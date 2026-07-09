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IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 dari Everest Group

Pengakuan ini menggarisbawahi visi IBM untuk membantu klien mengubah pemasaran untuk era AI dan mengubah inovasi menjadi nilai bisnis.

diterbitkan 9 Juli 2026

Organisasi memiliki lebih banyak teknologi pemasaran, lebih banyak data, dan lebih banyak kemampuan AI daripada sebelumnya. Namun, banyak yang masih bekerja untuk menerjemahkan investasi tersebut menjadi pengalaman pelanggan yang lebih baik, efisiensi yang lebih besar, dan hasil bisnis yang terukur.

Pada saat yang sama, industri memasuki fase baru adopsi AI. Organisasi ingin memonetisasi gen AI dan berlanjut ke tahap berikutnya setelah uji coba. Tetapi sebagian besar CMO kesulitan menentukan proses yang tepat. Karena anggaran tidak bertambah atau terbatas, para pemimpin pemasaran makin diawasi dengan ketat untuk menunjukkan dampak bisnis yang terukur dari setiap investasi pemasaran, MarTech, dan AI.

Dengan latar belakang ini, IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 dari Everest Group. Pengakuan ini mencerminkan kemampuan IBM untuk membantu organisasi memodernisasi model operasi pemasaran, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat adopsi kemampuan pemasaran yang didukung AI. Menurut Everest Group, Pemimpin menunjukkan kemampuan yang kuat dalam transformasi pemasaran menyeluruh, yang menggabungkan strategi, pengalaman, data, teknologi, dan AI untuk mendorong hasil bisnis yang terukur.

Bagaimana IBM membantu klien mentransformasi pemasaran

Organisasi saat ini perlu menghubungkan strategi, operasi, pengalaman pelanggan, data, teknologi, dan AI untuk menciptakan hasil bisnis yang terukur. IBM membantu klien mengatasi prioritas ini melalui kombinasi konsultasi, teknologi, dan keahlian industri.

IBM membantu klien mempercepat transformasi pemasaran melalui kemampuan seperti:

  • Transformasi di seluruh perusahaan. IBM menyatukan strategi, desain, dan operasi untuk membantu organisasi mengubah persepsi tentang cara kerja pemasaran di seluruh perusahaan, bukan sebagai kumpulan inisiatif yang terputus, tetapi sebagai pendorong pertumbuhan yang terintegrasi.
  • Keahlian khusus industri. Dari retail dan jasa keuangan hingga perawatan kesehatan, media, dan perjalanan, IBM menggabungkan pengetahuan industri yang mendalam dengan kemampuan transformasi pemasaran untuk membantu klien mengatasi tantangan unik di sektor mereka.
  • Inovasi yang didukung AI. Portofolio kemampuan yang didukung AI milik IBM, termasuk watsonx Orchestrate dan IBM Consulting Advantage membantu organisasi membangun, menerapkan, dan mengatur agen AI di seluruh alur kerja pemasaran. Investasi IBM dalam ekosistem data dan AI modern, termasuk solusi yang dikembangkan dengan Confluent, juga membantu klien mengaktifkan data dan kecerdasan dalam skala besar.
  • Pengalaman pelanggan yang terhubung. Melalui Experience Orchestrator, IBM membantu organisasi merampingkan pengalaman perdagangan menyeluruh yang dapat disesuaikan ulang, menciptakan perjalanan yang lebih mulus bagi pelanggan sambil meningkatkan kelincahan di seluruh operasi pemasaran dan perdagangan.
  • Pendekatan ekosistem yang kuat. Proposisi IBM yang berbasis ekosistem, membantu klien menyatukan teknologi, platform, dan mitra yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi dan memperoleh nilai yang lebih besar dari investasi pemasaran mereka.

IBM telah menerapkan banyak kemampuan ini dalam organisasi pemasarannya sendiri, memberikan pengalaman langsung dalam membantu klien beralih dari eksperimen ke adopsi berskala perusahaan.

Apa artinya bagi para pemimpin pemasaran

Organisasi yang menciptakan nilai terbesar saat ini tidak memperlakukan AI sebagai inisiatif mandiri. Mereka mengintegrasikannya ke dalam alur kerja, keputusan, dan pengalaman yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan pelanggan dan mengoperasikan bisnis mereka.

Bagi para pemimpin pemasaran, peluangnya adalah untuk memanfaatkannya bukan hanya untuk contoh penggunaan yang terisolasi dan fokus pada bagaimana pemasaran bekerja sebagai sistem, yang akan menyelaraskan pengalaman pelanggan, operasi, data, teknologi, dan AI dengan tujuan bisnis bersama.

Di sinilah IBM membantu klien melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan menyatukan kemampuan konsultasi, AI, data dan teknologi untuk memodernisasi operasi pemasaran dan pengalaman pelanggan. Tujuannya bukan hanya untuk menerapkan kemampuan baru, tetapi untuk membantu organisasi menciptakan nilai bisnis yang bermakna dari kemampuan tersebut.

Pelajari bagaimana IBM Consulting membantu organisasi mengubah pemasaran dan pengalaman pelanggan untuk menciptakan nilai bisnis yang lebih besar di era AI.

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Pierre Charchaflian Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

Pierre Charchaflian

Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

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