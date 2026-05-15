IBM® Sterling Partner Engagement Manager 6.3: mempercepat onboarding mitra dalam skala enterprise

Perusahaan saat ini bertukar data dengan ratusan hingga ribuan mitra dagang. Namun onboarding tetap lambat, manual, dan terfragmentasi.

Proses onboarding satu mitra dapat memakan waktu berminggu-minggu, sering kali disertai ketergantungan tinggi pada tim TI untuk konfigurasi dan validasi, serta visibilitas yang terbatas terhadap status onboarding dan kesiapan mitra. Akibatnya, transaksi menjadi tertunda, realisasi pendapatan melambat, dan beban operasional pada tim TI meningkat.

Dengan PEM 6.3, tim dapat mengubah onboarding mitra dari proses yang lambat, manual, dan bergantung pada TI menjadi model layanan-mandiri berbasis alur kerja yang menstandarkan persetujuan, menangkap data mitra, dan menyediakan konfigurasi langsung ke lingkungan Sterling B2Bi dan File Gateway.

PEM 6.3 alamat proses penerimaan yang terfragmentasi dengan memberikan visibilitas, tata kelola, kemampuan audit, dan kontrol berbasis peran secara real-time kepada tim di seluruh siklus hidup mitra, sehingga membantu mengurangi ketegangan operasional sekaligus mempercepat kesiapan, transaksi, dan waktu untuk memperoleh pendapatan.