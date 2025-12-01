Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM Turbonomic dan IBM Kubecost bersatu untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya Kubernetes

Integrasi IBM Turbonomic dan IBM Kubecost yang baru memberikan visibilitas biaya real-time untuk tindakan pengoptimalan kontainer, memungkinkan tim memprioritaskan dan mengotomatiskan keputusan sumber daya Kubernetes berdasarkan dampak keuangan.

diterbitkan 01 Desember 2025
Dasbor UI IBM Kubecost dengan grafik
By Vidushi Bansal

Ketika perusahaan menskalakan lingkungan Kubernetes mereka, menyeimbangkan kinerja dan efisiensi biaya menjadi prioritas utama. IBM menghadirkan inovasi FinOps baru untuk Kubernetes dengan Pratinjau Publik integrasi Kubecost di IBM Turbonomic.

Menghadirkan transparansi biaya ke pengoptimalan Kubernetes

Lingkungan Kubernetes dinamis dan kompleks. Sementara IBM Turbonomic telah memiliki manajemen sumber daya otomatis sejak lama untuk memastikan kinerja dan kepatuhan, memahami implikasi biaya dari tindakan ini sama pentingnya. Di situlah IBM Kubecost masuk.

Dengan integrasi baru ini, Turbonomic sekarang dapat menyerap data biaya dari Kubecost atau OpenCost untuk menghadirkan insight biaya yang dapat ditindaklanjuti bersama rekomendasi otomatisasi. Untuk pertama kalinya, pengguna dapat memvisualisasikan perkiraan penghematan dan investasi yang terkait dengan tindakan penyesuaian beban kerja Turbonomic secara langsung di dalam platform.

Cara kerja IBM Kubecost

Dalam Pratinjau Publik ini, integrasi difokuskan pada salah satu contoh penggunaan yang paling berdampak: penyesuaian beban kerja.

Turbonomic terus menganalisis permintaan dan batasan CPU dan memori di seluruh lingkungan Kubernetes dan Red Hat OpenShift. Dengan data biaya dari Kubecost Free atau OpenCost, Turbonomic kini menampilkan metrik Dampak Biaya, termasuk:

  • Biaya saat ini vs. perkiraan untuk setiap tindakan pengoptimalan
  • Estimasi penghematan atau investasi dari penerapan perubahan sumber daya
  • Visibilitas ke dalam hasil keuangan sebelum eksekusi

Ini membawa transparansi yang belum pernah ada sebelumnya untuk pengoptimalan otomatis, membantu tim membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data.

Mengapa ini penting

Dengan menyatukan data biaya dengan tindakan sumber daya otomatis, integrasi ini memperkuat cara tim mengelola kinerja dan pengeluaran, sebagaimana tercermin dalam kemampuan berikut:

  1. FinOps dan otomatisasi terpadu: Gabungkan otomatisasi berbasis AI/ML Turbonomic dengan visibilitas biaya terperinci IBM Kubecost untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.
  2. Insight biaya real-time: Memahami secara instan dampak keuangan dari tindakan sumber daya. Tidak perlu spreadsheet atau menebak-nebak.
  3. Kolaborasi antar tim: Memungkinkan tim teknik, operasi, dan keuangan untuk berbicara dalam bahasa yang sama seputar biaya dan kinerja.
  4. Optimasi proaktif sejak awal: Wujudkan pengoptimalan biaya secara proaktif sejak tahap awal, dan dukung budaya akuntabilitas teknik dan efisiensi biaya.

Pencapaian penting lain dalam strategi FinOps IBM

Integrasi Kubecost ini menandai pencapaian penting lain dalam strategi FinOps menyeluruh IBM, menyusul akuisisi IBM atas Turbonomic, Apptio, dan Kubecost. Bersama-sama, solusi ini memberikan pendekatan komprehensif untuk optimasi biaya cloud, mencakup visibilitas, perencanaan, dan otomatisasi.

Iterasi masa depan akan berkembang melampaui penyesuai beban kerja untuk mencakup skenario pengoptimalan tambahan dan integrasi Kubecost Enterprise yang lebih dalam dengan menyelaraskan kecerdasan FinOps lebih lanjut dengan otomatisasi Turbonomic.

Rasakan pengalaman masa depan pengoptimalan biaya Kubernetes secara langsung.
Daftar untuk Pratinjau Publik hari ini.

Daftar untuk Pratinjau
Pelajari lebih lanjut IBM Turbonomic

Vidushi Bansal

Product Manager

