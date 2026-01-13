Setelah bertahun-tahun bereksperimen dengan AI untuk tujuan umum, banyak perusahaan kini beralih ke model khusus yang dirancang untuk memberikan akurasi dan efisiensi yang lebih besar untuk domain tertentu.
Dalam sebuah laporan terbaru, Gartner mengamati pasar negara berkembang untuk model bahasa khusus domain (DSLM) dan mengidentifikasi IBM sebagai “perusahaan paling unggul” dalam pengaktifan DSLM pada 8 Desember 2025, mengutip model IBM Granite dan portofolio watsonx sebagai pembeda utama.
Menurut laporan tersebut, “kombinasi model Granite kelas enterprise IBM dan kemampuan platform watsonx berhasil mengatasi tantangan inti dalam pembuatan dan pengadopsian DSLM, seperti efisiensi model kecil, keterbukaan untuk fleksibilitas penerapan, ketersediaan data domain siap AI yang berkualitas dan tata kelola model. Keberhasilan ini menetapkan IBM sebagai pelopor dalam perlombaan kecanggihan DSLM untuk menyediakan layanan DSLM tepercaya kelas Enterprise.”
IBM percaya bahwa 2026 akan menandai titik balik dalam teknologi AI perusahaan, karena organisasi semakin memprioritaskan model yang dibangun, disesuaikan, dan diatur untuk domain tertentu. Model bahasa kecil (SLM) seperti IBM Granite memberikan dasar untuk pendekatan ini, memungkinkan perusahaan menyesuaikan AI secara efisien untuk berbagai contoh penggunaan khusus domain.
Gartner mendefinisikan DSLM sebagai “model AI generatif (Gen AI) yang telah dibuat atau dioptimalkan untuk kebutuhan industri tertentu, fungsi bisnis, atau kelas masalah.” Model-model ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi ketergantungan pada rekayasa prompt untuk serangkaian contoh penggunaan bernilai tinggi yang lebih sempit.
Gartner mengamati bahwa, “LLM generik yang bersifat umum dan seragam, meskipun serbaguna, tidak efisien dalam hal biaya dan tidak memberikan akurasi, kepercayaan, dan kontrol yang dibutuhkan oleh perusahaan.”
Ketika inisiatif AI sudah matang, perusahaan tidak perlu lagi mengadaptasi proses bisnis agar sesuai dengan model generik. Sebaliknya, mereka mengkhususkan model agar sesuai dengan data, alur kerja, dan lingkup peraturan mereka.
Model Frontier dirancang agar memiliki kemampuan luas menangani berbagai tugas. Jumlah parameter mereka yang besar membuatnya kuat, tetapi mahal untuk dioperasikan, sulit untuk diterapkan, dan tidak efisien untuk disesuaikan.
IBM mengambil pendekatan yang berbeda dengan keluarga model bahasa kecil (SLM) Granite yang dirancang untuk menskalakan AI perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab. Alih-alih melakukan pengoptimalan untuk skala maksimum, Granite dibangun untuk menjadi kecil, efisien, dan terbuka, membuat kustomisasi dengan data dari domain apa pun menjadi jauh lebih mudah dan lebih hemat biaya, tanpa memerlukan model yang dibangun sebelumnya untuk satu domain.
Pilihan produk Granite yang beragam memungkinkan organisasi untuk memilih model yang tepat untuk setiap contoh penggunaan, dan ketika disesuaikan, model-model ini dapat menyamai atau melampaui kinerja model-model frontier untuk berbagai tugas perusahaan dengan biaya yang jauh lebih rendah.
Model Granite 4.0 terbaru memperluas keunggulan ini lebih jauh. Arsitektur hybrid mereka memberikan efisiensi dan skalabilitas tinggi, mengurangi kebutuhan memori hingga lebih dari 70% dalam skenario multi-sesi berkonteks panjang, namun tetap cepat dan responsif. Model Granite 4.0 mengungguli banyak model di kelasnya, dan bahkan model yang jauh lebih besar, pada tugas-tugas penting di lingkungan perusahaan seperti mengikuti instruksi, memanggil alat, dan Retrieval-Augmented Generation (RAG).
