IBM Terraform for Z dan LinuxONE: Sederhanakan manajemen infrastruktur dalam skala besar

17 Juni 2025
Terraform for Z memberdayakan tim dengan memanfaatkan infrastruktur sebagai kode melalui pendekatan yang konsisten dan dapat diskalakan. Rilis ini memungkinkan mereka untuk beralih lebih cepat dan beradaptasi dengan perubahan dengan memanfaatkan otomatisasi dan mengurangi ketergantungan pada keahlian khusus.
Dengan Terraform for Z yang baru saja dirilis, tim dapat mengalihkan fokus mereka dari proses manual yang memakan waktu ke inisiatif bernilai tinggi yang memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis.
IBM Terraform for Z mempermudah pengelolaan dan otomatisasi infrastruktur IBM Z dengan pendekatan yang terprogram dan dapat diskalakan, menggunakan teknologi standar industri yang sudah dikenal.
Bagaimana cara mengubah TI perusahaan?
IBM Terraform for Z memungkinkan organisasi mengelola infrastruktur mereka menggunakan kode, menggantikan proses manual tradisional dengan alur kerja otomatis yang dapat diulang. Pendekatan deklaratif ini tidak hanya mengurangi kesalahan manusia, tetapi juga mempercepat penyediaan dan penskalaan sumber daya di seluruh platform.
Dengan integrasi alat dan pipeline modern, tim mainframe dapat lebih selaras dengan praktik DevOps untuk membuat siklus manajemen infrastruktur preskriptif, yang memungkinkan penerapan yang terkontrol dan dapat diulang. Dengan mengodifikasi praktik terbaik infrastruktur, tim dapat berkolaborasi dalam pembuatan versi, audit, dan akses berbasis peran, yang memastikan standardisasi dengan penggunaan kembali konfigurasi, kebijakan sebagai kode, dan penegakan kebijakan secara otomatis, dan menskalakan dengan layanan mandiri dan memperbaiki penyimpangan konfigurasi.
Manfaat utama dari hal ini adalah pengurangan keterampilan khusus yang diperlukan untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur yang memungkinkan tim bekerja lebih cepat dan fokus pada inovasi, sehingga mengurangi time to value dan meningkatkan ketangkasan bisnis, tanpa risiko terhadap keamanan.
Standardisasi adalah kunci untuk manajemen infrastruktur yang efisien. IBM Terraform for Z mendukung standardisasi dengan menggunakan pendekatan berbasis kode yang konsisten untuk mendefinisikan dan mengelola infrastruktur. Baik menerapkan di on premises atau di cloud, organisasi dapat menggunakan alur kerja yang sama, sehingga mengurangi risiko penyimpangan konfigurasi dan meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan.
IBM Terraform for Z memberdayakan perusahaan untuk mempercepat transformasi digital dan beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan teknologi yang terus berubah. Organisasi dapat memodernisasi manajemen infrastruktur mereka tanpa mengorbankan keandalan dan keamanan sistem inti mereka. Hal ini mendukung operasi yang dapat diskalakan, aman, dan otomatis, yang membantu organisasi berinovasi sambil menjalankan kontrol dan terus mendapatkan manfaat dari investasi teknologi mereka yang ada.
Ketika digunakan bersama, Terraform dan Ansible menyediakan solusi lengkap untuk infrastruktur dan manajemen konfigurasi. Terraform digunakan untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur di seluruh platform, termasuk server virtual IBM Z dan LinuxONE dan sumber daya platform terkait. Ansible juga mengatur dan mengotomatiskan konfigurasi aplikasi dan operasi selanjutnya pada infrastruktur dasar itu. Kombinasi ini memberikan manajemen menyeluruh atas siklus hidup infrastruktur dan menciptakan lingkungan otomatisasi yang konsisten, andal, dan dapat diskalakan, sekaligus mengurangi kompleksitas dan risiko.
Mari kita lihat skenario contoh:
Contoh penggunaan: Penyediaan dan konfigurasi lingkungan z/OS sesuai permintaan.
Skenario: Bayangkan Anda sedang mengembangkan fungsi baru untuk aplikasi z/OS inti dan untuk menguji peningkatan Anda, Anda perlu dengan cepat membuat On-Demand Environments baru untuk z/OS. Daripada harus melalui proses manual, Anda mengikuti pendekatan otomatis yang efisien menggunakan Infrastructure-as-code.
Cara kerjanya:
Rilis ini mendukung yang berikut:
IBM Terraform untuk Z dan LinuxONE lebih dari sekadar alat—ini adalah enabler strategis untuk TI perusahaan. Dengan mengatasi kesenjangan keterampilan, menyelaraskan dengan standar industri dan menyederhanakan manajemen infrastruktur, solusi ini membantu organisasi mencapai potensi penuh infrastruktur mereka.
