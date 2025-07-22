IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025

22 Juli 2025
IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Global Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 (doc #US53615325, Juni 2025).
Kami percaya pengakuan ini menegaskan kemampuan komprehensif IBM OpenPages, rangkaian fitur yang kuat, dan visi strategis dalam membantu organisasi menghadapi dunia tata kelola, risiko, dan kepatuhan yang makin kompleks.
" IBM OpenPages menunjukkan kemampuan luar biasa dalam manajemen risiko terintegrasi, dengan kekuatan khusus dalam analitik berbasis AI dan otomatisasi kepatuhan terhadap peraturan,” kata Phil Harris, Research Director of GRC Services and Software. “Visi dan eksekusi strategis mereka telah memosisikan mereka sebagai pemimpin di bidang GRC perusahaan.”
Kerangka kerja evaluasi IDC MarketScape yang ketat memberikan penilaian pihak ketiga yang objektif dan dapat dipercaya oleh organisasi saat membuat keputusan Teknologi GRC:
Menurut laporan:
“IBM OpenPages menyediakan kemampuan GRC lintas organisasi yang komprehensif dengan semua fitur yang dapat digunakan oleh organisasi GRC yang matang. OpenPages juga mencakup integrasi dengan watsonx.ai, kerangka kerja AI generatif dan machine learning IBM yang secara agresif diintegrasikan oleh perusahaan di seluruh platform untuk membantu menyederhanakan tugas pengguna akhir, sehingga menghasilkan insight unik, meningkatkan objektivitas, dan memberikan hasil yang dapat ditindaklanjuti.
Fungsionalitas AI memungkinkan pengguna menghasilkan output seperti ringkasan risiko, narasi kontrol, dan laporan penilaian dengan input manual minimal, yang secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas dokumentasi rutin. Arsitektur platform mendukung pembuatan prototipe dan penerapan contoh penggunaan baru dengan cepat, dengan kemampuan untuk mengonfigurasi dan mengoperasionalkan alur kerja dalam hitungan hari. Hal ini sangat relevan di lingkungan yang diatur, di mana transparansi, auditabilitas, dan keterlacakan konten yang dihasilkan AI sangat penting.”
Organisasi-organisasi terkemuka di bidang layanan keuangan, perawatan kesehatan, dan industri teregulasi lainnya memanfaatkan OpenPages untuk:
Di dalam lingkungan risiko dinamis saat ini, dukungan dari IBM membuat Anda siap menghadapi perubahan peraturan sambil mengoptimalkan proses manajemen risiko Anda. Kami percaya bahwa pengakuan dari IDC MarketScape memvalidasi komitmen berkelanjutan IBM terhadap inovasi di bidang yang sangat penting ini.
Temukan bagaimana IBM OpenPages dapat mengubah pendekatan Anda terhadap tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Baca salinan laporannya di sini dan lihat sendiri mengapa para analis industri terus mengakui IBM sebagai Pemimpin dalam solusi GRC.