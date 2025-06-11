IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam BARC Score 2025 untuk Perencanaan dan Analitik Terpadu

11 Juni 2025

Ayushi Jain

IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam BARC Score 2025 untuk Perencanaan dan Analitik Terpadu. Penobatan ini mencerminkan fokus IBM yang tiada henti untuk memberdayakan organisasi dengan platform perencanaan cerdas yang terpadu—platform yang tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga membantu Anda tetap berada di depan.

Bagaimana IBM Planning Analytics mengubah permainan

Pada masa ketika volatilitas merupakan new normal dan siklus bisnis bergerak lebih cepat dari sebelumnya, kemampuan untuk merencanakan, beradaptasi, dan bertindak tegas telah menjadi kebutuhan kompetitif. Perencanaan gagal untuk banyak bisnis saat ini: terlalu lambat, terlalu terputus, dan terlalu reaktif. IBM Planning Analytics mengubahnya. Begini caranya:

  1. Dibangun untuk pengambil keputusan, bukan hanya pengekstrak data: Inti dari IBM Planning Analytics adalah mesin dalam memori (TM1) supercepat yang memberi pemimpin bisnis dan tim keuangan kekuatan untuk membangun dan menyesuaikan rencana secara real-time. Dari penganggaran hingga pemodelan bagaimana jika, Anda mendapatkan jawaban bahkan sebelum pesaing mendefinisikan pertanyaan.
  2. AI di situasi penting: BARC menyoroti AI bawaan IBM dan machine learning yang dapat membuat perkiraan di berbagai skenario, mendeteksi anomali, dan menandai inkonsistensi sebelum menjadi masalah. Ini berarti lebih percaya diri pada data angka Anda dan lebih sedikit hal tak terduga.
  3. Dirancang untuk manusia: Dengan antarmuka web yang baru dimodernisasi, alur kerja visual yang intuitif, dan asisten didukung AI yang merespons bahasa alami, Planning Analytics membuat perencanaan canggih dapat diakses oleh semua orang tanpa mengorbankan intensitas.
  4. Disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda: Berbeda dengan alat serbaguna, IBM Planning Analytics menyesuaikan diri dengan model bisnis Anda. Baik itu keuangan, rantai pasokan, tenaga kerja, atau perencanaan proyek, Anda membangun apa yang dibutuhkan, atau memanfaatkan pustaka konten IBM dan mitranya yang dibuat sebelumnya.
  5. Terapkan dengan cara Anda: IBM Planning Analytics memenuhi kebutuhan Anda saat ini—di cloud, on premises, atau hybrid—dan menskalakan bersama Anda pada kemudian hari. Platform ini tersedia melalui IBM Cloud, AWS, dan Azure.

Dipercaya oleh perusahaan, diakui oleh para analis.

Baik Anda merombak strategi transformasi keuangan, meningkatkan perencanaan bisnis terintegrasi, atau mencoba bergerak lebih cepat dengan lebih sedikit langkah manual—IBM Planning Analytics dibuat untuk membantu Anda memimpin dengan percaya diri.

Seperti yang dijelaskan oleh BARC dalam laporan tersebut, "IBM Planning Analytics memberikan fleksibilitas yang luas bagi pengguna kekuatan bisnis untuk membuat perencanaan, penganggaran, dan perkiraan yang disesuaikan serta aplikasi analitik berdasarkan basis data dalam memori berkinerja tinggi dan dapat diskalakan.” BARC juga menyoroti investasi berkelanjutan kami dalam UX, otomatisasi alur kerja, AI, dan integrasi dengan platform seperti watsonx dan ILOG CPLEX.

Mari kita rombak apa yang dapat dilakukan perencanaan untuk bisnis Anda. Lihat bagaimana IBM Planning Analytics dibandingkan dengan solusi lain dan rasakan IBM Planning Analytics secara langsung.

Unduh laporan

Mulai uji coba gratis

