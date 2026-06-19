IBM® watsonx.ai v2.4: Memperluas pengembangan AI yang diatur untuk perusahaan

Rilis ini memperluas akses ke model yang dikelola, memperkuat operasi platform terpadu, menambahkan dukungan untuk berbagai beban kerja AI yang terus berkembang, serta memberikan jalur yang lebih jelas bagi klien untuk memodernisasi aset yang terdampak saat beralih ke lingkungan produksi.
IBM® watsonx.ai v2.4 dirancang untuk membantu klien membangun dan menskalakan AI dengan lebih banyak pilihan model, tata kelola yang lebih kuat, waktu proses modern, serta fleksibilitas yang lebih tinggi di berbagai lingkungan hybrid. Rilis ini memperluas akses ke model yang dikelola, memperkuat operasi platform terpadu, menambahkan dukungan untuk berbagai beban kerja AI yang terus berkembang, serta memberikan jalur modernisasi yang lebih jelas bagi klien untuk memperbarui aset yang terdampak saat beralih ke lingkungan produksi.
Seiring perusahaan membangun Model Operasi AI, mereka membutuhkan lebih dari sekadar alat AI yang berdiri sendiri. Mereka memerlukan kecerdasan tepercaya yang bersumber dari data perusahaan, tindakan yang dikelola secara konsisten di berbagai model dan aplikasi, kontrol operasional di seluruh lingkungan hybrid, serta kepercayaan yang tertanam dalam setiap tahap pengembangan, penerapan, dan penskalaan AI. Watsonx.ai v2.4 mendukung fondasi tersebut dengan membantu tim mengakses model, menyiapkan data, mengelola penggunaan, memodernisasi waktu proses, serta mengoperasikan pengembangan AI secara lebih aman di seluruh lingkungan perusahaan.
Salah satu pembaruan terpenting di watsonx.ai v2.4 adalah perluasan berkelanjutan pada Model Gateway. Seiring organisasi menggunakan semakin banyak model dasar dari berbagai penyedia dan lingkungan hosting, akses ke model dapat menjadi semakin terfragmentasi. Di satu sisi, pengembang membutuhkan fleksibilitas dalam memilih model, sementara di sisi lain administrator memerlukan kontrol yang konsisten terhadap akses, kebijakan, penggunaan, dan audit.
Model Gateway membantu mengatasi tantangan tersebut dengan menyediakan cara terpadu bagi tim untuk terhubung dan menggunakan model dasar melalui antarmuka API umum yang kompatibel dengan OpenAI. Dalam rilis ini, Model Gateway juga menghadirkan sejumlah kemampuan baru, termasuk:
Bagi klien, hal ini berarti tersedia lebih banyak pilihan model tanpa harus mengorbankan kontrol tingkat perusahaan. Pengembang dapat menggunakan model yang paling sesuai dengan contoh penggunaan mereka, sementara administrator tetap dapat menerapkan kebijakan tata kelola, kontrol akses, dan audit secara konsisten di berbagai penyedia model maupun lingkungan.
Watsonx.ai v2.4 juga mencerminkan arah platform yang lebih luas dengan Red Hat AI Enterprise.
Paket watsonx.ai yang baru dengan Red Hat AI Enterprise dirancang untuk menggabungkan kemampuan AI generatif dari Red Hat AI Enterprise dengan kapabilitas machine learning milik watsonx.ai. Ke depannya, kebutuhan LLM untuk berbagai kemampuan, seperti Document Understanding dan Synthetic Data Generation tidak terstruktur, diharapkan dapat dipenuhi melalui komponen Red Hat AI Inference dari Red Hat AI Enterprise yang terhubung melalui Model Gateway.
Untuk klien, ini menciptakan arsitektur AI perusahaan yang lebih jelas:
Pendekatan ini mendukung infrastruktur AI hibrida terbuka sekaligus membantu klien mempertahankan kontrol tingkat perusahaan terhadap akses, penggunaan, dan penerapan model.
Seiring berkembangnya adopsi AI di berbagai unit bisnis, tim, dan lingkungan, banyak organisasi perlu menskalakan akses ke platform tanpa harus membuat instance yang terisolasi untuk setiap grup.
Watsonx.ai v2.4 memperkenalkan dukungan multi-tenancy yang memungkinkan organisasi berbagi satu instance platform secara aman di antara beberapa penyewa, sekaligus menjaga data, konfigurasi, dan beban kerja setiap penyewa tetap terisolasi. Kemampuan ini membantu meningkatkan efisiensi biaya, skalabilitas, dan pemanfaatan sumber daya, sambil tetap mempertahankan tingkat isolasi yang diperlukan untuk beban kerja AI yang diatur.
Dukungan multi-tenancy kini diaktifkan di seluruh komponen watsonx.ai, termasuk Decision Optimization, Data Refinery, SPSS Modeler, Synthetic Data Generator, RStudio, AutoAI untuk machine learning, Prompt Lab, Vector Index, Document Understanding, Deep Learning Training, ML Inferencing, dan DL Inferencing.
Watsonx.ai kini tersedia di IBM® Z dan IBM® LinuxONE dengan IBM® Spyre, sehingga memungkinkan perusahaan menjalankan inferensi AI generatif langsung di lokasi tempat data penting dan beban kerja mereka berada.
Dengan dukungan untuk model dasar seperti Granite dan Ministral, serta berbagai kemampuan seperti Prompt Lab, guardrails, Document Understanding, AutoAI, Jupyter Notebook, Watson Machine Learning, dan Watson Studio, klien dapat membangun, menerapkan, dan menskalakan aplikasi AI di dalam platform.
