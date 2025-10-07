Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Mengumumkan IBM Project Bob: Mitra AI Anda untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih cepat dan cerdas

Penulis

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

IBM Project Bob bukan asisten pengodean biasa—ini adalah mitra pengembangan AI Anda. 

Dirancang untuk bekerja seperti yang Anda lakukan, Project Bob menyesuaikan dengan alur kerja Anda mulai dari desain hingga penerapan. Baik Anda memodernisasi sistem lama maupun membangun sesuatu yang benar-benar baru, Bob membantu Anda mengirimkan kode berkualitas lebih cepat.

Dengan alur kerja agen, keamanan bawaan, dan fleksibilitas penerapan Kelas enterprise, Bob tidak hanya mengotomatiskan tugas-tugas, tetapi juga mentransformasi seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Dari proyek modernisasi hingga pembuatan aplikasi baru, Bob membuat pengembangan lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien.

Mengapa Bob berbeda

Anggap Bob sebagai developer IDE dan pasangan pertama yang berfokus pada AI: alat yang memahami maksud Anda, codebase Anda, dan standar organisasi Anda.

  • Memahami maksud Anda: Beralihlah ke Architect Mode untuk merencanakan dan mendesain sistem yang rumit atau lakukan kolaborasi dalam Code Mode untuk bekerja dengan cepat dan menulis kode dengan efisien.
  • Memahami repo Anda: Bob membaca codebase Anda, memodernisasi kerangka kerja, merancang ulang dalam skala besar, dan merilis ulang ke platform dengan konteks penuh.
  • Memahami standar Anda: Dengan keahlian bawaan untuk FedRAMP, HIPAA, dan PCI, Project Bob membantu Anda membuat kode yang aman dan siap produksi setiap saat.

Kemampuan siap untuk enterprise

Bob lebih dari sekadar saran kode dengan fitur yang dirancang untuk pengembangan perusahaan dunia nyata:

  • Alur kerja agen: Bob memecah tugas kompleks dan mengoordinasikan agen khusus di seluruh kode, pengujian, dokumentasi, dan pipeline — memastikan peningkatan bertahap di seluruh repo Anda.
  • Pemindaian keamanan inline: Pemindaian Semgrep bawaan dan saran perbaikan membantu Anda menyelesaikan tugas keamanan tanpa meninggalkan IDE Anda. Kemampuan untuk membawa keamanan quantum dan pemindaian kepatuhan dan kerentanan lainnya ke dalam IDE.
  • Penerapan fleksibel: Jalankan Bob di macOS, Windows atau Linux—dan terapkan di cloud Anda untuk memenuhi persyaratan tata kelola dan kewargaan data.
  • CLI dan pemrograman literasi: Gunakan BobShell untuk membuat alur kerja yang dapat diulang dan terdokumentasi mandiri, ideal untuk pipeline CI/CD dan peningkatan berbasis resep.

Hasil yang terbukti dalam skala besar

Lebih dari 6.000 pengembang IBM sudah menggunakan Bob di seluruh proyek modernisasi, keamanan, dan pengembangan aplikasi baru dan mereka melihat peningkatan produktivitas rata-rata 45% – membebaskan pengembang dari pekerjaan berulang dan membantu mereka dalam tugas-tugas yang kompleks. 

Masa depan pengembangan yang didukung AI

Bob mewakili evolusi berikutnya dalam rekayasa perangkat lunak—membantu tim memodernisasi sistem lama, membangun aplikasi baru, dan mempertahankan standar kelas enterprise dengan mudah.

Dengan pengumuman hari ini, Bob memasuki tahap pratinjau, menandai langkah besar menuju pengoperasian AI di seluruh siklus perangkat lunak. Masa depan pengodean yang didukung AI ada di depan mata—bahkan sudah dimulai.

Ingin akses awal? Bergabung dengan daftar tunggu untuk mendapatkan pembaruan dan kesempatan terpilih untuk mengikuti pratinjau.

Pelajari lebih lanjut Bergabung dalam daftar tunggu hari ini