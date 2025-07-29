29 Juli 2025
IBM tetap menjadi pemimpin pasar di pasar B2B Middleware yang mencakup integrasi di antara bisnis dan transfer file terkelola. Berbagai solusi Integrasi B2B IBM mendapatkan nilai tertinggi dalam laporan baru IDC, MarketScape: Penilaian Vendor Business-to-Business (B2B) Middleware 2024 di Seluruh Dunia.
IBM® Sterling B2B Integration Suite sebelumnya adalah solusi utama yang dievaluasi untuk laporan ini, dengan kemampuan tambahan yang mencakup semua solusi yang berdekatan dalam Portofolio Integrasi B2B IBM.
Rangkaian yang kuat ini menawarkan serangkaian kemampuan komprehensif yang dirancang untuk mengatasi setiap aspek tantangan integrasi B2B Anda. Komponen inti yang menjadikan IBM Sterling B2B Integration Suite pilihan tepercaya untuk bisnis di seluruh dunia adalah:
Laporan tahunan ini juga menekankan dedikasi IBM untuk menyelesaikan masalah klien dalam perkembangan pengembangan untuk:
Selain itu, IBM Hybrid iPaaS memberdayakan klien untuk membangun dan menerapkan di mana saja dengan kepatuhan yang lebih mudah, kontrol yang lebih baik, dan asisten AI Generatif untuk komposisi no-code, sehingga meningkatkan produktivitas.
Solusi yang dirancang untuk mengamankan dan menyederhanakan interaksi sangat penting dalam jumlah besar antara organisasi klien dengan pemasok, pelanggan, dan mitra dagang lainnya yang mengoptimalkan interaksi tersebut, dan mengintegrasikannya dengan lancar di seluruh sistem dan aplikasi—sehingga mencapai kemampuan dan pemantauan tingkat lanjut yang tinggi, kemampuan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan ketahanan.
IBM juga dikenal karena fleksibilitasnya pada waktu proses melalui antarmuka yang berbeda dan kumpulan pakar lebih besar yang memungkinkan klien untuk memanfaatkan solusi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka, dan bekerja sama dengan IBM sebagai mitra untuk mengatasi tantangan perusahaan, yang menghasilkan banyak penerapan jangka panjang dan kepuasan klien yang tinggi. Laporan IDC mengevaluasi 13 vendor di 17 kategori, menyoroti kepemimpinan IBM untuk solusi Integrasi B2B Middleware.
Pengakuan dari IDC ini datang di tengah komitmen IBM terhadap klien kami dan membangun kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar. Visi IBM untuk Middleware Integrasi B2B adalah meningkatkan pengalaman pengguna melalui “jalur integrasi super” yang baru dan solusi berbasis AI yang akan meningkatkan postur keamanan dan merampingkan interaksi yang penting bagi bisnis, yang pada akhirnya memberdayakan pengguna dengan insight dan ketangkasan, menjadikan perusahaan tangguh, berskala besar, dan dioptimalkan untuk lingkungan yang kompleks saat ini dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah, keamanan dan kepatuhan baru, serta meningkatkan volume mitra dagang dan transfer file.
Baca laporan lengkap IDC di sini