IBM® Technology Expert Labs memperluas ke pasar Australia dan Eropa di Pasar Digital AWS

2 September 2025
IBM Technology Expert Labs Services kini meluncurkan penawaran layanan profesional yang lebih canggih dan memperluas ke pasar Australia dan Eropa di Pasar Digital AWS.
Kami telah memperluas kemampuan untuk membeli IBM Technology Expert Labs “Advise” menjadi kategori saat ini “Implement” (“hands on keyboard”) untuk penawaran layanan profesional dengan cakupan dan harga tetap di Pasar Digital AWS. Layanan ini berfokus pada pembangunan, konfigurasi, migrasi, penyetelan kinerja, dan penskalaan lingkungan solusi Teknologi IBM.
Penawaran IBM Technology Expert Labs dapat dikirimkan dari jarak jauh ke 6 pasar tambahan—Australia, Prancis, Jerman, Belanda, Swiss, dan Inggris Raya—di luar 3 negara asli (Kanada, Amerika Serikat, dan Brasil), yang diumumkan pada 7 Februari 2025.
Mengingat meningkatnya peraturan (UU AI Uni Eropa) yang diberlakukan oleh Pembuat Peraturan Privasi Uni Eropa dan Australia (Badan Komisaris Informasi Australia (OAIC)), yang menerbitkan pedoman baru tentang privasi dan AI, analis seperti Forrester menyatakan pentingnya memanfaatkan layanan profesional dan integrator sistem untuk membantu organisasi menuju implementasi yang sukses. “Layanan teknis AI mencakup pengiriman solusi AI yang dapat diulang dan dapat diskalakan, yang mencakup AI dan infrastruktur data, tata kelola, pelatihan, dan inovasi untuk organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem terpadu yang tidak hanya mendukung kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat diskalakan dan cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang pada masa depan."
Sebagian besar perusahaan Fortune 1000 masih berjuang saat ini dengan berbagai hambatan yang bisa mencakup kekhawatiran mengenai data dan privasi, keamanan, kesenjangan dalam keterampilan, halusinasi gen AI, integrasi dengan sistem lama, dan penerapan hybrid cloud. Hal ini dapat mencegah adopsi cepat teknologi gen AI dan Cloud untuk membantu mempercepat daya saing atau meningkatkan produktivitas bisnis mereka.
Sebuah artikel Bytefeed bulan Januari menyoroti Survei Tolok Ukur Eksekutif Pimpinan AI dan Data 2025 di kalangan perusahaan Fortune 1000: responden memverifikasi bahwa hanya 5% dari perusahaan ini pada tahun 2024 yang telah menerapkan teknologi AI dalam skala besar dan bahwa proyeksi untuk bagian akhir tahun 2025 akan menjadi 25% hingga 47% bagi mereka yang berniat untuk mempercepat menuju “produksi tahap awal.”
IBM Technology Expert Labs ingin membantu klien mempercepat tujuan ini lebih jauh ke area produksi dan berbagai lokasi di pasar global berbeda karena beberapa organisasi melintasi batas wilayah mereka.
Untuk membantu menjangkau klien di berbagai pasar di Asia Pasifik dan Eropa guna membantu mempercepat penerapan dan kecepatan dalam memberikan nilai, kami berekspansi ke 6 pasar global tambahan.
IBM Technology Expert Labs telah terlibat dalam lebih dari 47.000 interaksi klien di seluruh dunia untuk mewujudkan penerapan produk kami. Konsultan kami memiliki kedalaman teknis yang mendalam sehubungan dengan keterampilan berorientasi produk yang diselaraskan secara khusus dengan Perangkat Lunak Teknologi IBM dan solusi SaaS kami. Tenaga ahli kami membantu klien kami merancang, menerapkan, dan menskalakan proyek percontohan ke dalam produksi.
Kini, dengan rangkaian penawaran layanan profesional "Implement" kami, para konsultan IBM Technology Expert Labs tidak hanya dapat memberikan perencanaan, penilaian pemeriksaan kesehatan, dan lokakarya merancang arsitektur yang berkolaborasi dengan berbagai tim organisasi, tetapi juga membantu melakukan migrasi, mengimplementasikan arsitektur, membangun lingkungan, menyempurnakan kinerja, mengonfigurasi dan menyesuaikan fitur keamanan, serta menskalakan lingkungan di cloud publik atau hybrid cloud. Kegiatan lingkup ini, yang disebut “hands on keyboard,”, membantu mempercepat adopsi teknologi IBM oleh klien dan memungkinkan Klien mengenali ROI lebih cepat.
Klien tidak perlu khawatir karena para ahli kami akan memanfaatkan pola praktik terbaik kami dan aset yang dapat digunakan kembali yang akan membantu perusahaan menerapkan dengan percaya diri dengan mengurangi coba-coba dengan memanfaatkan pengalaman dan sejarah kami membantu organisasi global di berbagai segmen khusus industri.
AWS dan IBM telah melanjutkan kemitraan dua arah yang berharga dengan IBM yang memenangkan penghargaan sebagai Mitra Konsultasi AWS Tahun Ini serta Mitra Desain Tahun Ini dan Mitra Kolaborasi Tahun Ini. IBM adalah mitra AWS Premier Tier dengan 31 kompetensi AWS serta 23 Validasi Layanan. Dengan perpaduan kuat portofolio teknologi IBM, AWS, dan Red Hat yang tersedia di 98 negara dan akreditasi layanan profesional, kami dapat bersama-sama menanggapi kebutuhan klien global untuk mempercepat tujuan bisnis mereka melalui pengiriman layanan profesional implementasi.
"Perluasan layanan implementasi IBM Technology Expert Labs di berbagai pasar utama di Eropa dan Asia Pasifik merupakan tonggak penting dalam aliansi strategis kami,” kata Hemant Mohan, AWS Global Head of Strategic Partnerships. “Ketika organisasi di seluruh dunia mempercepat perjalanan transformasi AI dan cloud mereka, memiliki akses ke keahlian teknis IBM yang mendalam melalui Pasar Digital AWS akan membantu perusahaan mengatasi persyaratan peraturan yang kompleks sekaligus menerapkan solusi yang dapat diskalakan. Ekspansi ini menunjukkan komitmen bersama kami untuk menyediakan alat dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan untuk berinovasi dengan penuh percaya diri."
IBM adalah salah satu mitra AWS terbesar untuk teknologi maupun konsultasi, dan kami sangat antusias untuk memperluas jangkauan layanan baru ini ke pasar Asia Pasifik dan Eropa di mana kami berharap dapat mengembangkan kemitraan kami lebih jauh dengan merancang dan mengembangkan solusi yang menyeluruh.
Berdayakan tim teknis dalam organisasi Anda dengan bekerja sama dengan konsultan IBM Technology Expert Labs untuk melaksanakan dan memberikan hasil dengan keunggulan, memanfaatkan keahlian kami yang mendalam dan berorientasi produk. Berinteraksi dengan kami melalui Pasar Digital AWS hari ini.
Kunjungi AWS untuk informasi lebih lanjut tentang kemitraan AWS dan IBM