depan intelijen bisnis (BI) bersifat percakapan, kontekstual, dan cloud native. Pada tahun 2027, 90% eksekutif memperkirakan agen AI akan membantu tim beralih ke analitik prediktif real-time alih-alih hanya menggunakan laporan statis. Dan lebih dari 75% meyakini bahwa agen ini akan segera mengotomatiskan alur kerja transaksional sepenuhnya.

IBM watsonx BI dirancang untuk saat ini dan masa depan. Alat ini memberdayakan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, mempercepat pembuatan insight, dan menumbuhkan budaya berbasis data di seluruh perusahaan, sekaligus memastikan kepercayaan dan skalabilitas. Dengan dukungan berbagai LLM dan kemampuan integrasi siap pakai tanpa penyesuaian, perangkat ini terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja yang ada, data lakehouse, atau alat pelaporan, membawa kepercayaan, kecepatan, dan skala ke setiap sudut organisasi Anda.