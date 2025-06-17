IBM Terraform for Z dan LinuxONE: Sederhanakan manajemen infrastruktur dalam skala besar

IBM Terraform for Z memungkinkan organisasi mengelola infrastruktur mereka menggunakan kode, menggantikan proses manual tradisional dengan alur kerja otomatis yang dapat diulang. Pendekatan deklaratif ini tidak hanya mengurangi kesalahan manusia, tetapi juga mempercepat penyediaan dan penskalaan sumber daya di seluruh platform.



Dengan integrasi alat dan pipeline modern, tim mainframe dapat lebih selaras dengan praktik DevOps untuk membuat siklus manajemen infrastruktur preskriptif, yang memungkinkan penerapan yang terkontrol dan dapat diulang. Dengan mengodifikasi praktik terbaik infrastruktur, tim dapat berkolaborasi dalam pembuatan versi, audit, dan akses berbasis peran, yang memastikan standardisasi dengan penggunaan kembali konfigurasi, kebijakan sebagai kode, dan penegakan kebijakan secara otomatis, dan menskalakan dengan layanan mandiri dan memperbaiki penyimpangan konfigurasi.

Manfaat utama dari hal ini adalah pengurangan keterampilan khusus yang diperlukan untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur yang memungkinkan tim bekerja lebih cepat dan fokus pada inovasi, sehingga mengurangi time to value dan meningkatkan ketangkasan bisnis, tanpa risiko terhadap keamanan.