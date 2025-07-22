IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025

IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Penilaian Vendor IDC MarketScape: Global Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 (doc #US53615325, Juni 2025).

Kami percaya pengakuan ini menegaskan kemampuan komprehensif IBM OpenPages, rangkaian fitur yang kuat, dan visi strategis dalam membantu organisasi menghadapi dunia tata kelola, risiko, dan kepatuhan yang makin kompleks.

" IBM OpenPages menunjukkan kemampuan luar biasa dalam manajemen risiko terintegrasi, dengan kekuatan khusus dalam analitik berbasis AI dan otomatisasi kepatuhan terhadap peraturan,” kata Phil Harris, Research Director of GRC Services and Software. “Visi dan eksekusi strategis mereka telah memosisikan mereka sebagai pemimpin di bidang GRC perusahaan.”