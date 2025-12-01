IBM Turbonomic dan IBM Kubecost bersatu untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya Kubernetes

Integrasi Kubecost ini menandai pencapaian penting lain dalam strategi FinOps menyeluruh IBM, menyusul akuisisi IBM atas Turbonomic, Apptio, dan Kubecost. Bersama-sama, solusi ini memberikan pendekatan komprehensif untuk optimasi biaya cloud, mencakup visibilitas, perencanaan, dan otomatisasi.
Iterasi masa depan akan berkembang melampaui penyesuai beban kerja untuk mencakup skenario pengoptimalan tambahan dan integrasi Kubecost Enterprise yang lebih dalam dengan menyelaraskan kecerdasan FinOps lebih lanjut dengan otomatisasi Turbonomic.
Rasakan pengalaman masa depan pengoptimalan biaya Kubernetes secara langsung.
Daftar untuk Pratinjau Publik hari ini.
Daftar untuk Pratinjau
Pelajari lebih lanjut IBM Turbonomic