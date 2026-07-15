IBM® Turbonomic menghadirkan ukuran yang tepat hak cerdas ke Azure Databricks All Purpose Compute

Rekomendasi ukuran yang tepat Azure Databricks All Purpose Compute di IBM® Turbonomic membantu organisasi mengurangi limbah cloud, meningkatkan kinerja analitik, dan membuat keputusan sumber daya yang lebih cerdas dengan insight berbasis penggunaan.
Organisasi bergantung pada Azure Databricks untuk mendukung analitik interaktif, buku catatan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun banyak tim masih berjuang dengan tantangan umum: memastikan sumber daya komputasi berukuran benar. Klaster yang kelebihan pasokan membuang uang, sementara lingkungan berukuran kecil dapat memperlambat kinerja dan memengaruhi produktivitas pengguna.
IBM® Turbonomic sekarang membantu memecahkan tantangan ini dengan rekomendasi ukuran yang tepat cerdas untuk Azure Databricks All Purpose Compute (APC).
Klaster Azure Databricks APC sering dikonfigurasi dengan jenis instans tetap yang tidak lagi sesuai dengan persyaratan beban kerja aktual. Seiring berkembangnya kebutuhan bisnis, klaster ini bisa menjadi tidak efisien, mendorong biaya cloud yang tidak perlu atau menciptakan hambatan kinerja.
Dengan kemampuan baru ini, IBM® Turbonomic terus menganalisis pola pemanfaatan CPU dan memori nyata di seluruh driver Databricks dan node pekerja. Berdasarkan perilaku beban kerja aktual, Turbonomic merekomendasikan jenis instans VM yang optimal untuk mendukung kinerja sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya.
Alih-alih mengandalkan tinjauan manual, pedoman ukuran statis, atau pemecahan masalah reaktif, tim platform dan FinOps mendapatkan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti yang membantu mereka membuat keputusan pengoptimalan yang percaya diri.
Salah satu hambatan terbesar untuk optimasi adalah memahami dampak keuangan dari perubahan. Turbonomic alamat ini dengan menghubungkan setiap rekomendasi dengan transparansi biaya dan nilai yang diharapkan.
Pelanggan dapat melihat di mana sumber daya terlalu besar, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi pengeluaran dan memahami potensi penghematan sebelum mengambil tindakan. Dengan menyelaraskan keputusan infrastruktur dengan permintaan aplikasi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan pengalaman pengguna.
Rilis awal berfokus pada lingkungan Azure Databricks All Purpose Compute yang digunakan untuk beban kerja interaktif seperti notebook dan analitik ad-hoc. Pendekatan yang ditargetkan ini memungkinkan pelanggan untuk menangkap peluang pengoptimalan yang cepat dan berisiko rendah sambil membangun kepercayaan dalam pengoptimalan Databricks yang sedang berlangsung.
Rilis ini merupakan langkah penting dalam memperluas kemampuan pengoptimalan Turbonomic di seluruh platform data dan analitik modern. Dengan memulai dengan rekomendasi penskalaan vertikal berdampak tinggi dan berisiko rendah, pelanggan dapat dengan cepat menyadari nilai dan membangun kepercayaan pada insight pengoptimalan otomatis.
Ketika organisasi terus Lanjutkan berinvestasi dalam AI, analitik, dan platform data cloud-native, mempertahankan kinerja hemat biaya menjadi semakin penting. Turbonomic membantu tim pindah melampaui pengamatan dan menuju pengoptimalan dapat ditindaklanjuti yang mendukung hasil bisnis dan efisiensi operasional.
Pelanggan dapat mengakses kemampuan ukuran yang tepat Azure Databricks APC dan mulai mengidentifikasi peluang pengoptimalan di seluruh lingkungan Databricks mereka hari ini.
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Jelajahi ukuran yang tepat Azure Databricks dalam dokumentasi IBM® Turbonomic