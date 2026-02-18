IBM® Ventures berinvestasi di SQK dan QoDex Quantum untuk mempercepat inovasi Quantum

Di IBM®, kami percaya perangkat lunak quantum adalah kunci untuk membuka nilai dunia nyata dari komputer quantum. Itulah sebabnya kami berkomitmen untuk mengembangkan perangkat lunak quantum dan memelihara Qiskit sumber terbuka, sekaligus bermitra dan berinvestasi dalam startup yang merintis aplikasi quantum untuk mempercepat adopsi dan dampak.
Kami dengan bangga mengumumkan investasi terbaru kami di SQK dan QoDex Quantum, dua startup tahap awal dalam program akselerator startup quantum Duality yang telah dipilih untuk fase dua dari kohort perdana akselerator Al chemist Chicago.
Perusahaan-perusahaan ini mewakili gelombang terobosan perangkat lunak quantum berikutnya, dibedakan oleh kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan penting dalam healthcare dan machine learning. Pekerjaan mereka mencontohkan bagaimana komputasi kuantum mendorong pengiriman solusi transformatif untuk industri.
SQK, sebuah startup yang berbasis di Seattle yang didirikan pada tahun 2023, mengesankan IBM® dengan pendekatan inovatifnya untuk menerapkan algoritma klasik quantum hybrid untuk rekonstruksi citra medis, kemampuan yang akan mengubah diagnostik dalam onkologi, kesehatan kardiovaskular dan neurosains. Dengan memenuhi salah satu kebutuhan perawatan kesehatan yang paling mendesak, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencitraan, SQK diposisikan untuk membuat dampak yang berarti. IBM® akan memberdayakan SQK dengan sumber daya, bimbingan, dan koneksi strategis yang penting untuk pertumbuhan mereka.
QodeX Quantum, sebuah startup yang berbasis di Chicago yang didirikan pada tahun 2025, menonjol karena visinya yang berani untuk mengaktifkan model AI asli quantum. Dengan membangun platform dengan lancar mengintegrasikan komputasi quantum ke dalam alur kerja machine learning, QoDEX memajukan perbatasan AI quantum, ruang yang siap untuk mendefinisikan ulang analitik perusahaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula, IBM® bertujuan untuk membantu QodeX mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dengan menyediakan akses ke teknologi quantum IBM®, jaringan berharga, dan ekosistem pelanggan.
Bagian dari strategi quantum IBM adalah mempercepat pertumbuhan ekosistem perangkat lunak untuk menjelajahi algoritma dan aplikasi yang dapat membantu buka potensi komputer quantum.
Untuk memajukan visi ini, kami bermitra dengan Polsky Center Universitas Chicago untuk quantum startups yang berpartisipasi dalam program dua tahap di akselerator Alchemist Chicago:
Dengan menggabungkan sumber daya, bimbingan bisnis, dan modal, kami menciptakan ekosistem komprehensif yang membantu startup quantum menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan terobosan dan dampak dunia nyata.
Illinois memainkan peran sentral dalam visi ini. Dengan penerapan IBM® Quantum System Two® di Illinois Quantum and Microelectronics Park dan penciptaan Pusat Algoritma Quantum Nasional, wilayah ini muncul sebagai pusat global untuk inovasi quantum. Melalui investasi ini, IBM® memperdalam kolaborasinya di Illinois, memastikan wilayah tersebut tetap menjadi landasan peluncuran terobosan quantum.
Dengan mendukung inovator perangkat lunak quantum seperti SQK dan QodeX, serta kolaborasi riset regional jangka panjang dan mendukung Pusat Algoritma Quantum Nasional, IBM® membangun ekosistem Quantum yang kuat yang membawa janji komputasi quantum yang berguna lebih dekat ke kenyataan.
Investasi ini hanyalah permulaan; kami berkomitmen untuk bermitra dengan para pendiri yang membentuk masa depan quantum. Jika Anda mengembangkan aplikasi quantum yang memecahkan tantangan dunia nyata, kami mengundang Anda untuk terhubung dengan kami dan menjelajahi bagaimana kami dapat mempercepat pertumbuhan bersama.