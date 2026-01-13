Model Frontier dirancang agar memiliki kemampuan luas menangani berbagai tugas. Jumlah parameter mereka yang besar membuatnya kuat, tetapi mahal untuk dioperasikan, sulit untuk diterapkan, dan tidak efisien untuk disesuaikan.

IBM mengambil pendekatan yang berbeda dengan keluarga model bahasa kecil (SLM) Granite yang dirancang untuk menskalakan AI perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab. Alih-alih melakukan pengoptimalan untuk skala maksimum, Granite dibangun untuk menjadi kecil, efisien, dan terbuka, membuat kustomisasi dengan data dari domain apa pun menjadi jauh lebih mudah dan lebih hemat biaya, tanpa memerlukan model yang dibangun sebelumnya untuk satu domain.

Pilihan produk Granite yang beragam memungkinkan organisasi untuk memilih model yang tepat untuk setiap contoh penggunaan, dan ketika disesuaikan, model-model ini dapat menyamai atau melampaui kinerja model-model frontier untuk berbagai tugas perusahaan dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Model Granite 4.0 terbaru memperluas keunggulan ini lebih jauh. Arsitektur hybrid mereka memberikan efisiensi dan skalabilitas tinggi, mengurangi kebutuhan memori hingga lebih dari 70% dalam skenario multi-sesi berkonteks panjang, namun tetap cepat dan responsif. Model Granite 4.0 mengungguli banyak model di kelasnya, dan bahkan model yang jauh lebih besar, pada tugas-tugas penting di lingkungan perusahaan seperti mengikuti instruksi, memanggil alat, dan Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Granite juga dirancang dengan standar kepercayaan dan transparansi terkemuka di industri. Granite adalah rangkaian model terbuka pertama yang mencapai sertifikasi ISO 42001 dan memperkuat komitmen IBM terhadap AI yang bertanggung jawab dan diatur. Rangkaian model Granite juga baru-baru ini menerima nilai tertinggi yang pernah tercatat dalam Indeks Transparansi Model Dasar Stanford University, dengan nilai transparansi 95%, sementara sebagian besar pengembang model lainnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.