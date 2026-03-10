Pekerja duduk di meja dengan kemeja lengan panjang dengan tangan di keyboard laptop dengan dua layar desktop di sebelah kirinya menunjukkan spreadsheet
Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM watsonx Assistant for Z v3.2: Peningkatan fleksibilitas, keamanan, dan kesederhanaan untuk IBM Z

IBM watsonx Assistant for Z terus mengembangkan cara perusahaan berinteraksi dengan platform IBM Z.

diterbitkan 10 Maret 2026

Rilis ini memperkuat komitmen IBM untuk memberikan kemampuan AI yang aman dan siap perusahaan secara langsung dalam lingkungan IBM Z—membantu organisasi menyederhanakan kompleksitas sambil mempertahankan tata kelola dan kontrol.

Dalam rilis ini, kami memperkenalkan 4 fitur baru, termasuk:

  • Antarmuka pengguna grafis (GUI) baru, yang dirancang untuk membantu menyederhanakan proses pengumpulan pengetahuan perusahaan Anda dalam bahasa Anda
  • Layanan autentikasi yang diperluas untuk fungsi keamanan yang ditingkatkan 
  • Antarmuka grafis baru untuk membangun dan menguji alur kerja agen
  • Perkakas penerapan yang disederhanakan, untuk mempercepat instalasi dan konfigurasi

Membuat pengetahuan perusahaan lebih mudah diakses

Pengetahuan operasional di lingkungan IBM Z sering berada dalam dokumentasi berpemilik — runbook, panduan pemecahan masalah, dan prosedur yang sering ditulis dalam bahasa lokal. Ketika organisasi beroperasi secara global, perbedaan bahasa dapat membatasi seberapa efisien pengetahuan itu diakses dan diterapkan.

Dengan rilis ini, pelanggan dapat menyerap dokumen dalam bahasa yang didukung,1 memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban dalam bahasa yang sama dengan konten yang diolah—tanpa mengonversi atau memformat ulang materi sumber.

Kemampuan ini direkayasa untuk memungkinkan organisasi untuk:

  • Gunakan konten eksklusif khusus bahasa tanpa duplikasi
  • Memberikan pengalaman dukungan lokal untuk tim global

Selain itu, antarmuka penyerapan dokumen baru membantu menyederhanakan cara dokumentasi diunggah, dikelola, dan dipelihara. Dengan mengurangi upaya administrasi perusahaan, tim dapat fokus untuk memastikan pengetahuan tetap akurat dan terkini.

Bersama-sama, penyempurnaan ini dibangun untuk membantu pengetahuan kepemilikan Anda dapat diakses sehingga pengguna Anda dapat mendapatkan jawaban tepat waktu untuk pertanyaan mereka, kapan saja.

Memperluas integrasi autentikasi dan otorisasi di seluruh lingkungan IBM Z

Keamanan tetap menjadi dasar bagi pelanggan IBM Z. Mekanisme autentikasi dan otorisasi bervariasi antar perusahaan, dan kompatibilitas dengan infrastruktur yang ada sangat penting untuk adopsi.

Selain RACF, IBM watsonx Assistant for Z sekarang mendukung ACF2 dan Top Secret melalui penggunaan SAF (System Authorization Fasilitas), memungkinkan Integrasi dengan kerangka kerja autentikasi dan otorisasi yang sudah digunakan dalam lingkungan IBM Z.

Integrasi yang diperluas ini:

  • Selaras dengan berbagai produk keamanan mainframe yang digunakan di seluruh industri
  • Terintegrasi dengan infrastruktur autentikasi dan otorisasi yang ada
  • Mendukung kebijakan kontrol akses perusahaan melalui integrasi dengan kerangka kerja keamanan yang ada

Dengan mendukung kerangka kerja keamanan yang mapan, IBM watsonx Assistant for Z dibangun untuk membantu memungkinkan organisasi mengadopsi kemampuan AI agen tanpa mengganggu kontrol tepercaya.

