IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Analisis Data dan Platform Tata Kelola 

IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Analisis Data dan Platform Tata Kelola.
Kami percaya pengakuan ini mencerminkan fokus berkelanjutan IBM dalam memberikan solusi inovatif dan lengkap yang memungkinkan organisasi mengelola data dan AI pada skala perusahaan—di seluruh lingkungan hybrid, industri yang diatur, dan ekosistem data yang semakin beragam.
Ketika organisasi mempercepat adopsi AI, persyaratan tata kelola ikut berkembang. Data tidak lagi terbatas pada sistem terstruktur atau tim terpusat. Ini mencakup konten tidak terstruktur, produk data, dan model AI yang terus berkembang. Tata kelola harus berkembang seiring dengan realitas tersebut.
Strategi tata kelola data dan analitik IBM berpusat pada watsonx, platform data terbuka dan AI terintegrasi IBM yang dirancang untuk lingkungan hybrid. Dalam portofolio watsonx, watsonx.data intelligence menyediakan fondasi terpadu untuk mengatur aset data, sedangkan watsonx.governance memperluas tata kelola ke model AI dan alur kerja.
Bersama-sama, kemampuan ini membantu organisasi menerapkan tata kelola yang konsisten di data dan AI—mendukung kepercayaan, transparansi, dan kepatuhan di sepanjang siklus penuhnya.
Dengan watsonx.data intelligence, IBM menyatukan kemampuan tata kelola pra-terintegrasi—termasuk pengkatalogan data, garis keturunan, dan manajemen produk data—ke dalam satu pengalaman yang kohesif.
Lapisan metadata bersama dengan watsonx.governance memungkinkan organisasi mengelola tata kelola di seluruh data terstruktur dan tidak terstruktur, serta aset AI, menggunakan kebijakan dan kontrol yang konsisten. Pendekatan terpadu ini makin penting karena sistem AI pindah dari eksperimen ke produksi.
IBM menerapkan AI agen untuk membantu menyederhanakan dan meningkatkan skala operasi tata kelola. Kemampuan dalam watsonx.data intelligence mendukung agen didukung AI yang membantu pengguna menemukan, memahami, dan menggunakan data tepercaya melalui interaksi bahasa alami—tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam.
Pengalaman berbasis agen ini membantu konsumen data bekerja lebih mandiri, sekaligus mengurangi beban operasional pada tim tata kelola dan teknik. Gartner mengutip inovasi IBM di bidang ini, termasuk asisten agen, dukungan untuk kurasi dan garis keturunan data tidak terstruktur dan deteksi anomali lanjutan menggunakan pemeriksaan stabilitas historis.
Sebagian besar kerangka kerja tata kelola AI dirancang untuk kondisi ideal. IBM dibangun untuk organisasi yang beroperasi di bawah pengawasan peraturan yang konstan, di mana tata kelola harus menahan tekanan dunia nyata di seluruh data, analitik, dan AI.
Dengan watsonx.governance, kontrol tata kelola disematkan, otomatis, dan dapat diaudit—bukan manual, tanpa pengelolaan, dan tidak diterapkan setelah kejadian. Kebijakan, garis keturunan, dan pengawasan diintegrasikan langsung ke dalam bagaimana data dan AI dibuat, dikelola, dan digunakan.
Pendekatan ini membantu mengalihkan kepatuhan dari latihan episodik ke kemampuan operasional berkelanjutan. Tata kelola menjadi bagian dari alur kerja sehari-hari, bukan gangguan yang dipicu oleh audit atau insiden.
Bagi pelanggan, ini diterjemahkan menjadi hasil nyata. Tim menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mempersiapkan audit dan lebih banyak waktu untuk memberikan nilai bisnis. Risiko ditangani lebih awal—sebelum menjadi temuan, eskalasi, atau berita utama.
IBM Lanjutkan berinvestasi dalam kurasi produk data otonom, tata kelola yang didukung AI, dan manajemen terpadu untuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Kami percaya pengakuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan IBM untuk membantu organisasi membangun fondasi tepercaya untuk data dan AI saat ini dan di masa depan.
