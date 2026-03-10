Rilis ini memperkuat komitmen IBM untuk memberikan kemampuan AI yang aman dan siap perusahaan secara langsung dalam lingkungan IBM Z—membantu organisasi menyederhanakan kompleksitas sambil mempertahankan tata kelola dan kontrol.
Dalam rilis ini, kami memperkenalkan 4 fitur baru, termasuk:
Pengetahuan operasional di lingkungan IBM Z sering berada dalam dokumentasi berpemilik — runbook, panduan pemecahan masalah, dan prosedur yang sering ditulis dalam bahasa lokal. Ketika organisasi beroperasi secara global, perbedaan bahasa dapat membatasi seberapa efisien pengetahuan itu diakses dan diterapkan.
Dengan rilis ini, pelanggan dapat menyerap dokumen dalam bahasa yang didukung,1 memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban dalam bahasa yang sama dengan konten yang diolah—tanpa mengonversi atau memformat ulang materi sumber.
Kemampuan ini direkayasa untuk memungkinkan organisasi untuk:
Selain itu, antarmuka penyerapan dokumen baru membantu menyederhanakan cara dokumentasi diunggah, dikelola, dan dipelihara. Dengan mengurangi upaya administrasi perusahaan, tim dapat fokus untuk memastikan pengetahuan tetap akurat dan terkini.
Bersama-sama, penyempurnaan ini dibangun untuk membantu pengetahuan kepemilikan Anda dapat diakses sehingga pengguna Anda dapat mendapatkan jawaban tepat waktu untuk pertanyaan mereka, kapan saja.
Keamanan tetap menjadi dasar bagi pelanggan IBM Z. Mekanisme autentikasi dan otorisasi bervariasi antar perusahaan, dan kompatibilitas dengan infrastruktur yang ada sangat penting untuk adopsi.
Selain RACF, IBM watsonx Assistant for Z sekarang mendukung ACF2 dan Top Secret melalui penggunaan SAF (System Authorization Fasilitas), memungkinkan Integrasi dengan kerangka kerja autentikasi dan otorisasi yang sudah digunakan dalam lingkungan IBM Z.
Integrasi yang diperluas ini:
Dengan mendukung kerangka kerja keamanan yang mapan, IBM watsonx Assistant for Z dibangun untuk membantu memungkinkan organisasi mengadopsi kemampuan AI agen tanpa mengganggu kontrol tepercaya.
Agen AI menciptakan nilai ketika mereka dapat menjalankan alur kerja deterministik terstruktur dengan presisi. Sampai saat ini, membangun alur kerja seperti itu membutuhkan keahlian skrip dan konfigurasi manual—membuat otomatisasi di luar jangkauan banyak tim
Dalam rilis ini, Agent Builder menyertakan pembuat alur grafis yang mengubah cara tim merancang dan mengoperasionalkan alur kerja berbasis AI. Dengan menggunakan antarmuka seret dan lepas yang intuitif, pengembang dapat mendesain secara visual, menguji Otomatisasi secara waktu nyata, dan menyempurnakan alur kerja sebelum penerapan.
Builder dapat:
Untuk mendukung contoh penggunaan yang lebih maju, tiga kemampuan tambahan disertakan:
Dengan menurunkan hambatan untuk pengembangan alur kerja sambil mempertahankan kontrol dan determinisme, peningkatan ini dibangun untuk memberdayakan tim di seluruh organisasi untuk merancang dan menskalakan otomatisasi secara efisien di seluruh lingkungan IBM Z.
Langkah-langkah instalasi dan konfigurasi dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manual. Untuk merampingkan proses ini, IBM watsonx Assistant for Z sekarang menyertakan otomatisasi untuk bagian-bagian penting dari proses instalasi.
Ini dibuat untuk menghasilkan langkah konfigurasi manual yang lebih sedikit, mengurangi waktu penerapan, risiko kesalahan penyiapan yang lebih rendah, dan pengalaman penginstalan yang lebih dapat diprediksi. Dengan menyederhanakan instalasi dan mengurangi kompleksitas, tim dapat mewujudkan nilai dengan cepat.
Dengan penyerapan pengetahuan multibahasa, pengembangan alur kerja grafis, dukungan autentikasi yang diperluas, dan alat instalasi yang efisien, rilis ini semakin memperkuat IBM watsonx Assistant for Z sebagai solusi AI yang aman dan dapat diskalakan untuk lingkungan IBM Z.
Ketika perusahaan Lanjutkan memodernisasi sistem inti, IBM watsonx Assistant for Z membantu menyederhanakan Operasi, memperluas aksesibilitas, dan mempertahankan standar keamanan tepercaya yang menentukan mainframe.
Peningkatan terbaru untuk IBM watsonx Assistant for Z akan tersedia secara umum mulai 13 Maret 2026. Rilis ini memperkenalkan kemampuan baru yang menyederhanakan akses pengetahuan, merampingkan pengembangan alur kerja, dan memperluas integrasi keamanan untuk lingkungan IBM Z.
1 Dukungan bahasa tergantung pada LLM.. Bahasa yang didukung oleh Granit: Mandarin, Ceko, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Portugis, Spanyol. Bahasa yang didukung oleh Llama: Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Spanyol, Thailand