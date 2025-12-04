IBM® Safer Payments memperkenalkan pembuatan fitur perilaku bertenaga AI

Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® Safer Payments memperkenalkan Feature Generator yang didukung AI yang mereplikasi keahlian domain manusia untuk secara otomatis membuat, mengevaluasi, dan mengoptimalkan fitur perilaku.

By Evangelina Rajendran and Ori Lotan

Dengan versi 6.9, IBM® Safer Payments memperkenalkan Feature Generator yang didukung AI yang mereplikasi keahlian domain manusia untuk secara otomatis membuat, mengevaluasi, dan mengoptimalkan fitur perilaku melalui proses evolusioner berulang yang memungkinkan model deteksi penipuan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih dapat dijelaskan. 

Dalam pencegahan penipuan pembayaran, kualitas model tergantung pada kualitas fitur-fiturnya, profil perilaku yang menangkap bagaimana entitas bertindak dari waktu ke waktu. Metode rekayasa fitur tradisional seperti menggabungkan, mengagregasi, atau mentransformasi data yang ada memang berguna tetapi terbatas; metode ini tidak menciptakan fitur profil perilaku yang diandalkan oleh para pakar penipuan untuk mendeteksi pola serangan yang kompleks dan terus berkembang. 

Membuat fitur perilaku ini selalu menjadi langkah yang paling memakan waktu dan bergantung pada keahlian dalam pengembangan model.

Otomatisasi didukung AI yang meningkatkan kualitas model 

Otomatisasi pembuatan fitur meningkatkan efisiensi dan skalabilitas dalam alur kerja machine learning, mengurangi upaya manual dan potensi kesalahan manusia sekaligus memungkinkan penemuan fitur baru dan efektif yang sering dilewatkan oleh metode manual tradisional. 

Kemampuan baru ini melampaui otomatisasi proses; ia menerapkan algoritma AI/ML eksklusif yang mereplikasi keahlian domain manusia. Algoritma secara otomatis menghasilkan dan mengevaluasi fitur perilaku yang bermakna (penghitung atau profil) yang secara langsung berdampak pada kinerja model deteksi penipuan. Dengan menggunakan AI tidak hanya untuk pelatihan model tetapi juga untuk langkah kompleks pembuatan fitur, kualitas model, penjelasan, dan akurasi prediksi ditingkatkan secara signifikan. 

Pembuatan fitur tradisional membosankan, memakan waktu dan sangat bergantung pada pengetahuan dan intuisi domain profesional data. Pemilihan fitur manual seringkali tidak memiliki standarisasi, sehingga analis yang berbeda atau bahkan analis yang sama dari waktu ke waktu dapat memilih set fitur yang berbeda, menghasilkan model dan hasil yang tidak konsisten. 

Dengan otomatisasi yang didukung AI, Safer Payments memberikan pendekatan standar, dapat direproduksi, dan tidak bias untuk pembuatan fitur. Proses ini mengurangi variabilitas dan memastikan hasil yang dapat diandalkan dan memberdayakan tim penipuan untuk menghasilkan model berkinerja tinggi yang lebih cepat mengubah pengembangan model dari seni manual menjadi ilmu pengetahuan otomatis yang cerdas. 

Cara kerjanya: Generator fitur didukung AI dalam 4 langkah mudah  

Kemampuan baru ini dengan mudah tertanam dalam 'Model Factory' IBM® Safer Payments, kumpulan alat yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat melatih, menguji, dan menerapkan model machine learning khusus dan aturan untuk memerangi ancaman yang muncul. 

Menggunakan antarmuka yang intuitif, kemampuan baru ini memungkinkan pengguna untuk:

  1. Pilih kumpulan data: Tentukan data untuk pelatihan, validasi, dan verifikasi. 
  2. Tentukan dimensi profil: Pilih atribut data mana yang dapat disertakan dalam pembuatan fitur baru. 
  3. Tetapkan parameter algoritma: Pilih dua parameter utama dari algoritma pemilihan fitur seperti: jumlah iterasi dan jumlah kandidat fitur yang dievaluasi dalam setiap iterasi.          
  4. Terapkan konvensi penamaan: Pilih konvensi penamaan yang digunakan untuk mendefinisikan fitur yang dihasilkan dengan jelas.          

Berbagai teknik analitik data digunakan untuk menghasilkan populasi fitur kandidat dengan menganalisis kumpulan data pelatihan. Dalam proses evolusi berulang, algoritma mensimulasikan, mengevaluasi, dan menilai setiap kandidat untuk menentukan kepentingan prediktif dan dampak keseluruhan pada kinerja model. Dalam setiap iterasi, fitur berkinerja tertinggi dipertahankan sementara kandidat berkinerja rendah diganti dengan variasi baru menggunakan seleksi, crossover, dan mutasi. Setelah proses selesai, fitur yang dievaluasi disajikan dengan penilaian terperinci dan statistik yang menggambarkan relevansinya, peningkatan deteksi, dan kontribusinya terhadap pengurangan positif palsu.

Mengapa ini penting: Otomatisasi menyeluruh

Dengan menanamkan otomatisasi didukung AI langsung ke dalam proses pembuatan model, IBM® Safer Payments memungkinkan tim penipuan bereaksi secara instan terhadap pola serangan baru, meningkatkan akurasi deteksi, mengurangi kesalahan positif, dan mengurangi upaya operasional. 

Kemampuan ini tidak hanya mempercepat pengembangan model, tetapi juga melengkapi otomatisasi menyeluruh dari pembuatan model penipuan, menghubungkan penyerapan data, pembuatan fitur, dan pelatihan model ke dalam satu workflow yang mulus di Model Factory. Analis penipuan sekarang dapat membangun, menguji, dan menerapkan model yang canggih dan dapat dijelaskan tanpa bergantung pada sumber daya ilmu data eksternal atau intervensi vendor. 

Hasilnya adalah ekosistem pencegahan penipuan yang lebih tangkas, transparan, dan mandiri yang memberdayakan lembaga untuk merespons lebih cepat ancaman yang muncul, memastikan kepercayaan peraturan dan terus meningkatkan kualitas model dalam skala besar. 

Sekarang tersedia untuk diimplementasikan

Pembuatan fitur dengan bantuan AI disertakan dalam IBM® Safer Payments v6.9, yang kini tersedia untuk diimplementasikan.  

