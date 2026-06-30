IBM® Turbonomic sekarang mendukung Red Hat OpenStack

Organisasi mempercepat pergeseran mereka ke OpenStack saat mereka memodernisasi lingkungan mesin virtual dan menanggapi perubahan ekonomi virtualisasi. Tetapi banyak tim masih menghadapi tantangan yang sama setelah penerapan: bagaimana mempertahankan kinerja sambil mengendalikan biaya.

Lingkungan OpenStack bisa rumit untuk dikelola dalam skala besar. Tim membutuhkan insight yang jelas tentang bagaimana mesin virtual, host, penyimpanan, dan proyek menggunakan sumber daya sehingga mereka dapat mengurangi intervensi manual dan meningkatkan efisiensi infrastruktur.

IBM® Turbonomic mengubah ini dengan terus menganalisis permintaan waktu nyata dan historis di seluruh CPU, memori, kapasitas penyimpanan, penyediaan penyimpanan, IOPS, dan latensi penyimpanan untuk menentukan aplikasi apa yang perlu dilakukan. Kemudian memberikan rekomendasi yang membantu tim mengoptimalkan alokasi sumber daya sambil mempertahankan kinerja aplikasi.

Turbonomic secara otomatis menemukan dan memantau mesin virtual, host, proyek, dan sumber daya penyimpanan di seluruh lingkungan OpenStack. Solusi ini memberi tim operasi satu tampilan tentang permintaan dan pemanfaatan sumber daya tanpa memerlukan mesin virtual atau host individual untuk dikelola secara terpisah.