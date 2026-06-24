Menyederhanakan operasional perusahaan dengan efisiensi multitenancy dan penyelesaian masalah yang lebih efisien melalui IBM® Software Hub 5.4

IBM® Software Hub Premium 5.4 dibangun di atas fokus platform terhadap skalabilitas, kejelasan operasional, dan kesiapan untuk kebutuhan perusahaan.
Rilis ini menghadirkan serangkaian peningkatan yang ditargetkan pada manajemen platform, operasional berbantuan AI, dan tata kelola sumber daya, yang mencerminkan masukan dari pelanggan yang menjalankan Software Hub di berbagai tim dan lingkungan. Pembaruan pada versi 5.4 dirancang untuk mendukung adopsi platform bersama, menyederhanakan administrasi sehari-hari, serta memperkuat keamanan dan keandalan seiring meningkatnya penggunaan.
IBM® Software Hub Premium 5.4 memperkenalkan kemampuan multi-penyewa untuk membantu organisasi menjalankan beberapa tim atau unit bisnis dalam satu platform, sekaligus menjaga data, pengguna, dan konfigurasi tetap terpisah dengan jelas. Kemampuan ini memungkinkan proses orientasi pengguna yang lebih cepat serta pemanfaatan layanan dan infrastruktur bersama, seperti watsonx.ai dan DataStage, secara lebih efisien, sambil tetap mempertahankan tingkat keamanan dan tata kelola yang diharapkan di lingkungan perusahaan.
Dengan dukungan bawaan untuk pengelolaan tingkat akun, visibilitas, dan atribusi biaya, kemampuan multitenancy memberikan pemilik platform pengawasan yang lebih baik sekaligus memberikan kemandirian yang dibutuhkan setiap tim untuk bergerak lebih cepat. Hal ini memudahkan organisasi memperluas penggunaan platform bersama secara bertanggung jawab tanpa menambah kompleksitas operasional.
AI Assistant versi 5.4 menghadirkan kemajuan dalam kemampuan agen, sehingga meningkatkan kontrol pengguna, fleksibilitas, dan pengalaman secara keseluruhan di berbagai kemampuan utama. Agen Pemecahan Masalah yang baru menjadikan proses penanganan masalah lebih terstruktur dan transparan melalui opsi yang telah ditentukan sebelumnya, rencana riset yang dapat dilihat, serta proses eksekusi yang lebih terkendali.
Selain itu, MCP Gateway diperkenalkan sebagai titik masuk terpusat yang memungkinkan AI Assistant di Software Hub mengakses berbagai alat dari beberapa server MCP internal maupun pihak ketiga, sehingga mendukung integrasi yang lebih luas serta meningkatkan kemampuan ekstensibilitas.
Konfigurasi AI Assistant kini mendukung hosting mandiri untuk LLM dan model embedding yang digunakan oleh AI Assistant dalam penerapan sepenuhnya di lingkungan on-premises, sehingga meningkatkan keamanan dan kepatuhan.
Peningkatan pada Remote Data Plane menyempurnakan pengelolaan beban kerja Spark di seluruh lingkungan terdistribusi. Penetapan batas sumber daya membantu organisasi mencegah penggunaan yang berlebihan, mengurangi konflik pemakaian sumber daya, serta mempertahankan kinerja yang konsisten dan dapat diprediksi, sekaligus tetap mendukung model penerapan hybrid dan multi-cloud.
IBM® Software Hub 5.4 memperkenalkan Operator Backup and Restore (BR) untuk menyederhanakan serta merampingkan proses pencadangan dan pemulihan, sehingga mengurangi kompleksitas operasional dan pekerjaan manual. Dengan menghilangkan kebutuhan akan berbagai langkah tambahan serta meminimalkan ketergantungan pada akses administrator secara langsung, operator ini membantu meningkatkan efisiensi dan konsistensi di seluruh lingkungan. Selain itu, dalam Tech Preview, IBM® menghadirkan fleksibilitas pemulihan yang lebih baik dengan memungkinkan tim memvalidasi cadangan di namespace yang terisolasi, sehingga dapat melindungi lingkungan produksi, melakukan proses pemulihan dengan lebih percaya diri, dan mengurangi biaya operasional.
Versi ini menghadirkan peningkatan kinerja yang mengurangi waktu instalasi, sehingga komponen platform dapat dipasang hingga 35% lebih cepat dibandingkan rilis sebelumnya. Optimalisasi ini juga meningkatkan efisiensi proses peningkatan versi dan pemulihan, sehingga membantu meminimalkan waktu henti.
Peningkatan pada Manajemen Akses memberikan visibilitas yang lebih jelas terhadap perubahan akses pengguna di seluruh platform. Pembaruan ini memastikan bahwa penambahan dan pencabutan akses dicatat secara lebih konsisten serta lebih mudah ditelusuri di seluruh layanan, sehingga membantu tim keamanan dan kepatuhan melakukan proses peninjauan dengan lebih percaya diri. Penguatan keamanan juga semakin ditingkatkan melalui dukungan untuk autentikasi berbasis sertifikat, yang meningkatkan keamanan integrasi email.
IBM® Software Hub 5.4 memperkuat kemampuan platform dalam mendukung adopsi di skala perusahaan melalui peningkatan kinerja, penyederhanaan operasional, dan penguatan tata kelola. Secara keseluruhan, pembaruan ini membantu organisasi mengoperasikan platform secara lebih efisien, mengurangi overhead operasional, serta menghadirkan pengalaman yang lebih andal dan aman seiring dengan terus berkembangnya beban kerja AI dan data.
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