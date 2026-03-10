Pengetahuan operasional di lingkungan IBM Z sering berada dalam dokumentasi berpemilik — runbook, panduan pemecahan masalah, dan prosedur yang sering ditulis dalam bahasa lokal. Ketika organisasi beroperasi secara global, perbedaan bahasa dapat membatasi seberapa efisien pengetahuan itu diakses dan diterapkan.

Dengan rilis ini, pelanggan dapat menyerap dokumen dalam bahasa yang didukung,1 memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban dalam bahasa yang sama dengan konten yang diolah—tanpa mengonversi atau memformat ulang materi sumber.

Kemampuan ini direkayasa untuk memungkinkan organisasi untuk:

Gunakan konten eksklusif khusus bahasa tanpa duplikasi

Memberikan pengalaman dukungan lokal untuk tim global

Selain itu, antarmuka penyerapan dokumen baru membantu menyederhanakan cara dokumentasi diunggah, dikelola, dan dipelihara. Dengan mengurangi upaya administrasi perusahaan, tim dapat fokus untuk memastikan pengetahuan tetap akurat dan terkini.

Bersama-sama, penyempurnaan ini dibangun untuk membantu pengetahuan kepemilikan Anda dapat diakses sehingga pengguna Anda dapat mendapatkan jawaban tepat waktu untuk pertanyaan mereka, kapan saja.