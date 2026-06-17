Ketika organisasi pindah dari eksperimen AI ke penerapan skala perusahaan, tata kelola tidak dapat lagi bergantung pada pos pemeriksaan atau dokumentasi saja. Perusahaan membutuhkan visibilitas ke mana AI digunakan, bagaimana paparan risiko berubah, dan apakah kontrol yang tepat diterapkan di seluruh model, vendor, dan lingkungan penerapan.

Di IBM®, kami percaya tata kelola AI harus dikombinasikan dengan prinsip-prinsip GRC yang telah terbukti. Dengan watsonx.governance, organisasi dapat membangun visibilitas ke dalam aset dan risiko AI, menerapkan kontrol yang didasarkan pada operasi bisnis dan kewajiban peraturan, dan mendorong akuntabilitas platform agnostik di seluruh siklus hidup AI.

Ketika adopsi AI semakin cepat, pasar harus memperhatikan pendekatan tata kelola yang memberikan visibilitas, kontrol, dan akuntabilitas pada skala perusahaan untuk membantu organisasi pindah lebih cepat sambil mempertahankan kepercayaan pada sistem AI mereka.