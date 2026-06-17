Bagi kami, pengakuan ini menggarisbawahi visi IBM® untuk membantu organisasi mengelola AI secara bertanggung jawab dan untuk kemampuan untuk mengeksekusi ketika kemampuan dan teknologi berkembang pesat.
Perusahaan mempercepat adopsi AI mereka untuk mengubah Operasi sehari-hari, meningkatkan Pengalaman pelanggan, dan buka nilai bisnis baru. Ketika AI semakin tertanam dalam proses bisnis penting dan dalam aplikasi yang menghadap pelanggan, organisasi menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengatur AI secara bertanggung jawab, mengelola risiko, dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang muncul.
Hari ini, kami dengan bangga mengumumkan bahwa IBM® telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Platform Tata Kelola AI.
Magic Quadrant pertama untuk Platform Tata Kelola AI oleh Gartner adalah momen yang menentukan untuk kategori pasar yang masih terbentuk. Ketika organisasi pindah dari eksperimen AI ke penerapan skala perusahaan, IBM® diposisikan secara unik untuk membantu menentukan masa depan tata kelola AI dengan pendekatan komprehensif yang menyatukan tata kelola, risiko, kepatuhan, dan pengawasan operasional, yang terhubung dengan hasil bisnis. Menurut pendapat kami, pengakuan ini menggarisbawahi visi IBM® untuk membantu organisasi mengelola AI secara bertanggung jawab dan untuk kemampuan untuk mengeksekusi ketika kemampuan dan teknologi berkembang pesat.
Ketika organisasi pindah dari eksperimen AI ke penerapan skala perusahaan, tata kelola tidak dapat lagi bergantung pada pos pemeriksaan atau dokumentasi saja. Perusahaan membutuhkan visibilitas ke mana AI digunakan, bagaimana paparan risiko berubah, dan apakah kontrol yang tepat diterapkan di seluruh model, vendor, dan lingkungan penerapan.
Di IBM®, kami percaya tata kelola AI harus dikombinasikan dengan prinsip-prinsip GRC yang telah terbukti. Dengan watsonx.governance, organisasi dapat membangun visibilitas ke dalam aset dan risiko AI, menerapkan kontrol yang didasarkan pada operasi bisnis dan kewajiban peraturan, dan mendorong akuntabilitas platform agnostik di seluruh siklus hidup AI.
Ketika adopsi AI semakin cepat, pasar harus memperhatikan pendekatan tata kelola yang memberikan visibilitas, kontrol, dan akuntabilitas pada skala perusahaan untuk membantu organisasi pindah lebih cepat sambil mempertahankan kepercayaan pada sistem AI mereka.
Kami percaya tata kelola AI berkembang melampaui pengawasan model sederhana menjadi disiplin perusahaan yang lebih luas. Organisasi membutuhkan visibilitas ke dalam contoh penggunaan dan aplikasi AI mereka, kontrol perlu diselaraskan dengan persyaratan bisnis dan peraturan, dan mereka membutuhkan akuntabilitas yang meluas di seluruh ekosistem AI yang semakin kompleks. IBM® membantu mendefinisikan era baru tata kelola ini dengan menggabungkan tata kelola AI dan kemampuan GRC di watsonx.governance, memungkinkan organisasi untuk mengoperasionalkan visibilitas, kontrol, dan akuntabilitas di seluruh siklus hidup AI.
Tata kelola tidak lagi menjadi pertimbangan di masa depan, karena AI yang bertanggung jawab sekarang menjadi keharusan bisnis. Organisasi membutuhkan visibilitas ke dalam aset AI, model, risiko, kontrol, dan kewajiban kepatuhan di lingkungan yang semakin kompleks. IBM® Lanjutkan berinvestasi dalam kemampuan yang membantu pelanggan mencapai visibilitas penuh dan menskalakan program tata kelola secara lebih efektif.
Mendatang, peta jalan IBM® mencakup fitur-fitur baru seperti Grafik Tata Kelola untuk memusatkan inventaris aset AI dan garis keturunan, kemampuan pemindaian cakrawala AI untuk pemantauan peraturan, dan contoh penggunaan yang dirancang untuk membantu mengotomatiskan alur kerja risiko dan kepatuhan. Investasi ini mencerminkan strategi IBM® untuk membuat tata kelola AI lebih cerdas, proaktif, dan terintegrasi ke dalam operasi bisnis sehari-hari.
Ketika organisasi pindah dari eksperimen AI ke penerapan di seluruh perusahaan, tata kelola akan memainkan peran sentral dalam membangun kepercayaan, mengelola risiko, dan memungkinkan inovasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Kami percaya pengakuan IBM® sebagai Pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk Platform Tata Kelola AI memperkuat komitmen kami untuk membantu klien membangun, menerapkan, dan mengelola AI secara bertanggung jawab. Melalui watsonx.governance, IBM® akan terus memberikan kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk mengatur AI dengan percaya diri, memenuhi harapan peraturan yang berkembang, dan mempercepat nilai bisnis dari AI.
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Gartner Magic Quadrant untuk Platform Tata Kelola AI, Lauren Kornutick, Sumit Agarwal, Priya Sundararaman, Nader Henein, Brandon Medford, Rabu 17 Juni 2026
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Grafik ini diterbitkan oleh Gartner, Inc. sebagai bagian dari dokumen riset yang lebih besar dan harus dievaluasi dalam konteks keseluruhan dokumen. Dokumen Gartner tersedia berdasarkan permintaan dari IBM®.