IBM® Safer Payments memperkenalkan pembuatan fitur perilaku bertenaga AI

Dengan versi 6.9, IBM® Safer Payments memperkenalkan Feature Generator yang didukung AI yang mereplikasi keahlian domain manusia untuk secara otomatis membuat, mengevaluasi, dan mengoptimalkan fitur perilaku melalui proses evolusioner berulang yang memungkinkan model deteksi penipuan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih dapat dijelaskan.

Dalam pencegahan penipuan pembayaran, kualitas model tergantung pada kualitas fitur-fiturnya, profil perilaku yang menangkap bagaimana entitas bertindak dari waktu ke waktu. Metode rekayasa fitur tradisional seperti menggabungkan, mengagregasi, atau mentransformasi data yang ada memang berguna tetapi terbatas; metode ini tidak menciptakan fitur profil perilaku yang diandalkan oleh para pakar penipuan untuk mendeteksi pola serangan yang kompleks dan terus berkembang.

Membuat fitur perilaku ini selalu menjadi langkah yang paling memakan waktu dan bergantung pada keahlian dalam pengembangan model.