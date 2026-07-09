IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 dari Everest Group

Pengakuan ini menggarisbawahi visi IBM untuk membantu klien mengubah pemasaran untuk era AI dan mengubah inovasi menjadi nilai bisnis.
Organisasi memiliki lebih banyak teknologi pemasaran, lebih banyak data, dan lebih banyak kemampuan AI daripada sebelumnya. Namun, banyak yang masih bekerja untuk menerjemahkan investasi tersebut menjadi pengalaman pelanggan yang lebih baik, efisiensi yang lebih besar, dan hasil bisnis yang terukur.
Pada saat yang sama, industri memasuki fase baru adopsi AI. Organisasi ingin memonetisasi gen AI dan berlanjut ke tahap berikutnya setelah uji coba. Tetapi sebagian besar CMO kesulitan menentukan proses yang tepat. Karena anggaran tidak bertambah atau terbatas, para pemimpin pemasaran makin diawasi dengan ketat untuk menunjukkan dampak bisnis yang terukur dari setiap investasi pemasaran, MarTech, dan AI.
Dengan latar belakang ini, IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026 dari Everest Group. Pengakuan ini mencerminkan kemampuan IBM untuk membantu organisasi memodernisasi model operasi pemasaran, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat adopsi kemampuan pemasaran yang didukung AI. Menurut Everest Group, Pemimpin menunjukkan kemampuan yang kuat dalam transformasi pemasaran menyeluruh, yang menggabungkan strategi, pengalaman, data, teknologi, dan AI untuk mendorong hasil bisnis yang terukur.
Organisasi saat ini perlu menghubungkan strategi, operasi, pengalaman pelanggan, data, teknologi, dan AI untuk menciptakan hasil bisnis yang terukur. IBM membantu klien mengatasi prioritas ini melalui kombinasi konsultasi, teknologi, dan keahlian industri.
IBM membantu klien mempercepat transformasi pemasaran melalui kemampuan seperti:
IBM telah menerapkan banyak kemampuan ini dalam organisasi pemasarannya sendiri, memberikan pengalaman langsung dalam membantu klien beralih dari eksperimen ke adopsi berskala perusahaan.
Organisasi yang menciptakan nilai terbesar saat ini tidak memperlakukan AI sebagai inisiatif mandiri. Mereka mengintegrasikannya ke dalam alur kerja, keputusan, dan pengalaman yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan pelanggan dan mengoperasikan bisnis mereka.
Bagi para pemimpin pemasaran, peluangnya adalah untuk memanfaatkannya bukan hanya untuk contoh penggunaan yang terisolasi dan fokus pada bagaimana pemasaran bekerja sebagai sistem, yang akan menyelaraskan pengalaman pelanggan, operasi, data, teknologi, dan AI dengan tujuan bisnis bersama.
Di sinilah IBM membantu klien melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan menyatukan kemampuan konsultasi, AI, data dan teknologi untuk memodernisasi operasi pemasaran dan pengalaman pelanggan. Tujuannya bukan hanya untuk menerapkan kemampuan baru, tetapi untuk membantu organisasi menciptakan nilai bisnis yang bermakna dari kemampuan tersebut.
Pelajari bagaimana IBM Consulting membantu organisasi mengubah pemasaran dan pengalaman pelanggan untuk menciptakan nilai bisnis yang lebih besar di era AI.