IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0: Pengalaman modern untuk pertukaran file B2B generasi berikutnya

Rilis terbaru memperkenalkan UI Administratif Gateway Sterling File Gateway Generasi Berikutnya, desain ulang lengkap yang dibangun menggunakan Carbon Design Language. IBM®.

diterbitkan 18 Desember 2025
Dengan rilis IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0, IBM® memperkenalkan pengalaman generasi berikutnya, teknologi tumpukan modern dan keamanan yang ditingkatkan, yang dirancang untuk memberdayakan organisasi pindah lebih cepat, beroperasi lebih aman, dan meningkatkan skala dengan percaya diri.

Pengalaman administrasi generasi berikutnya

Operasi transfer file modern sangat penting bagi setiap bisnis digital. Dengan meningkatnya tuntutan keamanan, ekosistem mitra yang kompleks, dan volume data yang terus meningkat, organisasi memerlukan platform integrasi B2B yang menyederhanakan administrasi, meningkatkan visibilitas, dan meningkatkan skala dengan percaya diri.

Rilis terbaru memperkenalkan UI Administratif Gateway Sterling File Gateway Generasi Berikutnya, desain ulang lengkap yang dibangun menggunakan Carbon Design Language. IBM®. Antarmuka baru memberikan tampilan bersih dan modern yang menekankan kegunaan dan efisiensi.

Peningkatan utama meliputi:

  • Navigasi dan alur kerja yang disederhanakan: Mengurangi layar dan klik untuk tugas umum.
  • Administrasi terintegrasi: Tidak perlu beralih ke dasbor Integrator B2B untuk tugas inti Sterling File Gateway.
  • Penyelesaian tugas lebih cepat: Melalui tata letak yang lebih intuitif dan panduan kontekstual.

Hasil adalah pengalaman konsisten dan produktif yang memungkinkan administrator untuk fokus pada operasi, bukan navigasi.

Struktur organisasi yang fleksibel dan akses berbasis peran

Sterling File Gateway 6.2.2.0 memperkenalkan hierarki organisasi dan kerangka kerja akses berbasis peran, menawarkan kontrol yang lebih baik atas bagaimana data, pengguna, dan izin dikelola di seluruh unit bisnis.

Dengan kemampuan ini, perusahaan dapat:

  • Mendefinisikan struktur organisasi mereka dalam hierarki multi-level yang fleksibel.
  • Tetapkan peran administratif dan akses data ke departemen atau unit bisnis tertentu.
  • Menegakkan pemisahan tugas dan visibilitas data untuk tata kelola yang lebih kuat.
  • Hasilkan laporan berdasarkan unit organisasi atau di seluruh perusahaan untuk insight terkonsolidasi.
  • Kerangka kerja ini memastikan setiap pengguna memiliki tingkat akses yang tepat—tidak lebih, tidak kurang—meningkatkan keamanan dan kontrol operasional.

Proses orientasi mitra yang efisien

Mitra orientasi sekarang lebih sederhana dan lebih cepat dengan wizard onboarding baru yang dirancang untuk memandu pengguna melalui proses penyiapan menyeluruh.

Wizard membantu administrator membuat semua aset yang diperlukan—pengguna, mitra, titik akhir, saluran perutean, dan templat—dalam urutan intuitif yang dipandu. Pengguna juga dapat menyimpan dan melanjutkan sesi orientasi tanpa kehilangan kemajuan.

Akses ke kotak surat bersama juga telah ditambahkan, sehingga beberapa pengguna dapat mengelola satu titik akhir bersama untuk meningkatkan kolaborasi antar tim.

Visibilitas operasional yang ditingkatkan

Insight operasional mengambil langkah maju yang besar dengan Dasbor Sterling File Gateway dan tampilan Aktivitas File yang baru. Solusi ini memberikan visibilitas yang jelas dan dapat ditindaklanjuti ke dalam transfer file dan kinerja sistem.

Sorotan meliputi:

  • Metrik sekilas untuk file yang tiba, rute yang berhasil, dan rute yang gagal.
  • Filter cepat berdasarkan rentang waktu (jam terakhir, hari atau minggu).
  • Pemantauan detail hingga ke level peristiwa transfer, meliputi proses kedatangan, perutean, dan penyampaian akhir.
  • Riwayat putar ulang dan pengiriman ulang untuk ketelusuran yang komprehensif.
  • Tampilan operasional yang didesain ulang ini memungkinkan troubleshooting yang lebih cepat serta pengambilan keputusan yang lebih yakin di seluruh alur kerja transfer file.

Kemajuan signifikan untuk pertukaran file perusahaan

IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0 mewakili kemajuan signifikan dalam kegunaan, tata kelola, dan keamanan untuk pertukaran file perusahaan. Dengan UI modern, kontrol akses yang kuat, insight operasional, dan kemudahan penggunaan, rilis ini memberdayakan organisasi untuk mengelola aliran file B2B dengan kepercayaan dan efisiensi yang lebih besar.

Sandeep Rajput

Product Manager - Sterling Data Exchange