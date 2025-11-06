IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Layanan Perlindungan Data dan Tata Kelola IDC MarketScape 2025

Dengan bangga kami umumkan bahwa IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Penilaian Vendor Layanan Perlindungan dan Tata Kelola Data di Seluruh Dunia 2025 (dokumen # US52973625, Oktober 2025). Kami percaya pengakuan ini menyoroti komitmen IBM untuk memberikan solusi mutakhir yang membantu organisasi di seluruh dunia mengamankan data mereka, memperkuat privasi, dan terus memenuhi standar tata kelola yang terus berkembang.

Bagi para eksekutif bisnis dan keamanan, memilih mitra yang tepat sangatlah penting, tidak hanya untuk kepatuhan, tetapi juga untuk membangun organisasi yang tangguh, berorientasi pada risiko, dan didorong oleh nilai. Kami percaya penilaian IDC MarketScape menekankan kemampuan IBM sebagai penasihat strategis, inovator tepercaya, dan mitra implementasi yang sangat terampil, memungkinkan klien untuk mengantisipasi lingkungan peraturan dan ancaman yang kompleks dan berubah dengan cepat.