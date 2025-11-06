IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Layanan Perlindungan Data dan Tata Kelola IDC MarketScape 2025

Kami percaya IBM berbeda berkat pendekatan holistik terhadap perlindungan data, privasi, dan tata kelola. Sebagai mitra tepercaya strategis untuk transformasi perusahaan skala besar, IBM menyatukan keahlian domain yang mendalam, teknologi terdepan di industri, dan fokus tanpa henti pada hasil bisnis. Mulai dari strategi dan tata kelola siber hingga praktik keamanan data, kami menawarkan strategi menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap klien.
Kekuatan utama yang disorot dalam Laporan IDC MarketScape meliputi:
- Penyampaian layanan yang berfokus pada nilai bisnis: IBM menyediakan pendekatan sistematis dan terprogram untuk transformasi keamanan data yang membantu klien menghindari perangkap umum “mengabaikan/atau meremehkan dampak bisnis dari kontrol.” IBM menempatkan penekanan signifikan pada manajemen perubahan dan kolaborasi tata kelola antara berbagai pemangku kepentingan dan fungsi bisnis untuk transformasi keamanan data yang efektif.
- Keunggulan tata kelola AI dan penilaian risiko: Dalam Survei Layanan Perlindungan dan Tata Kelola Data IDC bulan Agustus 2025 (n = 1.018), IBM mendapatkan peringkat pelanggan yang kuat untuk berbagai bidang seperti manajemen siklus hidup data, enkripsi data, silsilah dan asal-usul data, desain program privasi, serta pemetaan dan penilaian privasi. Pengakuan ini menyoroti kemampuan privasi data IBM yang kuat di samping perlindungan keamanan data. Khusus untuk tata kelola AI dan kemampuan layanan penilaian risiko data AI, IBM menerima peringkat yang sangat baik, yang mewakili posisi kompetitifnya yang solid di semua bidang ini.
- Inovasi DLP AI multiagen: Ini mewakili inovasi hebat dalam layanan perlindungan data melalui sistem manajemen peringatan cerdas yang mengurangi overhead operasional dan mempercepat respons insiden. Pendekatan multiagen IBM mengubah implementasi DLP reaktif tradisional menjadi sistem pembelajaran mandiri proaktif yang memberikan rekomendasi respons otomatis dan mengurangi tingkat positif palsu yang biasanya membanjiri tim operasi keamanan.
- Kepemimpinan kriptografi pasca-quantum: IBM Research memberikan nilai yang signifikan, berdasarkan kontribusi pada algoritma pasca-quantum standar NIST. Kemampuan aman dari quantum—dikombinasikan dengan pendekatan ketangkasan kripto IBM—memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap standar kriptografi baru saat kemunculannya, menempatkan IBM di depan waktu permintaan pasar tetapi tetap memastikan strategi perlindungan data yang tetap relevan pada masa mendatang.
Pendekatan IBM didasarkan pada mengantisipasi perubahan, baik dalam teknologi, peraturan, atau ancaman. Dengan fondasi yang kuat dalam tata kelola AI, kriptografi canggih, dan model layanan yang selaras dengan bisnis, IBM memberdayakan organisasi untuk melindungi apa yang paling penting, sekarang dan kelak.