Granite juga dirancang dengan standar kepercayaan dan transparansi terkemuka di industri. Granite adalah rangkaian model terbuka pertama yang mencapai sertifikasi ISO 42001 dan memperkuat komitmen IBM terhadap AI yang bertanggung jawab dan diatur. Rangkaian model Granite juga baru-baru ini menerima nilai tertinggi yang pernah tercatat dalam Indeks Transparansi Model Dasar Stanford University, dengan nilai transparansi 95%, sementara sebagian besar pengembang model lainnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
DSLM memberikan nilai ketika didasarkan pada data perusahaan, diterapkan ke dalam alur kerja nyata, dan diatur sepanjang siklus hidupnya.
Watsonx adalah portofolio AI IBM yang bekerja di cloud, aplikasi, model, agen, atau tipe data apa pun, yang memungkinkan organisasi untuk membangun dan menerapkan DSLM menggunakan investasi teknologi mereka yang sudah ada tanpa perlu menggantinya.
Kinerja DSLM ditentukan kualitas data yang mendasarinya. Dengan lebih dari 90% data perusahaan yang tidak terstruktur, watsonx membantu organisasi mengakses dan menyiapkan data tersebut untuk AI dan memungkinkan mereka menyesuaikan model seperti Granite untuk tugas-tugas tertentu. Model-model khusus tersebut kemudian dapat dioperasionalkan, mendukung agen yang menjalankan pekerjaan di seluruh perusahaan. Sepanjang siklus hidup ini, watsonx menyediakan tata kelola yang diperlukan untuk menjaga data, model, dan agen tetap aman dan patuh seiring perkembangannya.
Bersama-sama, Granite dan watsonx menyediakan fondasi hybrid, terbuka, terintegrasi, dan bertanggung jawab untuk AI khusus domain, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan, menerapkan, dan mengatur DSLM dalam skala besar.
IBM telah bekerja sama dengan ribuan organisasi di berbagai industri untuk mentransformasi cara mereka beroperasi dengan data dan AI. Dalam banyak kasus, pekerjaan tersebut berpusat pada model khusus untuk tugas-tugas tertentu dan cara mengoperasionalkannya dengan watsonx.
Dalam salah satu contoh, sebuah perusahaan telekomunikasi besar perlu menganalisis ratusan ribu transkrip panggilan layanan pelanggan setiap harinya. Mereka awalnya mengandalkan model frontier yang sangat besar, sehingga mendorong biaya operasional yang tinggi. Dengan beralih ke model Granite yang lebih kecil dan disesuaikan dengan data kepemilikan perusahaan, organisasi mampu mengurangi biaya secara signifikan sambil mempertahankan kinerja yang diperlukan untuk analisis transkrip skala besar.
Demikian pula, UFC menggunakan pipeline RAG yang didasarkan pada konten khusus domain dengan Granite® dan watsonx® untuk mendukung Insight Engine-nya, sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan kompleks tentang pertarungan dan petarung melalui antarmuka percakapan terpadu.
Dalam setiap kasus, kombinasi model Granite dan watsonx memungkinkan organisasi untuk beralih dari kemampuan AI generik ke sistem khusus domain yang dirancang untuk produksi.
Di masa mendatang, Gartner menyatakan bahwa, “fase berikutnya dari perlombaan model AI tidak akan bergantung pada kemampuan atau skala model mentah, tetapi pada seberapa efektif vendor dapat memadukan pengetahuan dan penalaran domain tertentu, tata kelola yang kuat, dan fleksibilitas penerapan dalam ekosistem yang koheren melalui DSLM.”
Saat kita memasuki tahun 2026, spesialisasi domain akan semakin menentukan inisiatif AI perusahaan mana yang akan berhasil. IBM meyakini bahwa kesuksesan tidak akan bergantung pada model yang berdiri sendiri, tetapi pada sistem yang memungkinkan kustomisasi, penerapan yang fleksibel di seluruh lingkungan hybrid, dan tata kelola di seluruh siklus hidup AI.
Model yang kecil, efisien, dan terbuka, dikombinasikan dengan data, orkestrasi, dan tata kelola kelas enterprise akan sangat penting untuk keberhasilan inisiatif AI pada tahun 2026 dan seterusnya.
Gartner, AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Domain-Specific Language Model Enablement, Roberta Cozza, Samantha Searle, 8 Desember 2025
GARTNER adalah merek dagang dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya. Gartner tidak mendukung perusahaan, vendor, produk atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk memilih hanya vendor dengan peringkat tertinggi atau penunjukan lainnya. Publikasi Gartner terdiri dari pendapat organisasi insight bisnis dan teknologi Gartner dan tidak boleh diartikan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan publikasi ini, termasuk jaminan kelayakan untuk diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.