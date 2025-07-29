Solusi yang dirancang untuk mengamankan dan menyederhanakan interaksi sangat penting dalam jumlah besar antara organisasi klien dengan pemasok, pelanggan, dan mitra dagang lainnya yang mengoptimalkan interaksi tersebut, dan mengintegrasikannya dengan lancar di seluruh sistem dan aplikasi—sehingga mencapai kemampuan dan pemantauan tingkat lanjut yang tinggi, kemampuan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan ketahanan.

IBM juga dikenal karena fleksibilitasnya pada waktu proses melalui antarmuka yang berbeda dan kumpulan pakar lebih besar yang memungkinkan klien untuk memanfaatkan solusi dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka, dan bekerja sama dengan IBM sebagai mitra untuk mengatasi tantangan perusahaan, yang menghasilkan banyak penerapan jangka panjang dan kepuasan klien yang tinggi. Laporan IDC mengevaluasi 13 vendor di 17 kategori, menyoroti kepemimpinan IBM untuk solusi Integrasi B2B Middleware.

Pengakuan dari IDC ini datang di tengah komitmen IBM terhadap klien kami dan membangun kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar. Visi IBM untuk Middleware Integrasi B2B adalah meningkatkan pengalaman pengguna melalui “jalur integrasi super” yang baru dan solusi berbasis AI yang akan meningkatkan postur keamanan dan merampingkan interaksi yang penting bagi bisnis, yang pada akhirnya memberdayakan pengguna dengan insight dan ketangkasan, menjadikan perusahaan tangguh, berskala besar, dan dioptimalkan untuk lingkungan yang kompleks saat ini dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah, keamanan dan kepatuhan baru, serta meningkatkan volume mitra dagang dan transfer file.

Baca laporan lengkap IDC di sini

Jelajahi Portofolio Integrasi B2B IBM