IBM Turbonomic Parking Edition: Kurangi pengeluaran cloud yang tidak aktif dengan menjeda beban kerja

Pengoptimalan biaya cloud sering dimulai dengan pertanyaan yang sudah dikenal: Ke mana uang itu pergi? Tetapi bagi banyak organisasi, pertanyaan yang lebih sulit adalah apa yang harus dilakukan setelah mereka menemukan jawabannya.

Di lingkungan multicloud, pengeluaran cloud dapat tumbuh karena alasan yang baik: aplikasi baru, lebih banyak pengguna, pertumbuhan data, eksperimen AI, dan siklus pengembangan yang lebih cepat. Tetapi tidak setiap kenaikan terkait dengan nilai bisnis. Beberapa pengeluaran berasal dari sumber daya yang dibiarkan berjalan ketika tidak ada yang membutuhkannya.

Selain itu, pemborosan sumber daya cloud sering bersembunyi di depan mata. Lingkungan pengembangan berjalan sepanjang akhir pekan setelah siklus pengujian hari Jumat. Sistem pemeliharaan tetap online setelah pekerjaan selesai. Database nonproduksi terus menghabiskan anggaran lama setelah permintaan turun. Secara individual, sumber daya ini mungkin terlihat kecil. Di berbagai tim, akun cloud, zona waktu, dan dependensi aplikasi, sumber daya tersebut dapat menjadi biaya operasi berulang.

Riset industri terus menunjukkan bahwa pengeluaran cloud yang terbuang adalah masalah yang terus muncul. State of Cloud Waste 2026 SpendArk melaporkan bahwa organisasi menyia-nyiakan sekitar 27% pengeluaran cloud, dengan komputasi nonaktif diidentifikasi sebagai kategori terbesar. Jumlah sebenarnya akan bervariasi menurut organisasi, tetapi polanya sudah biasa: lingkungan pengembangan dan pengujian berjalan semalaman, sistem pemeliharaan tetap online setelah pekerjaan selesai, dan sumber daya non-produksi terus menghabiskan anggaran setelah permintaan turun.

Untuk CIO dan CTO, biaya cloud nonaktif menimbulkan pertanyaan tata kelola. Untuk tim FinOps, ini mempersulit akuntabilitas anggaran. Untuk tim operasi cloud, ini menciptakan tantangan eksekusi. Dan bagi pemilik aplikasi, ini menimbulkan masalah kepercayaan: mereka membutuhkan keyakinan bahwa kontrol biaya tidak akan mengganggu pekerjaan yang bergantung pada tim mereka.

Itulah sebabnya biaya cloud nonaktif bukan hanya masalah visibilitas. Ini adalah masalah model operasi.