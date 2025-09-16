Menurut pendapat kami, pengakuan ini mencerminkan kekuatan IBM dalam menyederhanakan manajemen sistem di lingkungan yang heterogen dengan mengintegrasikan fungsi manajemen sistem.

Kami percaya IBM Workload Automation (IWA) menonjol karena kemampuannya untuk mendukung orkestrasi yang andal dan eksekusi alur kerja kompleks dalam skala besar. Kemampuan ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola ribuan pekerjaan di seluruh lingkungan, beradaptasi secara dinamis dengan tuntutan kinerja, dan memastikan bahwa proses utama selesai tepat waktu.

Dalam pandangan kami, Orkestrasi Data adalah contoh penggunaan yang sangat kuat untuk IWA. Ketika organisasi mempercepat transformasi digital, IWA memungkinkan pergerakan data yang aman dan cerdas melalui pipeline untuk analisis, pelaporan, dan layanan bisnis. Dengan kemampuan AI terintegrasi yang didukung oleh watsonx, platform ini mendukung penjadwalan prediktif, deteksi anomali, dan menanamkan keputusan berbasis AI ke dalam alur kerja.

Kemudahan penggunaan juga meningkat dengan antarmuka yang didesain ulang, katalog integrasi yang lebih luas, dan Transfer File Terkelola native. Peningkatan ini mengurangi kompleksitas operasional dan memberi tim visibilitas yang lebih jelas sambil meminimalkan upaya manual.

Analisis Gartner menyoroti kematangan pasar SOAP secara keseluruhan. Menurut pendapat kami, fleksibilitas hybrid IBM dan investasi berkelanjutan dalam inovasi AI menyiapkan Workload Automation untuk membantu perusahaan menyederhanakan orkestrasi dan mencapai efisiensi operasional dengan percaya diri.

Sumber: Gartner, Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms, Chris Saunderson, Cameron Haight, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 26 Agustus 2025. Gartner adalah merek dagang dan merek layanan terdaftar, dan Magic Quadrant adalah merek dagang terdaftar dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya di AS dan internasional dan digunakan di sini dengan izin. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi penelitiannya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi riset Gartner terdiri dari opini organisasi riset Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan apa pun terkait kelayakan untuk diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.