IBM® Sterling Partner Engagement Manager 6.3: mempercepat onboarding mitra dalam skala enterprise

IBM® Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 menyederhanakan onboarding mitra dan manajemen siklus hidup melalui otomatisasi alur kerja, layanan mandiri, dan operasi terintegrasi di seluruh ekosistem Sterling.
IBM® Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 menghadirkan struktur dan otomatisasi ke dalam proses onboarding mitra dengan mengubahnya menjadi proses yang didorong oleh alur kerja dan dapat diskalakan.
PEM bertindak sebagai lapisan orkestrasi terpusat antara organisasi Anda dan para mitra dagang, dengan integrasi langsung ke Sterling B2B Integrator dan File Gateway.
Perusahaan saat ini bertukar data dengan ratusan hingga ribuan mitra dagang. Namun onboarding tetap lambat, manual, dan terfragmentasi.
Proses onboarding satu mitra dapat memakan waktu berminggu-minggu, sering kali disertai ketergantungan tinggi pada tim TI untuk konfigurasi dan validasi, serta visibilitas yang terbatas terhadap status onboarding dan kesiapan mitra. Akibatnya, transaksi menjadi tertunda, realisasi pendapatan melambat, dan beban operasional pada tim TI meningkat.
Dengan PEM 6.3, tim dapat mengubah onboarding mitra dari proses yang lambat, manual, dan bergantung pada TI menjadi model layanan-mandiri berbasis alur kerja yang menstandarkan persetujuan, menangkap data mitra, dan menyediakan konfigurasi langsung ke lingkungan Sterling B2Bi dan File Gateway.
PEM 6.3 alamat proses penerimaan yang terfragmentasi dengan memberikan visibilitas, tata kelola, kemampuan audit, dan kontrol berbasis peran secara real-time kepada tim di seluruh siklus hidup mitra, sehingga membantu mengurangi ketegangan operasional sekaligus mempercepat kesiapan, transaksi, dan waktu untuk memperoleh pendapatan.
Dengan PEM 6.3, onboarding tidak lagi harus bergantung pada koordinasi satu kali, pengembangan kustom, atau langkah-langkah manual yang terus diulang. Tim dapat merancang alur kerja orientasi terstruktur yang mengatur bagaimana data mitra dikumpulkan, ditinjau, disetujui, dan disediakan. Alur kerja ini juga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis mitra, protokol pertukaran, dan kebutuhan kepatuhan, sehingga perusahaan memiliki cara yang lebih konsisten untuk menskalakan onboarding tanpa membuat setiap setup mitra terasa seperti proyek baru.
PEM 6.3 juga memindahkan lebih banyak proses onboarding lebih dekat ke pihak mitra. Alih-alih bergantung pada rangkaian email yang panjang atau tindak lanjut TI yang berulang, mitra dapat langsung mengirimkan data, kredensial, dan input konfigurasi yang diperlukan melalui alur kerja terpandu. Hal ini mengurangi bolak-balik komunikasi yang sering memperlambat proses orientasi, sekaligus memberikan jalur yang lebih jelas bagi mitra untuk menyelesaikan bagian mereka dalam proses tersebut. Bagi tim internal, ini berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk mengejar informasi dan lebih banyak fokus pada mempersiapkan mitra untuk mulai berbisnis.
Keunggulan utama PEM 6.3 adalah proses onboarding yang terhubung lebih langsung dengan lingkungan Sterling yang sudah ada, termasuk B2Bi dan File Gateway. Setelah informasi mitra dikumpulkan dan disetujui, tim dapat mengurangi pekerjaan konfigurasi yang berulang dan bergerak lebih cepat menuju provisioning mitra untuk pertukaran file. Hal ini membantu memperpendek jarak antara aktivitas onboarding dan kesiapan operasional, terutama bagi organisasi yang mengelola volume setup trading partner yang tinggi.
PEM 6.3 memberi tim visibilitas yang lebih jelas terhadap posisi setiap mitra dalam proses onboarding. Alih-alih bergantung pada pembaruan yang terfragmentasi atau pemeriksaan status manual, tim dapat melacak progres, memantau kesiapan, dan mempertahankan audit trail di seluruh siklus hidup mitra. Alur kerja persetujuan bawaan dan kontrol akses berbasis peran juga membantu organisasi menerapkan tata kelola secara konsisten, yang sangat penting dalam lingkungan B2B yang highly regulated atau bervolume tinggi.
Organisasi yang menggunakan solusi IBM® Sterling Data Exchange melaporkan hasil yang terukur:
Peningkatan ini membantu perusahaan memperluas ekosistem mitra tanpa menambah overhead operasional.
PEM 6.3 juga dirancang untuk mendukung cara perusahaan memodernisasi infrastruktur B2B mereka. Solusi ini mendukung penerapan berbasis kontainer di Kubernetes dan Red Hat OpenShift, terhubung dengan sistem enterprise melalui API, dan selaras dengan investasi Sterling yang sudah ada. Artinya, organisasi dapat memodernisasi proses onboarding mitra tanpa harus memperlakukannya sebagai inisiatif transformasi yang terpisah. Mereka dapat membangun di atas infrastruktur B2B yang sudah digunakan sambil membuat onboarding menjadi lebih otomatis, terorkestrasi, dan lebih mudah diskalakan.
IBM® Sterling Partner Engagement Manager 6.3 tersedia sebagai bagian dari portofolio IBM® Sterling Data Exchange dan dapat diterapkan bersama lingkungan Sterling yang sudah ada. IBM® Sterling Partner Engagement Manager membantu perusahaan mentransformasi onboarding mitra dari proses manual menjadi operasi berbasis alur kerja yang dapat diskalakan di seluruh ekosistem B2B mereka.