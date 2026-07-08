IBM Turbonomic Parking Edition: Kurangi pengeluaran cloud yang tidak aktif dengan menjeda beban kerja

IBM Turbonomic Parking Edition membantu tim menghentikan beban kerja cloud saat tidak diperlukan dan memulai kembali ketika permintaan bisnis kembali.
IBM Turbonomic Parking Edition membantu tim mengotomatiskan penghentian beban kerja cloud saat tidak diperlukan dan memulai ulang saat dibutuhkan. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu organisasi mengurangi pengeluaran cloud yang dapat dihindari dengan menjeda beban kerja yang tidak aktif untuk periode waktu yang ditentukan dan memulainya lagi saat dibutuhkan.
Pengoptimalan biaya cloud sering dimulai dengan pertanyaan yang sudah dikenal: Ke mana uang itu pergi? Tetapi bagi banyak organisasi, pertanyaan yang lebih sulit adalah apa yang harus dilakukan setelah mereka menemukan jawabannya.
Di lingkungan multicloud, pengeluaran cloud dapat tumbuh karena alasan yang baik: aplikasi baru, lebih banyak pengguna, pertumbuhan data, eksperimen AI, dan siklus pengembangan yang lebih cepat. Tetapi tidak setiap kenaikan terkait dengan nilai bisnis. Beberapa pengeluaran berasal dari sumber daya yang dibiarkan berjalan ketika tidak ada yang membutuhkannya.
Selain itu, pemborosan sumber daya cloud sering bersembunyi di depan mata. Lingkungan pengembangan berjalan sepanjang akhir pekan setelah siklus pengujian hari Jumat. Sistem pemeliharaan tetap online setelah pekerjaan selesai. Database nonproduksi terus menghabiskan anggaran lama setelah permintaan turun. Secara individual, sumber daya ini mungkin terlihat kecil. Di berbagai tim, akun cloud, zona waktu, dan dependensi aplikasi, sumber daya tersebut dapat menjadi biaya operasi berulang.
Riset industri terus menunjukkan bahwa pengeluaran cloud yang terbuang adalah masalah yang terus muncul. State of Cloud Waste 2026 SpendArk melaporkan bahwa organisasi menyia-nyiakan sekitar 27% pengeluaran cloud, dengan komputasi nonaktif diidentifikasi sebagai kategori terbesar. Jumlah sebenarnya akan bervariasi menurut organisasi, tetapi polanya sudah biasa: lingkungan pengembangan dan pengujian berjalan semalaman, sistem pemeliharaan tetap online setelah pekerjaan selesai, dan sumber daya non-produksi terus menghabiskan anggaran setelah permintaan turun.
Untuk CIO dan CTO, biaya cloud nonaktif menimbulkan pertanyaan tata kelola. Untuk tim FinOps, ini mempersulit akuntabilitas anggaran. Untuk tim operasi cloud, ini menciptakan tantangan eksekusi. Dan bagi pemilik aplikasi, ini menimbulkan masalah kepercayaan: mereka membutuhkan keyakinan bahwa kontrol biaya tidak akan mengganggu pekerjaan yang bergantung pada tim mereka.
Itulah sebabnya biaya cloud nonaktif bukan hanya masalah visibilitas. Ini adalah masalah model operasi.
IBM Turbonomic Parking Edition memberi tim cara terstruktur untuk menjeda beban kerja cloud sesuai permintaan, melalui jadwal dan kebijakan penjedaan. Tindakan penjedaan menghentikan sumber daya cloud untuk jangka waktu tertentu untuk membantu mengurangi pengeluaran cloud, lalu mulai mengaktifkan sumber daya tersebut nanti saat dibutuhkan. Tindakan ini membantu tim beralih dari mengidentifikasi pengeluaran sumber daya nonaktif ke mengambil tindakan yang diatur.
