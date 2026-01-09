IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Analisis Data dan Platform Tata Kelola 

IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Analisis Data dan Platform Tata Kelola.

Kami percaya pengakuan ini mencerminkan fokus berkelanjutan IBM dalam memberikan solusi inovatif dan lengkap yang memungkinkan organisasi mengelola data dan AI pada skala perusahaan—di seluruh lingkungan hybrid, industri yang diatur, dan ekosistem data yang semakin beragam.

Ketika organisasi mempercepat adopsi AI, persyaratan tata kelola ikut berkembang. Data tidak lagi terbatas pada sistem terstruktur atau tim terpusat. Ini mencakup konten tidak terstruktur, produk data, dan model AI yang terus berkembang. Tata kelola harus berkembang seiring dengan realitas tersebut.