IBM® Spyre Accelerator dan Prosesor Telum II: Menangkap nilai AI di tingkat perusahaan tepercaya

IBM Spyre Accelerator, tersedia secara umum untuk IBM z17 pada 28 Oktober 2025, dimaksudkan untuk merombak cara organisasi menerapkan AI di perusahaan mereka. Akselerator AI yang tangguh ini dirancang untuk membawa AI generatif ke IBM z17, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kemampuan AI model bahasa besar (LLM) dalam kemasan lingkungan IBM Z yang tepercaya.

Dengan Spyre Accelerator, klien akan memiliki kemampuan untuk menggunakan LLM dengan operasi internal mereka, mengintegrasikan fungsi dalam antarmuka bahasa alami seperti watsonx Assistant for Z. Saat klien menilai dan membangun untuk masa depan, AI agen akan menjadi alat penting untuk efisiensi dan modernisasi alur proses di pusat data. Demikian pula untuk bisnis, Spyre Accelerator didesain untuk membantu pengembangan teknik AI dengan akurasi yang lebih tinggi pada masa depan, yang memungkinkan pembangunan pembuatan aset generatif, penyerapan dan interpretasi data vendor atau pelanggan untuk penjangkauan, penawaran silang, atau bahkan penilaian risiko, secara real-time.

Manfaat dari menggabungkan teknik AI prediktif dan AI generatif untuk membuat portofolio tingkat perusahaan di seluruh spektrum penuh model AI encoder, decoder, dan encoder-decoder.

Sikap satu klien terhadap persimpangan lingkungan tepercaya inti dengan tujuan tingkat perusahaan sangat jelas. “On premises dengan Spyre Accelerator untuk IBM Z penting bagi kami karena pekerjaan ini akan terkait dengan kode produksi,” kata pemimpin Infrastruktur di sebuah bank besar di Eropa. “Kami tidak ingin beban kerja produksi menjadi tidak terkendali, jadi ini adalah pilihan favorit kami.”

Alat berbasis AI dapat membantu klien dengan cepat memprediksi tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk mendukung hari transaksi yang sibuk atau menggabungkan agen dan API yang direkomendasikan untuk mendapatkan output yang dioptimalkan dari aplikasi baru, sehingga mempercepat time to value bagi bisnis. Menurut sebuah studi dari Institute for Business Value dan Oxford Economics pada tahun 2024, 61% eksekutif menemukan bahwa AI generatif penting untuk upaya modernisasi aplikasi pada mainframe.

Sebagai bagian dari pengiriman berkelanjutan, produk perangkat lunak seperti IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit for IBM Z, dan IBM LinuxONE, serta Machine Learning for IBM z/OS akan menggunakan Spyre Accelerator untuk penerapan on premises penuh. Untuk mencapai dukungan LLM on premises, setiap Spyre Accelerator berisi 32 inti pemrosesan yang dioptimalkan dengan AI untuk mendukung model bahasa besar secara langsung di mainframe, sehingga perusahaan dapat menjalankan contoh penggunaan AI generatif yang aman secara on premises. Infrastruktur ini dirancang untuk dapat diskalakan sebagai adaptor yang terpasang PCIe, dapat dikelola sebagai bagian dari lingkungan yang sudah menangani data inti. Ini menandai tonggak penting, memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan AI dalam skala besar sekaligus menyimpan data di IBM Z.

