IBM® Technology Expert Labs memperluas ke pasar Australia dan Eropa di Pasar Digital AWS

Mengingat meningkatnya peraturan (UU AI Uni Eropa) yang diberlakukan oleh Pembuat Peraturan Privasi Uni Eropa dan Australia (Badan Komisaris Informasi Australia (OAIC)), yang menerbitkan pedoman baru tentang privasi dan AI, analis seperti Forrester menyatakan pentingnya memanfaatkan layanan profesional dan integrator sistem untuk membantu organisasi menuju implementasi yang sukses. “Layanan teknis AI mencakup pengiriman solusi AI yang dapat diulang dan dapat diskalakan, yang mencakup AI dan infrastruktur data, tata kelola, pelatihan, dan inovasi untuk organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem terpadu yang tidak hanya mendukung kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat diskalakan dan cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang pada masa depan."

Sebagian besar perusahaan Fortune 1000 masih berjuang saat ini dengan berbagai hambatan yang bisa mencakup kekhawatiran mengenai data dan privasi, keamanan, kesenjangan dalam keterampilan, halusinasi gen AI, integrasi dengan sistem lama, dan penerapan hybrid cloud. Hal ini dapat mencegah adopsi cepat teknologi gen AI dan Cloud untuk membantu mempercepat daya saing atau meningkatkan produktivitas bisnis mereka.

Sebuah artikel Bytefeed bulan Januari menyoroti Survei Tolok Ukur Eksekutif Pimpinan AI dan Data 2025 di kalangan perusahaan Fortune 1000: responden memverifikasi bahwa hanya 5% dari perusahaan ini pada tahun 2024 yang telah menerapkan teknologi AI dalam skala besar dan bahwa proyeksi untuk bagian akhir tahun 2025 akan menjadi 25% hingga 47% bagi mereka yang berniat untuk mempercepat menuju “produksi tahap awal.”

IBM Technology Expert Labs ingin membantu klien mempercepat tujuan ini lebih jauh ke area produksi dan berbagai lokasi di pasar global berbeda karena beberapa organisasi melintasi batas wilayah mereka.