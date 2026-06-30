Evolusi berikutnya dari kedaulatan digital dengan IBM® Sovereign Core 1.1

Ketika IBM® meluncurkan Sovereign Core di THINK 2026, kami membahas apa yang klien katakan kepada kami yang paling mereka butuhkan: kontrol lokal atas data dan operasi, bukti kepatuhan berkelanjutan, dan kemampuan untuk menjalankan AI di mana data mereka berada. Dibangun di atas arsitektur terbuka dan modular, Sovereign Core menghadirkan netralitas vendor, portabilitas, dan kemampuan multi-tenant, sehingga mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal sekaligus membantu organisasi menskalakan AI dalam batas kedaulatan mereka.

Hari ini, kami dengan bangga mengumumkan ketersediaan Versi 1.1 dengan peningkatan lebih lanjut yang memperkuat kemampuan unik Sovereign Core untuk memberikan solusi kedaulatan digital yang komprehensif.