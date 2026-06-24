Menyederhanakan operasional perusahaan dengan efisiensi multitenancy dan penyelesaian masalah yang lebih efisien melalui IBM® Software Hub 5.4

IBM® Software Hub 5.4 memperkenalkan Operator Backup and Restore (BR) untuk menyederhanakan serta merampingkan proses pencadangan dan pemulihan, sehingga mengurangi kompleksitas operasional dan pekerjaan manual. Dengan menghilangkan kebutuhan akan berbagai langkah tambahan serta meminimalkan ketergantungan pada akses administrator secara langsung, operator ini membantu meningkatkan efisiensi dan konsistensi di seluruh lingkungan. Selain itu, dalam Tech Preview, IBM® menghadirkan fleksibilitas pemulihan yang lebih baik dengan memungkinkan tim memvalidasi cadangan di namespace yang terisolasi, sehingga dapat melindungi lingkungan produksi, melakukan proses pemulihan dengan lebih percaya diri, dan mengurangi biaya operasional.

Versi ini menghadirkan peningkatan kinerja yang mengurangi waktu instalasi, sehingga komponen platform dapat dipasang hingga 35% lebih cepat dibandingkan rilis sebelumnya. Optimalisasi ini juga meningkatkan efisiensi proses peningkatan versi dan pemulihan, sehingga membantu meminimalkan waktu henti.

Peningkatan pada Manajemen Akses memberikan visibilitas yang lebih jelas terhadap perubahan akses pengguna di seluruh platform. Pembaruan ini memastikan bahwa penambahan dan pencabutan akses dicatat secara lebih konsisten serta lebih mudah ditelusuri di seluruh layanan, sehingga membantu tim keamanan dan kepatuhan melakukan proses peninjauan dengan lebih percaya diri. Penguatan keamanan juga semakin ditingkatkan melalui dukungan untuk autentikasi berbasis sertifikat, yang meningkatkan keamanan integrasi email.