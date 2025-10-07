Mengumumkan IBM Project Bob: Mitra AI Anda untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih cepat dan cerdas

IBM Project Bob bukan asisten pengodean biasa—ini adalah mitra pengembangan AI Anda.
Dirancang untuk bekerja seperti yang Anda lakukan, Project Bob menyesuaikan dengan alur kerja Anda mulai dari desain hingga penerapan. Baik Anda memodernisasi sistem lama maupun membangun sesuatu yang benar-benar baru, Bob membantu Anda mengirimkan kode berkualitas lebih cepat.
Dengan alur kerja agen, keamanan bawaan, dan fleksibilitas penerapan Kelas enterprise, Bob tidak hanya mengotomatiskan tugas-tugas, tetapi juga mentransformasi seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Dari proyek modernisasi hingga pembuatan aplikasi baru, Bob membuat pengembangan lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien.
Anggap Bob sebagai developer IDE dan pasangan pertama yang berfokus pada AI: alat yang memahami maksud Anda, codebase Anda, dan standar organisasi Anda.
Bob lebih dari sekadar saran kode dengan fitur yang dirancang untuk pengembangan perusahaan dunia nyata:
Lebih dari 6.000 pengembang IBM sudah menggunakan Bob di seluruh proyek modernisasi, keamanan, dan pengembangan aplikasi baru dan mereka melihat peningkatan produktivitas rata-rata 45% – membebaskan pengembang dari pekerjaan berulang dan membantu mereka dalam tugas-tugas yang kompleks.
Bob mewakili evolusi berikutnya dalam rekayasa perangkat lunak—membantu tim memodernisasi sistem lama, membangun aplikasi baru, dan mempertahankan standar kelas enterprise dengan mudah.
Dengan pengumuman hari ini, Bob memasuki tahap pratinjau, menandai langkah besar menuju pengoperasian AI di seluruh siklus perangkat lunak. Masa depan pengodean yang didukung AI ada di depan mata—bahkan sudah dimulai.
Ingin akses awal? Bergabung dengan daftar tunggu untuk mendapatkan pembaruan dan kesempatan terpilih untuk mengikuti pratinjau.