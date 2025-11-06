IBM diakui sebagai Pemimpin di IDC MarketScape:
Penilaian Vendor Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Kepatuhan ESG di Seluruh Dunia, 2025
IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Penilaian Vendor Aplikasi Manajemen Pelaporan dan Kepatuhan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola di Seluruh Dunia 2025 (#US52995025, Mei 2025).
IDC MarketScape mencatat kekuatan IBM dalam akuisisi dan integrasi data, perhitungan metrik ESG, pelaporan yang difasilitasi, dan jaminan kepatuhan.
IBM menawarkan alat akuisisi dan integrasi data ESG komprehensif yang mengonsolidasikan informasi dari utilitas, vendor pihak ketiga, dan sistem bisnis internal, membantu klien mengotomatiskan pengambilan data dan memberikan insight yang akurat dalam skala besar.
Dalam IBM Envizi ESG Suite, IBM memfasilitasi perhitungan yang efisien dari berbagai metrik ESG, termasuk emisi karbon, melalui pustaka faktor emisi yang luas. Selain itu, Envizi menyederhanakan pengungkapan ESG dengan mendukung beberapa kerangka kerja, memungkinkan kolaborasi dan menanamkan analitik lanjutan untuk pelaporan yang dapat disesuaikan.
IBM juga telah diakui oleh perusahaan riset dan penasihat independen Verdantix di berbagai laporan. Di Kuadran Hijau: Perangkat Lunak Pelaporan ESG & Keberlanjutan, 2025, IBM ditempatkan sebagai pemimpin dan dalam Inovator Cerdas: Perangkat Lunak Manajemen Karbon, 2025, Verdantix mencatat kemampuan IBM yang berbeda dalam perkiraan emisi, pemodelan risiko transisi, dan perencanaan dekarbonisasi strategis. IBM lebih lanjut dipuji karena penggunaan AI yang inovatif dalam perkiraan emisi, secara otomatis mengintegrasikan anggaran keuangan dan kumpulan data lainnya untuk menyempurnakan perkiraan dengan akurasi yang lebih besar.
Kami percaya pengakuan dari IDC MarketScape dan Verdantix ini menekankan peran IBM sebagai mitra tepercaya bagi organisasi yang menangani kompleksitas pelaporan dan kepatuhan ESG seraya mendorong kemajuan yang terukur menuju tujuan keberlanjutan.
Tentang IDC MarketScape: Model penilaian vendor IDC MarketScape dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang kesesuaian kompetitif pemasok teknologi dan layanan di pasar tertentu. Metodologi riset menggunakan metodologi penilaian yang ketat berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif yang menghasilkan ilustrasi grafis tunggal dari posisi masing-masing vendor dalam pasar tertentu. IDC MarketScape menyediakan kerangka kerja yang jelas di mana penawaran produk dan layanan, kemampuan dan strategi, dan faktor keberhasilan pasar saat ini dan masa depan dari vendor TI dan telekomunikasi dapat dibandingkan secara bermakna. Kerangka kerja ini juga memberikan penilaian 360 derajat kepada pembeli teknologi tentang kekuatan dan kelemahan vendor saat ini dan calon vendor.
Tentang Verdantix: Verdantix adalah perusahaan riset dan penasihat independen yang melayani basis klien global yang terdiri dari perusahaan paling inovatif di dunia, vendor teknologi dan layanan, dan investor. Insight dan analisis kami merupakan fondasi dari data paling terperinci yang tersedia di pasar digital yang kami layani. Hal ini memungkinkan kami untuk membuat perkiraan yang sangat akurat dan prediksi gambaran menyeluruh yang diandalkan para pemimpin bisnis ketika mereka menetapkan untuk mencapai tujuan terpenting mereka. verdantix.com