IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0: Pengalaman modern untuk pertukaran file B2B generasi berikutnya

Operasi transfer file modern sangat penting bagi setiap bisnis digital. Dengan meningkatnya tuntutan keamanan, ekosistem mitra yang kompleks, dan volume data yang terus meningkat, organisasi memerlukan platform integrasi B2B yang menyederhanakan administrasi, meningkatkan visibilitas, dan meningkatkan skala dengan percaya diri.

Rilis terbaru memperkenalkan UI Administratif Gateway Sterling File Gateway Generasi Berikutnya, desain ulang lengkap yang dibangun menggunakan Carbon Design Language. IBM®. Antarmuka baru memberikan tampilan bersih dan modern yang menekankan kegunaan dan efisiensi.

Peningkatan utama meliputi:

Navigasi dan alur kerja yang disederhanakan : Mengurangi layar dan klik untuk tugas umum.

: Mengurangi layar dan klik untuk tugas umum. Administrasi terintegrasi : Tidak perlu beralih ke dasbor Integrator B2B untuk tugas inti Sterling File Gateway.

: Tidak perlu beralih ke dasbor Integrator B2B untuk tugas inti Sterling File Gateway. Penyelesaian tugas lebih cepat: Melalui tata letak yang lebih intuitif dan panduan kontekstual.

Hasil adalah pengalaman konsisten dan produktif yang memungkinkan administrator untuk fokus pada operasi, bukan navigasi.