Merancang alur kerja agen dengan kesederhanaan dan kontrol yang lebih besar

Agen AI menciptakan nilai ketika mereka dapat menjalankan alur kerja deterministik terstruktur dengan presisi. Sampai saat ini, membangun alur kerja seperti itu membutuhkan keahlian skrip dan konfigurasi manual—membuat otomatisasi di luar jangkauan banyak tim

Dalam rilis ini, Agent Builder menyertakan pembuat alur grafis yang mengubah cara tim merancang dan mengoperasionalkan alur kerja berbasis AI. Dengan menggunakan antarmuka seret dan lepas yang intuitif, pengembang dapat mendesain secara visual, menguji Otomatisasi secara waktu nyata, dan menyempurnakan alur kerja sebelum penerapan.

Builder dapat:

  • Menentukan urutan alat menggunakan logika visual
  • Menguji alur langsung di dalam antarmuka sebelum penerapan
  • Menerapkan kontrol alur untuk membuat cabang dan loop bersyarat
  • Menangkap input pengguna terstruktur melalui formulir yang disempurnakan, termasuk daftar, tarik-turun, dan unggahan file

Untuk mendukung contoh penggunaan yang lebih maju, tiga kemampuan tambahan disertakan:

  • Form Builder memungkinkan pembuatan formulir multi-input tanpa pengkodean manual.
  • Pemetaan Data memungkinkan pemetaan input dan output antar alat, mendukung transfer data yang konsisten di seluruh tahapan alur kerja.
  • Blok Kode memungkinkan untuk menyematkan logika Python khusus untuk mengubah respons API atau memanipulasi data bila diperlukan—semua dalam lingkungan grafis.

Dengan menurunkan hambatan untuk pengembangan alur kerja sambil mempertahankan kontrol dan determinisme, peningkatan ini dibangun untuk memberdayakan tim di seluruh organisasi untuk merancang dan menskalakan otomatisasi secara efisien di seluruh lingkungan IBM Z.

Penyederhanaan penerapan

Langkah-langkah instalasi dan konfigurasi dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manual. Untuk merampingkan proses ini, IBM watsonx Assistant for Z sekarang menyertakan otomatisasi untuk bagian-bagian penting dari proses instalasi.

Ini dibuat untuk menghasilkan langkah konfigurasi manual yang lebih sedikit, mengurangi waktu penerapan, risiko kesalahan penyiapan yang lebih rendah, dan pengalaman penginstalan yang lebih dapat diprediksi. Dengan menyederhanakan instalasi dan mengurangi kompleksitas, tim dapat mewujudkan nilai dengan cepat.

Memajukan otomatisasi cerdas di IBM Z

Dengan penyerapan pengetahuan multibahasa, pengembangan alur kerja grafis, dukungan autentikasi yang diperluas, dan alat instalasi yang efisien, rilis ini semakin memperkuat IBM watsonx Assistant for Z sebagai solusi AI yang aman dan dapat diskalakan untuk lingkungan IBM Z.

Ketika perusahaan Lanjutkan memodernisasi sistem inti, IBM watsonx Assistant for Z membantu menyederhanakan Operasi, memperluas aksesibilitas, dan mempertahankan standar keamanan tepercaya yang menentukan mainframe.

Ketersediaan umum

Peningkatan terbaru untuk IBM watsonx Assistant for Z akan tersedia secara umum mulai 13 Maret 2026. Rilis ini memperkenalkan kemampuan baru yang menyederhanakan akses pengetahuan, merampingkan pengembangan alur kerja, dan memperluas integrasi keamanan untuk lingkungan IBM Z.

Lihat cara kerja IBM watsonx Assistant for Z

Temukan bagaimana IBM watsonx Assistant for Z dapat menyederhanakan dan memodernisasi lingkungan IBM Z Anda.

Kunjungi halaman produk IBM watsonx Assistant for Z

Minta demo dan saksikan langsung cara kerjanya

Tonton video panduan tentang AI agen untuk IBM Z

Daftar untuk webinar

Unduh Buku Panduan Modernisasi Mainframe

Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM

Penafian

1 Dukungan bahasa tergantung pada LLM.. Bahasa yang didukung oleh Granit: Mandarin, Ceko, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Portugis, Spanyol. Bahasa yang didukung oleh Llama: Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Spanyol, Thailand