IBM® watsonx BI sekarang tersedia secara umum di IBM Cloud: Masa depan keputusan cerdas dimulai di sini

22 Agustus 2025
Apa yang baru: IBM watsonx BI sekarang tersedia secara umum di IBM Cloud, menggabungkan kecerdasan yang didukung AI dengan model semantik yang diatur untuk memberikan insight yang konsisten dan dapat dijelaskan berdasarkan logika bisnis Anda.
Masa depan intelijen bisnis (BI) bersifat percakapan, kontekstual, dan cloud native. Pada tahun 2027, 90% eksekutif memperkirakan agen AI akan membantu tim beralih ke analitik prediktif real-time alih-alih hanya menggunakan laporan statis. Dan lebih dari 75% meyakini bahwa agen ini akan segera mengotomatiskan alur kerja transaksional sepenuhnya.
IBM watsonx BI dirancang untuk saat ini dan masa depan. Alat ini memberdayakan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, mempercepat pembuatan insight, dan menumbuhkan budaya berbasis data di seluruh perusahaan, sekaligus memastikan kepercayaan dan skalabilitas. Dengan dukungan berbagai LLM dan kemampuan integrasi siap pakai tanpa penyesuaian, perangkat ini terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja yang ada, data lakehouse, atau alat pelaporan, membawa kepercayaan, kecepatan, dan skala ke setiap sudut organisasi Anda.
Masa depan adalah milik organisasi yang dapat berpikir dan bertindak yang menyamai kecepatan data mereka. watsonx BI tidak seperti alat analitik lain, ini adalah mitra berpikir yang memahami bisnis Anda, memunculkan insight yang penting, dan menjelaskan alasan di balik setiap jawaban. Di dunia di mana keunggulan kompetitif diukur dalam momen, bukan bulan, watsonx BI memastikan Anda selalu siap untuk bertindak atas apa yang paling penting.
Era menunggu insight telah berakhir: watsonx BI tersedia di IBM Cloud. Ini baru permulaan, dengan lebih banyak inovasi yang akan hadir saat kami mendorong batas analitik agen. Pastikan untuk bergabung dengan komunitas techxchange watsonx BI kami. Beri tahu kami apa yang berhasil, apa yang mengejutkan Anda, dan apa yang ingin Anda lihat dalam rilis berikutnya. Bersama-sama, kita akan mendefinisikan babak berikutnya dari pengambilan keputusan cerdas.