Beban kerja yang menjadi nonaktif untuk jangka waktu tertentu—seperti setelah jam kerja—dan beban kerja yang menjalani pemeliharaan rutin adalah kandidat ideal untuk penjedaan. Alih-alih mengandalkan pengingat kalender, skrip satu kali, atau penonaktifan manual di konsol cloud terpisah, tim dapat menggunakan penjedaan sebagai praktik operasional yang dapat diulang.
Nilainya bukan hanya beban kerja yang bisa dihentikan. Nilainya adalah penjedaan dapat menjadi konsisten, diatur, dan selaras dengan cara kerja tim yang sebenarnya.
Pertimbangkan skenario perusahaan yang umum. Tim platform mendukung beberapa tim aplikasi menggunakan lingkungan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan berbasis cloud. Lingkungan ini penting selama jam kerja, periode rilis, atau validasi terjadwal. Tetapi lingkungan tersebut mungkin tidak perlu berjalan terus menerus sepanjang malam, akhir pekan, atau selama periode waktu henti yang direncanakan. Tanpa pendekatan terstruktur, setiap tim dapat menangani penonaktifan secara berbeda atau tidak melakukannya sama sekali. Tim keuangan melihat biaya, tim operasi melihat kompleksitas, dan tim rekayasa melihat risiko.
Penjedaan memberi tim tersebut titik kontrol bersama. Jadwal dapat mendukung pola penggunaan yang dapat diprediksi. Kebijakan dapat membantu tim menerapkan penjedaan secara konsisten dalam skala besar. Dan karena Turbonomic Parking Edition menemukan beban kerja yang dapat dijeda dari penyedia cloud dan menunjukkan statusnya di halaman Parking, tim dapat bekerja dari tampilan operasional yang lebih jelas daripada hanya mengandalkan pemeriksaan manual di seluruh konsol cloud.
Untuk aplikasi yang lebih kompleks, Turbonomic Parking Edition juga mendukung set beban kerja. Workload menetapkan beban kerja grup yang dapat dijeda sehingga tim dapat mengelola sumber daya terkait bersama selama operasi penjedaan. Misalnya, tim dapat mengelompokkan mesin virtual dan server database milik aplikasi yang sama, kemudian mengonfigurasi penundaan mulai dan berhenti untuk mendukung pengurutan yang lebih rapi. Hal ini penting karena aplikasi nyata tidak selalu merupakan sumber daya tunggal. Aplikasi tersebut sering menyertakan komponen yang harus berhenti dan mulai dalam urutan yang benar.
IBM Turbonomic Parking Edition dapat mendukung beberapa contoh penggunaan:
Penjedaan membantu mengurangi biaya komputasi saat beban kerja dihentikan, tetapi biaya penyimpanan mungkin terus berjalan. Perbedaan ini penting. Optimalisasi biaya cloud yang efektif bergantung pada transparansi, bukan ekspektasi yang meningkat.
IBM Turbonomic Parking Edition membantu menghubungkan strategi pengoptimalan biaya dengan eksekusi sehari-hari. Tim FinOps mendapatkan mekanisme untuk mengurangi pengeluaran yang dapat dihindari. Tim operasi mendapatkan cara yang konsisten untuk melaksanakan penjedaan. Tim aplikasi dapat mencerminkan perilaku beban kerja nyata dan pola ketergantungan. Eksekutif mendapatkan jalur yang lebih jelas dari tata kelola biaya cloud ke disiplin operasional.
Masalah pemborosan cloud tidak akan terselesaikan hanya dengan satu proyek pembersihan. Masalah ini membutuhkan praktik operasional yang sesuai dengan cara tim membangun, menjalankan, dan mengatur aplikasi. Penjedaan adalah salah satu praktik tersebut: bertarget, praktis, dan berbasis operasional.
Pelajari bagaimana IBM Turbonomic Parking Edition dapat membantu organisasi Anda mengurangi pengeluaran cloud yang dapat dihindari.