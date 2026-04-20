IBM® diakui sebagai Mitra Orkestrasi Pengalaman Pelanggan Adobe Tahun Ini 2026 untuk Eropa Barat

Ekspektasi pelanggan tidak pernah pindah lebih cepat. Ketika interaksi runtuh menjadi momen dan AI membentuk kembali bagaimana pelanggan terlibat dengan merek, organisasi berada di bawah tekanan yang meningkat untuk bertindak berdasarkan niat pelanggan dengan kecepatan, relevansi, dan kepercayaan diri. Mengorkestrasikan momen-momen tersebut di seluruh data, perjalanan, dan saluran, telah menjadi penting untuk memberikan pengalaman pelanggan yang bermakna.
Itulah mengapa IBM® dengan bangga dinobatkan sebagai Mitra Orkestrasi Pengalaman Pelanggan Adobe Tahun 2026 – Eropa Barat
Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kekuatan kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari dua dekade antara IBM® dan Adobe, serta dampak terukur yang diberikan kedua perusahaan tersebut di seluruh Eropa Barat. Dengan menggabungkan platform pengalaman pelanggan terkemuka di industri Adobe dengan konsultasi, data, dan keahlian AI IBM, organisasi lebih siap untuk pindah dari interaksi yang terfragmentasi ke pengalaman menyeluruh yang terorganisir yang merespons kebutuhan pelanggan secara real time.
Di seluruh Eropa Barat, IBM® dan Adobe membantu perusahaan mengatasi tantangan pengalaman pelanggan yang penting: mengubah insight menjadi tindakan sebelum momen berlalu. Sementara organisasi mengumpulkan sejumlah besar data pelanggan, sebagian besar tetap tersimpan. Faktanya, riset baru dari IBM® Institute for Business Value (IBV), dalam kemitraan dengan Adobe, menunjukkan bahwa 34% data pelanggan yang dikumpulkan oleh organisasi tidak pernah digunakan untuk menginformasikan keputusan pengalaman pelanggan—membatasi keterlibatan yang tepat waktu dan dipersonalisasi.
Fokus IBM® di wilayah ini adalah membantu klien menghubungkan data, pengambilan keputusan, dan aktivasi ke dalam model operasi berkelanjutan—sehingga sinyal pelanggan dapat dikenali, ditafsirkan, dan ditindaklanjuti secara konsisten di seluruh saluran. Hal ini juga mencakup penggunaan alat orkestrasi didukung AI seperti watsonx Orchestrate untuk membantu tim mengoordinasikan pekerjaan, mengotomatiskan keputusan, dan pindah lebih cepat dari insight ke eksekusi.
“Di seluruh Eropa Barat, kami melihat organisasi pindah dari bereksperimen dengan peningkatan pengalaman ke mengoperasionalkannya dalam skala besar,” kata Alison Webster, VP Global Partner Organization, Adobe. “IBM® menonjol karena cara mereka menghidupkan platform Adobe, membantu organisasi menghubungkan perjalanan, data, dan eksekusi dengan cara yang menciptakan momentum nyata bagi bisnis.”
Pengakuan ini juga mencerminkan keyakinan bersama antara IBM® dan Adobe: sementara AI adalah enabler yang kuat, hubungan pelanggan yang langgeng dibangun melalui pengalaman yang diorkestrasikan dengan baik. Menerapkan AI di seluruh perjalanan pelanggan—didukung oleh tata kelola, transparansi, dan keselarasan yang tepat—memungkinkan organisasi pindah cepat sambil mempertahankan kepercayaan dan kontrol.
“Transformasi pengalaman pelanggan bukan lagi tentang meningkatkan titik kontak individu, ini tentang mengubah cara organisasi beroperasi di sekitar pelanggan,” kata Jay Trestain, Partner, EMEA Marketing Transformation Lead & Client Partner, IBM®. “Pengakuan ini mencerminkan bagaimana tim kami membantu klien merancang ulang model pengalaman pelanggan mereka sehingga mereka dapat merespons lebih cepat, bekerja lebih efektif di seluruh fungsi, dan memberikan pengalaman yang diterjemahkan ke dalam nilai bisnis yang berarti.”