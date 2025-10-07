IBM® Spyre Accelerator dan Prosesor Telum II: Menangkap nilai AI di tingkat perusahaan tepercaya

Sebagai bagian dari IBM z17, IBM Spyre Accelerator yang dipasangkan dengan prosesor Telum II dimaksudkan untuk mengubah cara bisnis memanfaatkan AI dalam organisasi mereka. Kemampuan inovatif ini dirancang untuk membantu Anda meningkatkan beban kerja AI perusahaan, meningkatkan keamanan, dan mendorong nilai bisnis yang dipercepat.
IBM Spyre Accelerator, tersedia secara umum untuk IBM z17 pada 28 Oktober 2025, dimaksudkan untuk merombak cara organisasi menerapkan AI di perusahaan mereka. Akselerator AI yang tangguh ini dirancang untuk membawa AI generatif ke IBM z17, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kemampuan AI model bahasa besar (LLM) dalam kemasan lingkungan IBM Z yang tepercaya.
Dengan Spyre Accelerator, klien akan memiliki kemampuan untuk menggunakan LLM dengan operasi internal mereka, mengintegrasikan fungsi dalam antarmuka bahasa alami seperti watsonx Assistant for Z. Saat klien menilai dan membangun untuk masa depan, AI agen akan menjadi alat penting untuk efisiensi dan modernisasi alur proses di pusat data. Demikian pula untuk bisnis, Spyre Accelerator didesain untuk membantu pengembangan teknik AI dengan akurasi yang lebih tinggi pada masa depan, yang memungkinkan pembangunan pembuatan aset generatif, penyerapan dan interpretasi data vendor atau pelanggan untuk penjangkauan, penawaran silang, atau bahkan penilaian risiko, secara real-time.
Manfaat dari menggabungkan teknik AI prediktif dan AI generatif untuk membuat portofolio tingkat perusahaan di seluruh spektrum penuh model AI encoder, decoder, dan encoder-decoder.
Sikap satu klien terhadap persimpangan lingkungan tepercaya inti dengan tujuan tingkat perusahaan sangat jelas. “On premises dengan Spyre Accelerator untuk IBM Z penting bagi kami karena pekerjaan ini akan terkait dengan kode produksi,” kata pemimpin Infrastruktur di sebuah bank besar di Eropa. “Kami tidak ingin beban kerja produksi menjadi tidak terkendali, jadi ini adalah pilihan favorit kami.”
Alat berbasis AI dapat membantu klien dengan cepat memprediksi tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk mendukung hari transaksi yang sibuk atau menggabungkan agen dan API yang direkomendasikan untuk mendapatkan output yang dioptimalkan dari aplikasi baru, sehingga mempercepat time to value bagi bisnis. Menurut sebuah studi dari Institute for Business Value dan Oxford Economics pada tahun 2024, 61% eksekutif menemukan bahwa AI generatif penting untuk upaya modernisasi aplikasi pada mainframe.
Sebagai bagian dari pengiriman berkelanjutan, produk perangkat lunak seperti IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit for IBM Z, dan IBM LinuxONE, serta Machine Learning for IBM z/OS akan menggunakan Spyre Accelerator untuk penerapan on premises penuh. Untuk mencapai dukungan LLM on premises, setiap Spyre Accelerator berisi 32 inti pemrosesan yang dioptimalkan dengan AI untuk mendukung model bahasa besar secara langsung di mainframe, sehingga perusahaan dapat menjalankan contoh penggunaan AI generatif yang aman secara on premises. Infrastruktur ini dirancang untuk dapat diskalakan sebagai adaptor yang terpasang PCIe, dapat dikelola sebagai bagian dari lingkungan yang sudah menangani data inti. Ini menandai tonggak penting, memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan AI dalam skala besar sekaligus menyimpan data di IBM Z.
Prosesor Telum II IBM dan Spyre Accelerator dimaksudkan untuk merombak integrasi AI dalam transaksi mainframe, dirancang untuk menawarkan keamanan yang ditingkatkan, latensi rendah, dan tingkat transaksi tinggi dalam lingkungan IBM Z. Pengambilan keputusan real-time merupakan terobosan pada IBM z17, memproses hingga 450 miliar operasi inferensi per hari menggunakan beberapa model AI untuk deteksi penipuan kartu kredit.
Dengan akselerator AI on-chip generasi kedua Telum II, bisnis dapat menjalankan beberapa model secara bersamaan, yang dirancang untuk memiliki latensi rendah yang konsisten dan throughput inferensi tinggi. Spyre Accelerator menambahkan banyak opsi LLM ke tabel untuk masa depan, karena aplikasi mulai membangun model yang lebih dalam untuk meningkatkan akurasi dengan menyoroti insight baru yang sebelumnya tidak dapat dijangkau.
“Karena watsonx Assistant for Z dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang IBM Z dan menawarkan otomatisasi pada IBM Z, kami lebih memilih untuk menerapkannya secara menyeluruh pada IBM Z untuk terus mengamankan data dan proses,” kata seorang arsitek TI dari sebuah bank besar di Eropa.
Kombinasi yang kuat ini akan memungkinkan organisasi untuk membuka nilai bisnis baru, memberi mereka kemampuan untuk memproses miliaran permintaan inferensi per hari secara lebih akurat dengan mengurangi positif palsu dalam deteksi penipuan, dan didesain untuk meningkatkan layanan pelanggan.
Akselerasi AI pada IBM Z yang didukung oleh Spyre Accelerator dan prosesor Telum II, menawarkan peluang yang tak tertandingi bagi bisnis untuk mempercepat transformasi digital mereka. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam operasi mainframe, Anda dapat meningkatkan manajemen sistem, mempercepat rekomendasi untuk pemahaman dan tindakan cepat bahkan dari anggota tim terbaru, dan menjaga keamanan data sensitif.
Saatnya bertindak sekarang: merangkul inovasi ini untuk memodernisasi aplikasi mainframe Anda, mengoptimalkan biaya, dan tetap terdepan dalam persaingan.