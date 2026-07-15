IBM® Turbonomic menghadirkan ukuran yang tepat hak cerdas ke Azure Databricks All Purpose Compute

Organisasi bergantung pada Azure Databricks untuk mendukung analitik interaktif, buku catatan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun banyak tim masih berjuang dengan tantangan umum: memastikan sumber daya komputasi berukuran benar. Klaster yang kelebihan pasokan membuang uang, sementara lingkungan berukuran kecil dapat memperlambat kinerja dan memengaruhi produktivitas pengguna.

IBM® Turbonomic sekarang membantu memecahkan tantangan ini dengan rekomendasi ukuran yang tepat cerdas untuk Azure Databricks All Purpose Compute (APC).