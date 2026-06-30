IBM® Turbonomic sekarang mendukung Red Hat OpenStack

IBM® Turbonomic kini memperluas kemampuan manajemen sumber daya aplikasi ke Red Hat OpenStack Services di OpenShift, membantu organisasi terus mengoptimalkan beban kerja perusahaan dan telekomunikasi sambil mempertahankan kinerja aplikasi dan efisiensi infrastruktur.
Organisasi mempercepat pergeseran mereka ke OpenStack saat mereka memodernisasi lingkungan mesin virtual dan menanggapi perubahan ekonomi virtualisasi. Tetapi banyak tim masih menghadapi tantangan yang sama setelah penerapan: bagaimana mempertahankan kinerja sambil mengendalikan biaya.
Lingkungan OpenStack bisa rumit untuk dikelola dalam skala besar. Tim membutuhkan insight yang jelas tentang bagaimana mesin virtual, host, penyimpanan, dan proyek menggunakan sumber daya sehingga mereka dapat mengurangi intervensi manual dan meningkatkan efisiensi infrastruktur.
IBM® Turbonomic mengubah ini dengan terus menganalisis permintaan waktu nyata dan historis di seluruh CPU, memori, kapasitas penyimpanan, penyediaan penyimpanan, IOPS, dan latensi penyimpanan untuk menentukan aplikasi apa yang perlu dilakukan. Kemudian memberikan rekomendasi yang membantu tim mengoptimalkan alokasi sumber daya sambil mempertahankan kinerja aplikasi.
Turbonomic secara otomatis menemukan dan memantau mesin virtual, host, proyek, dan sumber daya penyimpanan di seluruh lingkungan OpenStack. Solusi ini memberi tim operasi satu tampilan tentang permintaan dan pemanfaatan sumber daya tanpa memerlukan mesin virtual atau host individual untuk dikelola secara terpisah.
Banyak tim mengandalkan skrip atau alat terfragmentasi untuk mengelola lingkungan OpenStack. Pendekatan ini bisa sulit untuk menskalakan, terutama saat mesin virtual tumbuh.
IBM® Turbonomic menyediakan pendekatan otomatis yang konsisten. Setelah terhubung ke OpenStack, ia terus menganalisis lingkungan dan merekomendasikan tindakan yang dirancang untuk memastikan kinerja dan efisiensi. Tim memperoleh insight yang dapat ditindaklanjuti tanpa bergantung pada skrip manual atau perkakas operasional yang terfragmentasi.
Integrasi ini mendukung lingkungan TI dan telekomunikasi perusahaan di mana kinerja, skala, dan efisiensi sangat penting.
Organisasi dapat:
Kemampuan ini membantu tim menjalankan lebih banyak beban kerja pada infrastruktur yang ada sekaligus mengurangi biaya dan risiko.
IBM® Turbonomic juga membantu organisasi memahami dan mengelola kuota proyek OpenStack. Dengan mengidentifikasi kapan persyaratan penskalaan beban kerja melebihi kuota CPU atau memori yang tersedia, Turbonomic membantu tim secara proaktif mengatasi kendala kapasitas sebelum berdampak pada kinerja aplikasi.
Karena semakin banyak organisasi pindah beban kerja dari VMware ke OpenStack, kebutuhan akan kinerja yang dapat diprediksi dan manajemen Sumber daya yang efisien menjadi penting.
IBM® Turbonomic membantu mengurangi risiko tersebut dengan memberikan visibilitas ke dalam permintaan sumber daya di seluruh komputasi dan penyimpanan, bersama dengan tindakan yang direkomendasikan yang membantu memastikan kinerja dan efisiensi.
Dengan dukungan untuk OpenStack, IBM® Turbonomic terus memperluas pengoptimalan di seluruh platform Red Hat, dari OpenStack hari ini hingga OpenShift dan seterusnya.
Hasilnya adalah OpenStack Services di lingkungan OpenShift di mana tim dapat lebih memahami permintaan sumber daya, bertindak berdasarkan rekomendasi pengoptimalan, mempertahankan kinerja aplikasi, dan meningkatkan efisiensi infrastruktur di seluruh lingkungan mesin virtual mereka.
Baca dokumentasi IBM® Turbonomic untuk Red Hat OpenStack Platform