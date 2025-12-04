IBM® Safer Payments memperkenalkan pembuatan fitur perilaku bertenaga AI

Otomatisasi pembuatan fitur meningkatkan efisiensi dan skalabilitas dalam alur kerja machine learning, mengurangi upaya manual dan potensi kesalahan manusia sekaligus memungkinkan penemuan fitur baru dan efektif yang sering dilewatkan oleh metode manual tradisional.
Kemampuan baru ini melampaui otomatisasi proses; ia menerapkan algoritma AI/ML eksklusif yang mereplikasi keahlian domain manusia. Algoritma secara otomatis menghasilkan dan mengevaluasi fitur perilaku yang bermakna (penghitung atau profil) yang secara langsung berdampak pada kinerja model deteksi penipuan. Dengan menggunakan AI tidak hanya untuk pelatihan model tetapi juga untuk langkah kompleks pembuatan fitur, kualitas model, penjelasan, dan akurasi prediksi ditingkatkan secara signifikan.
Pembuatan fitur tradisional membosankan, memakan waktu dan sangat bergantung pada pengetahuan dan intuisi domain profesional data. Pemilihan fitur manual seringkali tidak memiliki standarisasi, sehingga analis yang berbeda atau bahkan analis yang sama dari waktu ke waktu dapat memilih set fitur yang berbeda, menghasilkan model dan hasil yang tidak konsisten.
Dengan otomatisasi yang didukung AI, Safer Payments memberikan pendekatan standar, dapat direproduksi, dan tidak bias untuk pembuatan fitur. Proses ini mengurangi variabilitas dan memastikan hasil yang dapat diandalkan dan memberdayakan tim penipuan untuk menghasilkan model berkinerja tinggi yang lebih cepat mengubah pengembangan model dari seni manual menjadi ilmu pengetahuan otomatis yang cerdas.