IBM Turbonomic dan IBM Kubecost bersatu untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya Kubernetes

Lingkungan Kubernetes dinamis dan kompleks. Sementara IBM Turbonomic telah memiliki manajemen sumber daya otomatis sejak lama untuk memastikan kinerja dan kepatuhan, memahami implikasi biaya dari tindakan ini sama pentingnya. Di situlah IBM Kubecost masuk.

Dengan integrasi baru ini, Turbonomic sekarang dapat menyerap data biaya dari Kubecost atau OpenCost untuk menghadirkan insight biaya yang dapat ditindaklanjuti bersama rekomendasi otomatisasi. Untuk pertama kalinya, pengguna dapat memvisualisasikan perkiraan penghematan dan investasi yang terkait dengan tindakan penyesuaian beban kerja Turbonomic secara langsung di dalam platform.