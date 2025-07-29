IBM dinobatkan sebagai pemimpin dalam B2B Middleware

29 Juli 2025

Penulis

Joann Do

Americas Sterling Sales & Go-to-Market Leader

IBM

IBM tetap menjadi pemimpin pasar di pasar B2B Middleware yang mencakup integrasi di antara bisnis dan transfer file terkelola.  Berbagai solusi Integrasi B2B IBM mendapatkan nilai tertinggi dalam laporan baru IDC, MarketScape: Penilaian Vendor Business-to-Business (B2B) Middleware 2024 di Seluruh Dunia.

IBM® Sterling B2B Integration Suite sebelumnya adalah solusi utama yang dievaluasi untuk laporan ini, dengan kemampuan tambahan yang mencakup semua solusi yang berdekatan dalam Portofolio Integrasi B2B IBM.

Catatan penting dari laporan tersebut

Rangkaian yang kuat ini menawarkan serangkaian kemampuan komprehensif yang dirancang untuk mengatasi setiap aspek tantangan integrasi B2B Anda. Komponen inti yang menjadikan IBM Sterling B2B Integration Suite pilihan tepercaya untuk bisnis di seluruh dunia adalah:

  • IBM Sterling B2B Integrator : Menyatukan semua proses B2B dan EDI Anda yang rumit dalam satu gateway yang tangguh, sehingga merampingkan interaksi komunitas mitra.
  • IBM Sterling File Gateway : Mengonsolidasikan semua transfer file berbasis internet Anda ke dalam satu gateway edge yang sangat aman dan selalu aktif, memastikan konektivitas perusahaan yang andal.
  • IBM Sterling Transformation Extender : Mengintegrasikan transaksi industri yang beragam di seluruh perusahaan Anda dengan lancar, memastikan pertukaran data yang akurat dengan pelanggan, pemasok, dan mitra.
  • IBM Sterling Control Center Monitor: Memberikan visibilitas real-time yang andal dan tata kelola yang kuat di seluruh B2B dan lingkungan transfer file terkelola Anda, dengan monitoring and analytics yang komprehensif.

Laporan tahunan ini juga menekankan dedikasi IBM untuk menyelesaikan masalah klien dalam perkembangan pengembangan untuk:

  1. UI/UX yang dimodernisasi untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan memperluas kebergunaan bagi pengguna nonteknis
  2. Kemampuan Integrasi Hybrid sebagai Platform (iPaaS) untuk mengatasi kebutuhan yang muncul akan dukungan latensi sangat real-time

Selain itu, IBM Hybrid iPaaS memberdayakan klien untuk membangun dan menerapkan di mana saja dengan kepatuhan yang lebih mudah, kontrol yang lebih baik, dan asisten AI Generatif untuk komposisi no-code, sehingga meningkatkan produktivitas.

Kepemimpinan diakui

Solusi yang dirancang untuk mengamankan dan menyederhanakan interaksi sangat penting dalam jumlah besar antara organisasi klien dengan pemasok, pelanggan, dan mitra dagang lainnya yang mengoptimalkan interaksi tersebut, dan mengintegrasikannya dengan lancar di seluruh sistem dan aplikasi—sehingga mencapai kemampuan dan pemantauan tingkat lanjut yang tinggi, kemampuan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan ketahanan.

IBM juga dikenal karena fleksibilitasnya pada waktu proses melalui antarmuka yang berbeda dan kumpulan pakar lebih besar yang memungkinkan klien untuk memanfaatkan solusi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka, dan bekerja sama dengan IBM sebagai mitra untuk mengatasi tantangan perusahaan, yang menghasilkan banyak penerapan jangka panjang dan kepuasan klien yang tinggi. Laporan IDC mengevaluasi 13 vendor di 17 kategori, menyoroti kepemimpinan IBM untuk solusi Integrasi B2B Middleware.

Pengakuan dari IDC ini datang di tengah komitmen IBM terhadap klien kami dan membangun kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar. Visi IBM untuk Middleware Integrasi B2B adalah meningkatkan pengalaman pengguna melalui “jalur integrasi super” yang baru dan solusi berbasis AI yang akan meningkatkan postur keamanan dan merampingkan interaksi yang penting bagi bisnis, yang pada akhirnya memberdayakan pengguna dengan insight dan ketangkasan, menjadikan perusahaan tangguh, berskala besar, dan dioptimalkan untuk lingkungan yang kompleks saat ini dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah, keamanan dan kepatuhan baru, serta meningkatkan volume mitra dagang dan transfer file.

Baca laporan lengkap IDC di sini

Jelajahi Portofolio Integrasi B2B IBM

