IBM® watsonx.ai v2.4: Memperluas pengembangan AI yang diatur untuk perusahaan

Seiring perusahaan membangun Model Operasi AI, mereka membutuhkan lebih dari sekadar alat AI yang berdiri sendiri. Mereka memerlukan kecerdasan tepercaya yang bersumber dari data perusahaan, tindakan yang dikelola secara konsisten di berbagai model dan aplikasi, kontrol operasional di seluruh lingkungan hybrid, serta kepercayaan yang tertanam dalam setiap tahap pengembangan, penerapan, dan penskalaan AI. Watsonx.ai v2.4 mendukung fondasi tersebut dengan membantu tim mengakses model, menyiapkan data, mengelola penggunaan, memodernisasi waktu proses, serta mengoperasikan pengembangan AI secara lebih aman di seluruh lingkungan perusahaan.

Salah satu pembaruan terpenting di watsonx.ai v2.4 adalah perluasan berkelanjutan pada Model Gateway. Seiring organisasi menggunakan semakin banyak model dasar dari berbagai penyedia dan lingkungan hosting, akses ke model dapat menjadi semakin terfragmentasi. Di satu sisi, pengembang membutuhkan fleksibilitas dalam memilih model, sementara di sisi lain administrator memerlukan kontrol yang konsisten terhadap akses, kebijakan, penggunaan, dan audit.

Model Gateway membantu mengatasi tantangan tersebut dengan menyediakan cara terpadu bagi tim untuk terhubung dan menggunakan model dasar melalui antarmuka API umum yang kompatibel dengan OpenAI. Dalam rilis ini, Model Gateway juga menghadirkan sejumlah kemampuan baru, termasuk:

UI administrator untuk mengonfigurasi penyedia, model, rahasia, kebijakan, dan kontrol penggunaan

Integrasi dengan Prompt Lab

Dukungan untuk API inferensi yang kompatibel dengan OpenAI

Akses ke model yang dihosting secara lokal melalui API terpadu

Dukungan untuk templat prompt

Catatan audit terstandarisasi yang sesuai dengan CADF

API admin penyewa untuk mengelola penyedia, model, dan penggunaan

Dukungan penyedia model yang diperluas, termasuk Mistral, Cohere, dan XAi

Otentikasi berbasis akun pengguna untuk akses aman

Bagi klien, hal ini berarti tersedia lebih banyak pilihan model tanpa harus mengorbankan kontrol tingkat perusahaan. Pengembang dapat menggunakan model yang paling sesuai dengan contoh penggunaan mereka, sementara administrator tetap dapat menerapkan kebijakan tata kelola, kontrol akses, dan audit secara konsisten di berbagai penyedia model maupun lingkungan.