IBM® diakui sebagai Mitra Orkestrasi Pengalaman Pelanggan Adobe Tahun Ini 2026 untuk Eropa Barat

Ekspektasi pelanggan tidak pernah pindah lebih cepat. Ketika interaksi runtuh menjadi momen dan AI membentuk kembali bagaimana pelanggan terlibat dengan merek, organisasi berada di bawah tekanan yang meningkat untuk bertindak berdasarkan niat pelanggan dengan kecepatan, relevansi, dan kepercayaan diri. Mengorkestrasikan momen-momen tersebut di seluruh data, perjalanan, dan saluran, telah menjadi penting untuk memberikan pengalaman pelanggan yang bermakna.

Itulah mengapa IBM® dengan bangga dinobatkan sebagai Mitra Orkestrasi Pengalaman Pelanggan Adobe Tahun 2026 – Eropa Barat (blog)

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kekuatan kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari dua dekade antara IBM® dan Adobe, serta dampak terukur yang diberikan kedua perusahaan tersebut di seluruh Eropa Barat. Dengan menggabungkan platform pengalaman pelanggan terkemuka di industri Adobe dengan konsultasi, data, dan keahlian AI IBM, organisasi lebih siap untuk pindah dari interaksi yang terfragmentasi ke pengalaman menyeluruh yang terorganisir yang merespons kebutuhan pelanggan secara real time.