Hal ini dapat membantu mengurangi perpindahan data, memperkuat keamanan serta kedaulatan data, dan mendukung hasil AI dengan latensi rendah untuk berbagai contoh penggunaan yang sangat penting.
Watsonx.ai v2.4 juga menghadirkan berbagai kemampuan baru dan peningkatan di seluruh aspek, termasuk pilihan model, Data Preparation, pembuatan data sintetis, optimasi, pengalaman obrolan, serta dukungan waktu proses.
Model dasar baru memperluas dukungan untuk berbagai beban kerja AI yang terus berkembang, termasuk pemrosesan ucapan, bahasa-visual, serta berbagai contoh penggunaan model bahasa besar yang efisien. Penambahan ini membantu tim memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik beban kerja, seperti kinerja, latensi, biaya, modalitas, dan persyaratan penerapan.
Peningkatan pada Synthetic Data Generator menghadirkan API untuk penggunaan terprogram dalam pembuatan data sintetis terstruktur, sehingga pengguna dapat mengirimkan skrip secara langsung dan mengintegrasikan proses pembuatan data sintetis ke dalam alur kerja yang sudah ada. Rilis ini juga menambahkan opsi pemilihan LLM untuk pembuatan data sintetis tidak terstruktur.
Data Refinery kini menambahkan dukungan untuk Spark 3.5, Microsoft Azure Databricks, Vertica, parameterisasi pekerjaan, kemampuan untuk membatalkan pekerjaan saat proses inisialisasi, serta dukungan untuk Review Folder. Pembaruan ini membantu insinyur data dan ilmuwan data mempersiapkan serta mengelola data dengan lebih efisien di berbagai lingkungan hybrid dan multi-cloud.
Decision Optimization kini mencakup fitur perbandingan skenario yang memungkinkan pengguna membandingkan dan memvisualisasikan perbedaan maupun persamaan antara dua skenario. Fitur ini membantu tim mengevaluasi rencana rantai pasokan, alternatif penjadwalan, strategi alokasi sumber daya, serta berbagai skenario optimasi lainnya dengan lebih jelas.
API Text Chat kini menambahkan dukungan untuk menangani token penalaran dalam payload input, sehingga membantu aplikasi mempertahankan percakapan yang lebih akurat dan memahami konteks di setiap giliran percakapan.
Penerapan Watson Machine Learning juga menambahkan dukungan untuk Spark 4.0, yang membantu memodernisasi tumpukan penerapan bagi beban kerja machine learning di lingkungan produksi. Menurut draf tersebut, fitur ini dijadwalkan tersedia pada akhir Q2.
Watsonx.ai v2.4 mencakup sejumlah perubahan pada waktu proses, manajemen paket, penghentian dukungan, dan penghapusan fitur yang perlu ditinjau oleh klien sebagai bagian dari perencanaan proses peningkatan versi.
Mulai 11 Juni 2026, pelanggan tidak lagi dapat membuat notebook baru, lingkungan khusus, atau penerapan menggunakan spesifikasi perangkat lunak yang berbasis IBM® Runtime 24.1. Dukungan untuk IBM® Runtime 24.1 di watsonx.ai Runtime dan watsonx.ai Studio akan dihentikan pada 9 Juli 2026. Klien harus memigrasikan aset dan alur kerja yang terdampak ke IBM® Runtime 25.1 untuk menghindari gangguan layanan.
Dalam rilis ini, paket Anaconda dihapus dan digantikan oleh lingkungan virtual Python serta pengelola paket pip. Tim perlu meninjau dependensi, memperbarui notebook dan pekerjaan jika diperlukan, serta memastikan bahwa proses instalasi paket berjalan dengan baik menggunakan lingkungan virtual Python dan pip.
Klien juga perlu meninjau kemampuan, model, waktu proses, serta fitur ekstraksi yang telah ditandai sebagai usang atau akan dihentikan untuk menentukan apakah beban kerja yang ada akan terdampak. Kemampuan yang telah ditandai untuk dihapus pada rilis mendatang meliputi IFM, Tuning Studio, model machine learning tertentu yang dibangun menggunakan versi scikit-learn yang lebih lama, Spark 3.5 dan Spark 4 untuk Python 3.11 dan R 4.3, runtime do_20.1, serta fitur Generic KVP pada Text Extraction. Beberapa model dasar juga telah ditandai sebagai usang, termasuk mistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b, dan granite-3-2-8b-instruct.
Dalam rilis ini, komponen yang dihapus mencakup Spark 3.4 dengan Python 3.11 dan R 4.3, runtime 24.1, paket Anaconda, pixtral-12b, serta granite-vision-3-2-2b. Klien yang ingin tetap menggunakan paket Anaconda harus memiliki perjanjian lisensi yang terpisah dan masih berlaku secara langsung dengan Anaconda, Inc.
Klien yang berencana untuk watsonx.ai v2.4 harus fokus pada empat tindakan:
Dengan watsonx.ai v2.4, IBM® membantu klien membawa pengembangan AI perusahaan lebih dekat ke lingkungan produksi yang sesungguhnya melalui lebih banyak pilihan model, fleksibilitas penerapan yang lebih tinggi, tata kelola yang lebih kuat, operasi platform yang terpadu, serta fondasi modern untuk mendukung skalabilitas.
Bagi perusahaan, kombinasi tersebut sangat penting. Pengembangan AI kini menjadi disiplin produksi yang dikelola dalam lingkungan hibrida. Watsonx.ai v2.4 membantu tim bergerak lebih cepat sekaligus mempertahankan kontrol, keamanan, dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk AI perusahaan.