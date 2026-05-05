IBM Sovereign Core menciptakan lingkungan yang siap untuk AI dan berdaulat dengan kontrol yang dapat diverifikasi

IBM Sovereign Core dirancang untuk organisasi yang perlu mengoperasikan AI dan beban kerja lainnya dengan kontrol, fleksibilitas, dan bukti yang lebih besar.
Maraknya AI kian memperkuat tekanan untuk menangani isu kedaulatan digital, sekaligus mengubah apa yang dibutuhkan organisasi dari teknologi tersebut.
Selama bertahun-tahun, perbincangan mengenai kedaulatan berfokus pada lokasi penyimpanan data. Kendati masalah tempat penyimpanan data tetap menjadi hal yang sangat penting, konsep kedaulatan kini mencakup berbagai aspek yang lebih luas: siapa yang mengoperasikan platform tersebut, siapa yang mengendalikan akses, serta ketergantungan teknologi apa saja yang ada. Hal ini diperparah oleh pertimbangan terkait AI: model apa yang digunakan, di mana model-model tersebut dijalankan, bagaimana proses inferensi diatur, dan bagaimana kepatuhan dapat dibuktikan secara berkelanjutan.
IBM Sovereign Core sekarang tersedia untuk membantu mengatasi masalah ini. IBM Sovereign Core memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan untuk menerapkan dan mengoperasikan lingkungan berdaulat siap untuk AI dengan kontrol pelanggan penuh atas data, operasi, dan tata kelola.
Delapan fitur utama dan kemampuan IBM Sovereign Core meliputi:
IBM Sovereign Core menggabungkan layanan platform, bidang kontrol, dan kemampuan keamanan ke dalam model penerapan tunggal. Platform ini dirancang untuk berjalan pada infrastruktur yang disediakan pelanggan di seluruh lapisan komputasi, penyimpanan, dan jaringan.
Pesawat kontrol yang dioperasikan pelanggan diterapkan dalam batas-batas kedaulatan untuk mengelola penyediaan, konfigurasi, dan operasi siklus hidup di seluruh layanan platform dan lingkungan penyewa. Layanan inti untuk identitas, kontrol akses, dan manajemen kunci enkripsi juga beroperasi di dalam batas, dengan log dan catatan audit beroperasi di dalam batas, yang membantu organisasi mempertahankan otoritas operasional atas lingkungan.
Arsitektur terbuka dan modular IBM Sovereign Core memungkinkan pelanggan untuk memperluas lingkungan berdaulat sambil mempertahankan kontrol atas data, operasi, dan teknologi dalam batas kedaulatan.
IBM Sovereign Core dibangun di atas fondasi sumber terbuka, memberikan pelanggan visibilitas yang ditingkatkan, kepastian, dan kontrol teknologi utama. Pernyataan Arah IBM yang diterbitkan menguraikan komitmen terhadap komponen inti sumber terbuka dari yayasan perangkat lunak, memperkuat komitmen IBM terhadap keterbukaan, transparansi, dan pilihan klien.
Kedaulatan harus lebih dari sekadar pernyataan kebijakan. Untuk organisasi yang diatur, kedaulatan harus dapat diamati, dapat ditegakkan, dan dapat dibuktikan.
IBM Sovereign Core mendukung tujuan kepatuhan melalui pemantauan terintegrasi berkelanjutan, dan pembuatan bukti otomatis di seluruh beban kerja dan operasi sistem. Kontrol kepatuhan diberlakukan pada waktu proses, dengan bukti yang dihasilkan dan disimpan dalam batas.
Lebih dari 160 kerangka kerja peraturan dan templat kebijakan yang dimuat sebelumnya membantu tim mengevaluasi lingkungan dengan cepat terhadap persyaratan kepatuhan. Bukti siap audit tersedia sesuai permintaan, memberikan visibilitas tim ke dalam postur kepatuhan di seluruh lingkungan kontrol dan penyewa.
Bukti kepatuhan yang berkelanjutan ini mengurangi ketergantungan pada validasi manual dan proses audit statis, sehingga membantu organisasi memastikan keselarasan kepatuhan yang konsisten seiring dengan berkembangnya lingkungan.
AI telah menjadikan kedaulatan sebagai persyaratan waktu proses.
Sistem AI modern bergantung pada data sensitif, model, alur kerja inferensi, agen, dan jejak operasional. Organisasi perlu mengatur tidak hanya lokasi penyimpanan data, tetapi juga di mana AI dijalankan, bagaimana model-model tersebut diakses, bagaimana keputusan-keputusan dicatat, dan siapa yang memiliki wewenang atas lingkungan tersebut.
IBM Sovereign Core memungkinkan organisasi untuk menerapkan dan mengoperasikan model AI (baik yang sudah siap pakai maupun yang disediakan pelanggan), layanan inferensi, agen, dan beban kerja aplikasi di dalam batas kedaulatan. Pemrosesan AI dan eksekusi model dapat diarahkan untuk terjadi secara lokal, tanpa akses penyedia eksternal, membantu organisasi mempertahankan tata kelola, akuntabilitas, dan kontrol atas sistem AI yang beroperasi pada data sensitif.
CPU, GPU, mesin virtual, dan lingkungan inferensi AI dapat disiapkan menggunakan templat standar dan profil konfigurasi otomatis. Infrastruktur dan beban kerja diterapkan sebagai layanan terkelola di dalam wilayah kedaulatan, sehingga membantu tim menjaga konsistensi konfigurasi yang selaras dengan persyaratan kedaulatan dan kepatuhan.
Bagi organisasi yang sedang mengalihkan penerapan AI dari tahap percobaan ke tahap produksi, hal ini berarti beban kerja AI dapat diterapkan dalam lingkungan yang sejak awal dirancang untuk memastikan keterlacakan, pembentukan bukti, dan pengendalian operasional.
Organisasi perlu mengadopsi perangkat lunak dan layanan AI, platform data, serta alat operasional yang mendukung bisnis mereka tanpa mengorbankan kedaulatan.
IBM Sovereign Core dilengkapi dengan katalog yang dapat disesuaikan, yang dapat dikelola oleh organisasi untuk pengguna mereka sendiri, dengan aplikasi mereka sendiri, atau diisi dengan perangkat lunak dan layanan IBM, pihak ketiga, serta sumber terbuka yang telah diverifikasi sebelumnya, yang berasal dari ekosistem mitra perangkat lunak dan infrastruktur yang mencakup: AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB, dan Palo Alto Networks.
Katalog ini membantu organisasi mempercepat beban kerja tradisional dan yang didukung AI selagi tetap mempertahankan kendali atas data, operasi, dan teknologi.
IBM Sovereign Core dirancang untuk organisasi yang perlu mengoperasikan beban kerja sensitif dengan kontrol, fleksibilitas, dan bukti yang lebih besar.
Di seluruh contoh penggunaan ini, tujuannya sama: membantu organisasi berinovasi dengan AI sekaligus tetap mempertahankan kendali yang jelas atas sistem, data, operasional, dan bukti yang paling penting.
IBM Sovereign Core adalah fondasi perangkat lunak yang berdaulat yang menawarkan kendali yang dikelola langsung oleh pelanggan, bukti kepatuhan otomatis, AI yang diatur, serta ekosistem yang dapat diperluas.
Secara keseluruhan, kemampuan ini membantu organisasi menerapkan dan mengoperasikan lingkungan yang siap untuk AI dengan kontrol, kepatuhan, dan kemandirian operasional dalam skala besar.