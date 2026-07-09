IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 dari Everest Group

Organisasi memiliki lebih banyak teknologi pemasaran, lebih banyak data, dan lebih banyak kemampuan AI daripada sebelumnya. Namun, banyak yang masih bekerja untuk menerjemahkan investasi tersebut menjadi pengalaman pelanggan yang lebih baik, efisiensi yang lebih besar, dan hasil bisnis yang terukur.

Pada saat yang sama, industri memasuki fase baru adopsi AI. Organisasi ingin memonetisasi gen AI dan berlanjut ke tahap berikutnya setelah uji coba. Tetapi sebagian besar CMO kesulitan menentukan proses yang tepat. Karena anggaran tidak bertambah atau terbatas, para pemimpin pemasaran makin diawasi dengan ketat untuk menunjukkan dampak bisnis yang terukur dari setiap investasi pemasaran, MarTech, dan AI.

Dengan latar belakang ini, IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 dari Everest Group. Pengakuan ini mencerminkan kemampuan IBM untuk membantu organisasi memodernisasi model operasi pemasaran, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat adopsi kemampuan pemasaran yang didukung AI. Menurut Everest Group, Pemimpin menunjukkan kemampuan yang kuat dalam transformasi pemasaran menyeluruh, yang menggabungkan strategi, pengalaman, data, teknologi, dan AI untuk mendorong hasil bisnis yang terukur.