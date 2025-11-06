IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Penilaian Vendor Aplikasi Manajemen Pelaporan dan Kepatuhan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola di Seluruh Dunia 2025 (#US52995025, Mei 2025).

IDC MarketScape mencatat kekuatan IBM dalam akuisisi dan integrasi data, perhitungan metrik ESG, pelaporan yang difasilitasi, dan jaminan kepatuhan.

IBM menawarkan alat akuisisi dan integrasi data ESG komprehensif yang mengonsolidasikan informasi dari utilitas, vendor pihak ketiga, dan sistem bisnis internal, membantu klien mengotomatiskan pengambilan data dan memberikan insight yang akurat dalam skala besar.