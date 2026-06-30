Evolusi berikutnya dari kedaulatan digital dengan IBM® Sovereign Core 1.1

IBM® Sovereign Core 1.1 dibangun di atas visi kami untuk kedaulatan digital dengan inovasi yang memperkuat kepatuhan, kesiapan AI, dan kontrol pelanggan
Ketika IBM® meluncurkan Sovereign Core di THINK 2026, kami membahas apa yang klien katakan kepada kami yang paling mereka butuhkan: kontrol lokal atas data dan operasi, bukti kepatuhan berkelanjutan, dan kemampuan untuk menjalankan AI di mana data mereka berada. Dibangun di atas arsitektur terbuka dan modular, Sovereign Core menghadirkan netralitas vendor, portabilitas, dan kemampuan multi-tenant, sehingga mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal sekaligus membantu organisasi menskalakan AI dalam batas kedaulatan mereka.
Hari ini, kami dengan bangga mengumumkan ketersediaan Versi 1.1 dengan peningkatan lebih lanjut yang memperkuat kemampuan unik Sovereign Core untuk memberikan solusi kedaulatan digital yang komprehensif.
Sovereign Core memberikan kemampuan kepatuhan terdepan di industri, dengan penilaian kepatuhan berkelanjutan, pelacakan real-time, dan pembuatan bukti otomatis untuk auditor dan regulator. Dengan rilis versi 1.1, kami hampir menggandakan jumlah kerangka kerja kepatuhan bawaan, sehingga cakupannya kini mencakup 235 kerangka kerja.
Perluasan cakupan ini membantu organisasi mempercepat inisiatif kepatuhan, mengurangi beban audit, serta meningkatkan visibilitas terhadap risiko dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi melalui pembuatan dan pemantauan bukti secara berkelanjutan. Daripada mengandalkan penilaian yang dilakukan pada satu titik waktu, pelanggan dapat membuktikan kepatuhan melalui bukti yang berkelanjutan dan dapat diverifikasi. Dengan mengintegrasikan kemampuan tersebut secara langsung ke dalam platform, Sovereign Core mentransformasikan kepatuhan dari proses manual menjadi kemampuan otomatis yang selalu aktif.
Kedaulatan AI merupakan kemampuan fundamental Sovereign Core, yang diwujudkan melalui model, agen, dan layanan inferensi yang dikelola dengan tata kelola dan beroperasi di dalam batas kedaulatan. Platform ini menyediakan fondasi yang dapat diskalakan untuk membangun, menerapkan, dan menjalankan beban kerja AI dengan memadukan operasi otomatis, layanan berbasis kontainer, serta kemampuan multi-penyewa sehingga pendekatan ini memungkinkan organisasi mengembangkan dan menskalakan aplikasi AI dengan cepat tanpa mengorbankan kendali atas kedaulatannya. Untuk semakin mempercepat penerapan AI, versi 1.1 menghadirkan PostgreSQL sebagai layanan platform dasar yang tersedia dalam versi pratinjau teknis.
Selain menyediakan basis data kelas enterprise yang tepercaya, PostgreSQL juga mendukung ekstensi pgvector, yang memungkinkan pencarian kemiripan vektor untuk aplikasi generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG). Kemampuan ini memungkinkan organisasi mengambil pengetahuan enterprise yang relevan sebelum model AI menghasilkan respons, sehingga meningkatkan akurasi, relevansi, dan kepercayaan terhadap pengalaman pencarian, asisten AI, serta tanya jawab yang didukung AI.
Seiring semakin banyak organisasi menjalankan beban kerja AI di lingkungan produksi, efisiensi operasional menjadi semakin penting. Sovereign Core 1.1 menghadirkan panduan dan kemampuan yang membantu pelanggan menekan biaya inferensi AI melalui partisi NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG).
Teknologi MIG memungkinkan satu GPU dibagi secara aman menjadi beberapa instance yang terisolasi, sehingga beberapa beban kerja AI dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengorbankan isolasi masing-masing beban kerja. Pendekatan ini meningkatkan pemanfaatan GPU, mengurangi biaya infrastruktur, serta mendukung penyampaian layanan AI multi-penyewa yang lebih efisien di lingkungan berdaulat.
Sovereign Core dirancang untuk mendukung kedaulatan operasional yang dikendalikan pelanggan, sehingga pelanggan memiliki kewenangan langsung atas lingkungan mereka. Versi 1.1 memperluas visibilitas operasional melalui kemampuan metering yang ditingkatkan, yang memberikan administrator pelanggan visibilitas terhadap penggunaan dan tingkat penyewa di seluruh bidang kontrol Sovereign Core.
Peningkatan ini memberikan insight yang lebih mendalam mengenai konsumsi platform dan aktivitas penyewa, sehingga membantu organisasi meningkatkan tata kelola, memperkuat pengawasan operasional, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya di seluruh lingkungan berdaulat.
Persyaratan terkait kedaulatan digital terus berkembang. Regulasi terus bertambah. Ekspektasi terhadap tata kelola AI terus berkembang. Ketahanan operasional dan kemandirian rantai pasok kini menjadi prioritas di tingkat dewan direksi, sementara perusahaan mengharapkan fleksibilitas, portabilitas, dan kebebasan memilih yang lebih besar di seluruh lingkungan teknologi mereka.
Nilai dari berbagai penyempurnaan yang dihadirkan pada Sovereign Core versi 1.1 tidak hanya terletak pada masing-masing kemampuannya. Secara bersama-sama, penyempurnaan ini memperkuat komitmen IBM® untuk menghadirkan platform kedaulatan yang komprehensif, yang dibangun di atas prinsip keterbukaan, kendali operasional, dan kepatuhan yang dapat diverifikasi.
Mulai dari bukti kepatuhan yang dihasilkan secara berkelanjutan dan cakupan regulasi yang lebih luas hingga layanan AI yang dikelola dengan tata kelola serta operasional yang dikendalikan pelanggan, Sovereign Core 1.1 membantu organisasi menskalakan transformasi digital dan adopsi AI sekaligus mempertahankan kendali atas data, teknologi, operasional, dan alur kerja AI mereka.
Seiring berkembangnya lingkungan kedaulatan digital, Sovereign Core pun akan terus berkembang.